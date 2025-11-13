Mbappé vezérletével Franciaország néggyel verte meg Ukrajnát, és kijutott a vb-re

Nemzeti Sportrádió

2025.11.13.
Kylian Mbappé két góllal és egy gólpasszal segítette győzelemre Franciaországot (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó-világbajnoki selejtezők 5. fordulójában Norvégia az Észtország elleni 4–1-es győzelemmel gyakorlatilag kijutott a világbajnokságra. Így Olaszország hiába múlta felül Moldovát a 88. és a 93. percben szerzett gólokkal, már csak matematikai esélye van az első helyre. A D-csoportban Izland kétgólos győzelmet aratott Azerbajdzsánban, Franciaország pedig hazai pályán négy góllal legyőzte Ukrajnát, a Les Bleus ezzel kijutott a vb-re.

A D-csoport második helyéért hajtó Izland hozta a kötelezőt Bakuban: a hazai ötgólos siker után ezúttal két gólt szerzett Azerbajdzsán ellen. A 20. percben Isak Johannesson nagyszerű passza után Albert Gudmundsson szerzett vezetést, majd a félidő végén egy szabadrúgás-kombináció során Gudmundsson volt az előkészítő, Sverrir Ingi Ingason fejesével pedig már kétgólosra nőtt a vendégek előnye. A második félidő kevesebb helyzetet és kiegyenlítettebb játékot hozott, Izland magabiztosan őrizte előnyét, az azeriek az egész mérkőzésen egyszer találták el a kaput. Izland 2–0-s győzelmével pontszámban beérte a franciák ellen vereséget szenvedő Ukrajnát.

Az ukránok az egész mérkőzés alatt mindössze egyszer kísérleteztek Franciaország ellen, az sem találta el a kaput. Ellenben Didier Deschamps csapata hatalmas mezőnyfölényét rengeteg helyzettel koronázta meg. Az első félidőben még nem jöttek a gólok, a második félidőben aztán Kylian Mbappé vezérletével négyet is vágtak a franciák. A Real Madrid támadója az 55. percben panenkázós büntetővel szerzett vezetést, majd a 76. percben N'Golo Kanté labdaszerzését követően Michael Olise talált be a kapuba. Hét percre rá ismét Mbappé volt eredményes, ezúttal egy kipattanó labdát vágott közelről a kapuba, a 4–0-s végeredményt a csereként beálló Hugo Ekitiké állította be, aki Mbappé passzából lőtt a bal alsó sarokba. A Les Bleus négygólos sikerével bebiztosította a világbajnoki részvételét, míg Ukrajna Izland ellen játszik ki-ki mérkőzést az utolsó fordulóban a csoport második helyéért.

Norvégia az első hat mérkőzésén 29 gólt szerzett, és mindössze hármat kapott, plusz hibátlan teljesítménnyel vezette az I-csoportot. Észtország az első félidőben tartotta magát Norvégiában, pedig a hazaiak már akkor is 70 százalékos labdabirtoklással játszottak, és 13 lövéssel próbálkoztak. Ami az első játékrészben 13 próbálkozásból nem sikerült, az bement négyből négyszer a második játékrész elején. Az 50. percben Alexander Sörloth fejelt a jobb sarokba, két perccel később Julian Ryerson jobb oldalról érkező beadásából Sörloth ezúttal a kapu bal oldalába bólintott. Újabb négy perc elteltével ismét Ryerson volt az előkészítő, a harmadik norvég gólt Erling Haaland fejelte. A Manchester City támadója a 62. percben lábbal is eredményes volt, a norvégok meg bő tíz perc alatt négy gólt szerezve eldöntötték a találkozót. Haaland továbbra is fergeteges gólátlagot produkál nemzeti színekben: 47 mérkőzésen 53 gól fűződik a nevéhez. A 65. percben Robi Saarma szépített, Norvégia megérdemelten nyert, amivel gyakorlatilag biztossá vált, hogy 1998 után ismét kijut a világbajnokságra. 4–1

Az olaszok nagy nehezen hozták a kötelezőt Moldovában, de ezzel is csak matematikai esélyük maradt az első hely megszerzésére: az utolsó fordulóban kilenc góllal kéne felülmúlniuk a norvégokat. Hiába a győzelmi kényszer, Olaszország a 88. percig nem tudott betalálni a moldovai kapuba. Akkor a csereként beálló Federico Dimarco bal oldalról érkező beadásából Gianluca Mancini gyönyörű mozdulattal fejelt a jobb alsó sarokba. A hosszabbításban aztán két további csereember eldöntötte a mérkőzést: jobbról Matteo Politano tekerte be a labdát, Francesco Esposito meg öt méterről a kapu jobb oldalába fejelt. Olaszország tehát nyert, de minden bizonnyal meg kell elégednie a második hellyel. 0–2

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
5. FORDULÓ
D-CSOPORT
Azerbajdzsán–Izland 0–2 (Gudmundsson 20., Ingason 39.)
Franciaország–Ukrajna 4–0 (K. Mbappé 55., 83. – az elsőt 11-esből, Olise 76., Ekitiké 88.)
I-CSOPORT
Norvégia–Észtország 4–1 (Sörloth 50., 52., Haaland 56., 62., ill. Saarma 65.)
Moldova–Olaszország 0–2 (Mancini 88., Esposito 90+3.)

A D-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K

Gk 

P

1. Franciaország

4

1

13–3

+10 

13

2. Izland

2

1

2

13–9

+4 

7

3. Ukrajna

2

1

2

8–11

–3 

7

4. Azerbajdzsán

1

4

2–13

–11 

1

 

AZ I-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K

Gk 

P

1. Norvégia

7

33–4

+29 

21

2. Olaszország

6

1

20–8

+12 

18

3. Izrael

3

4

15–19

–4 

9

4. Észtország

1

1

6

8–21

–13 

4

5. Moldova

1

6

4–28

–24 

1

 

 

Ezek is érdekelhetik