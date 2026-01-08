Nemzeti Sportrádió

A brazil válogatott a franciákkal és a horvátokkal is játszik a vb előtt

Vágólapra másolva!
2026.01.08. 21:41
Fotó: Getty Images
Címkék
Brazília vb 2026 Franciaország Horvátország horvát labdarúgó-válogatott brazil labdarúgó-válogatott francia labdarúgó-válogatott
Az ötszörös világbajnok brazil labdarúgó-válogatott a francia és a horvát együttessel játszik felkészülési mérkőzést az Egyesült Államokban a nyári vb-t megelőzően.

A találkozók szervezői csütörtökön közölték, hogy a brazil-francia összecsapásra Foxborough-ban kerül sor március 26-án, öt nappal később pedig Orlandóban bonyolítják le a Brazília-Horvátország meccset.

A horvátok március 26-án Kolumbiával játszanak Orlandóban, három nappal később pedig Franciaország-Kolumbia mérkőzés lesz Landoverben.

A brazil válogatott június 13-án játssza első vb-meccsét az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán, amely a vb-k történetében először 48 csapatos lesz. Brazília első ellenfele Marokkó lesz East Rutherfordban, hat nappal később Haiti következik Philadelphiában, június 24-én pedig Miamiban a skótokkal játszik a Selecao.

A vb június 11-én kezdődik, a 12 négycsapatos csoportból az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban.

 

Brazília vb 2026 Franciaország Horvátország horvát labdarúgó-válogatott brazil labdarúgó-válogatott francia labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

„A Herceg folytatja” – Neymar hosszabbított a Santosnál

Minden más foci
Tegnap, 12:20

Munkaszüneti napot hirdetnek Skóciában a válogatott vb-szereplése miatt

Foci vb 2026
2026.01.05. 20:29

Portugál csapatot vett Daniel Alves – hivatalos

Minden más foci
2026.01.02. 14:15

Nyolcvanéves lett Roberto Rivellino, a brazil aranykor lelke

Népsport
2026.01.01. 12:32

Fél évvel a világbajnokság előtt eldőlt Neymar jövője

Minden más foci
2026.01.01. 08:53

A férfi vízilabda-válogatott kikapott a horvátoktól a rotterdami felkészülési tornán

Vízilabda
2025.12.29. 19:29

Vb 2026: két hét alatt 150 millió jegyigénylés érkezett

Foci vb 2026
2025.12.29. 16:36

Roberto Martínez: Ragályos Cristiano Ronaldo győzelmi vágya

Foci vb 2026
2025.12.28. 11:47
Ezek is érdekelhetik