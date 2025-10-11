Nemzeti Sportrádió

Haaland triplázott, Norvégia kiütötte Izraelt az I-csoportban

2025.10.11. 19:50
null
Erling Haaland triplázott, már 51 gólos a norvég válogatottban (Fotó: Getty Images)
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőinek I-csoportjában Norvégia 5–0-ra legyőzte Izraelt, és ezzel nagyon közel került a vb-kvalifikációhoz.

Az utóbbi huszonöt év legfontosabb mérkőzése. A norvég VG újságírója, Trond Johannessen aposztrofálta így a válogatott szombati, Izrael elleni vb-selejtező mérkőzését. Mint írta, hatalmas siker volt a júniusi, Olaszország elleni 3–0-s győzelem, de a mostani összecsapás sok mindenről dönthet. A hazaiak százszázalékos mérleggel, öt győzelemmel, és 24–3-as gólkülönbséggel várták a találkozót, méghozzá annak tudatában, hogy ha nyernek, akkor a legrosszabb esetben is pótselejtezőt érő helyen végeznek. Úgy, hogy Norvégia legutóbb 1998-ban járt világbajnokságon, és a 2000-es Európa-bajnokság óta nem szerepelt nagy tornán. Óriási lehetőség előtt állt tehát a csapat, és érthető, ha az egész országban óriási volt a várakozás. Még akkor is, ha Martin Ödegaardra sérülés miatt nem számíthatott Stale Solbakken szövetségi kapitány. 

Mozgalmasan indult a mérkőzés, három perc sem telt el, és Erling Haaland a tizenhatos jobb oldaláról célozta meg a rövid sarkot, Daniel Perec azonban védeni tudott. A neheze azonban csak ezután következett számára. A játékvezető a Patrick Berg elleni szabálytalanság miatt büntetőt ítélt a norvégoknak, de a vendégek kapusa ezt is hárította. Mégsem lélegezhetett fel, Szymon Marciniak játékvezető ugyanis úgy ítélte meg, hogy idő előtt elmozdult a vonalról, így újrarúgatta a tizenegyest. Nagyot tévedett, aki azt gondolhatta, hogy a jó formában lévő, önbizalomtól duzzadó Haaland ezt már biztosan nem hibázza el, Perec kapus ugyanis ezt is kivédte. És ekkor még csak az 5. percben jártunk. A 18. percben viszont már nem hibáztak a norvégok. Alexander Sörloth iramodott meg a jobb szélen, betört a tizenhatoson belülre, majd középre ívelt, Antonio Nusa fejese pedig Anan Haliliról pattant a kapuba. Nem sokkal később Sörloth újabb gólpasszt adott, Haaland pedig megszerezte a 49. válogatott gólját. Majd egy perc sem telt el, és ismét helyzetbe került, de labdába se kellett érnie, és így is 3–0 volt az állás. Perec kapus ugyanis a City csatára előtt álló Idan Nahmiaszra lőtte a labdát, amely így a kapuba pattant. Fél óra sem telt el, és jóformán máris eldőlt a mérkőzés, így a hátralévő egy órában már felszabadultan futballozhattak a norvégok. 

Sejteni lehetett, hogy itt nem 11–1 lesz a végeredmény, mint Moldova ellen, ennek ellenére a hazai drukkereknek nem kellett különösebben izgulniuk. A második félidőre az maradt a legfontosabb kérdés, hogy Haaland megszerzi-e a válogatottban az 50. gólját. Erre sem kellett sokat várni, a 63. percben Nusa bal oldali beadása után fejelt a kapuba. Majd nem sokkal később jött az 51. is. Összesen már 12 gólos ebben a selejtezősorozatban, Norvégia pedig 29-nél jár. Ezzel eddig messze a leggólerősebb válogatott az európai selejtezősorozatban, és azt is tegyük hozzá, hogy mindössze hármat kapott. Vagyis nemcsak támadásban, védekezésben is nagyon eredményes az együttes, és az 5–0-s sikerének köszönhetően nagyon közel került a vb-kvalifikációhoz. A pótselejtező már biztos, és az eddigi teljesítmény alapján az sem lenne meglepő, ha az északiaké lenne a jövő évi világbajnokság egyik meglepetéscsapata. 

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
I-CSOPORT
Norvégia–Izrael 5–0 (Halili 18. – öngól, Haaland 27.,63., 72., Nahmiasz 28. – öngól)

Később
20.45: Észtország–Olaszország (Tv: Match4)

     

I-CSOPORT

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

1. Norvégia

6

6

29–  3

+26

18

2. Olaszország

4

3

1

12–  7

  +5

  9

3. Izrael

6

3

3

15–16

  –1

  9

4. Észtország

5

1

4

  5–13

  –8

  3

5. Moldova

5

5

  3–25

–22

  0

 

 

