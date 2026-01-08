A brazil válogatott a franciákkal és a horvátokkal is játszik a vb előtt

A találkozók szervezői csütörtökön közölték, hogy a brazil-francia összecsapásra Foxborough-ban kerül sor március 26-án, öt nappal később pedig Orlandóban bonyolítják le a Brazília-Horvátország meccset.

A horvátok március 26-án Kolumbiával játszanak Orlandóban, három nappal később pedig Franciaország-Kolumbia mérkőzés lesz Landoverben.

A brazil válogatott június 13-án játssza első vb-meccsét az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán, amely a vb-k történetében először 48 csapatos lesz. Brazília első ellenfele Marokkó lesz East Rutherfordban, hat nappal később Haiti következik Philadelphiában, június 24-én pedig Miamiban a skótokkal játszik a Selecao.

A vb június 11-én kezdődik, a 12 négycsapatos csoportból az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban.