Paunoch Péter: Nemcsak egy csatárt szerettek volna igazolni, Varga Barnabást akarták szerződtetni

„Az őszi szezon olyan időszak volt, hogy a teljesítményével arányosan megnövekedett az érdeklődök száma is – folytatta a menedzser. – A fél idény alatt szerzett 25 gól olyan szám, amire mindenhol felkapják a fejüket. Sok mindent kellett mérlegelni, és tudtam, hogy jó eséllyel fog érkezni olyan ajánlat, amely minden fél számára megfelelő. A top öt európai bajnokságból is volt több érdeklődő, ám ezek inkább alsóházi csapatok voltak, és főleg az olasz együttesek esetében át kellett gondolni, mennyire illeszkedik Barna játékstílusa abba a rendszerbe, amit az adott gárda szakmai stábja képvisel. Fontos volt számunkra, hogy az új csapata támadófutballt játsszon, a mérkőzések döntő többségében domináljon, mert ez garanciát jelent arra, hogy őt ki fogják szolgálni.”

Persze nem csak szakmai szempontokat kellett figyelembe venni: „Nem kell álszentnek lenni, természetesen az anyagi tényezők is fontos szerepet játszottak. Egyrészt volt egy elképzelése a Ferencvárosnak, és itt már elég sok csapat kiesett a rostán, több klub nem vállalta ezeket az anyagi kondíciókat. Az AEK Athén ajánlatánál jó eséllyel már nem érkezett volna jobb, ami nem is az első volt a görögök részéről. Már novemberben felvették velünk a kapcsolatot, ám akkor azt érezték, nem tudják teljesíteni a feltételeket, amit elmondtunk nekik. Decemberben viszont visszatértek, hogy nekifutnának még egyszer.”

További részletek is elárult az érdeklődők hozzáállásáról: „Több klub esetében magyarázkodnom kellett, mert azt mondták, nagyon jók Barna statisztikái, de »31 évesen még mindig Magyarországon játszik, miért nem szerepelt még külföldön?« – az ausztriai időszakát leszámítva. Ment ez a fajta hárítás, így szortíroztam is a csapatokat, mert amikor ilyen irányba mentek el, akkor azt éreztem, nem is akarják őt annyira. Eközben az AEK három és fél éves szerződést kínált neki, pedig elmúlt 31 esztendős, tehát mi ez, ha nem határtalan bizalom a klub részéről? Szerintem Barna is azt érezte a tárgyalások végén, amit én, hogy az athéniak nemcsak egy csatárt szerettek volna igazolni, Varga Barnabást akarták szerződtetni.”

A menedzser az ügyfeléről elárulta, nem szokott stresszelni, mert egyszerűen ilyen beállítottságú: „Amikor Barna pályára lép, kikapcsol, nem érez olyan nyomást, amibe más játékos adott esetben »belerokkan«. Ő csak arra koncentrál, hogy gólt szerezzen.”

E miatt szóba került, hogy a játék hevében a támadó olykor sokat reklamál: „Igen, ez is ő. Lehet, ha ez a része nem lenne meg benne, akkor talán a pozitív oldalról is hiányozna valami. Volt olyan nemzetközi mérkőzés, hogy mondtam neki, »Barna, nehogy sárgát kapjál, mert a következő meccsen komoly csapat jön, és meg akar nézni« – ez egy idegenbeli találkozó volt az Európa-ligában. Annyira fogadta meg a kérésemet, hogy a 70. perc környékén megkapta a szokásos sárga lapját, amivel a következő összecsapásról ki is írta magát.”

Paunoch hozzátette még, hogy az AEK esetében az edző személye is fontos volt, hiszen Marko Nikolics kérésére érkezett a csapathoz a 28-szoros válogatott játékos.

