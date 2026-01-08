Spanyol Szuperkupa: sorozatban negyedszer Barcelona–Real Madrid a döntőben

SPANYOL SZUPERKUPA

ELŐDÖNTŐ

ATLÉTICO MADRID–REAL MADRID 1–2 (0–1)

Dzsidda, Abdullah király Stadion. Vezette: M. Busquets

ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (Molina, 80.) – Giuliano S., Gallagher (Le Normand, a szünetben), Koke (Cardoso, 60.), Baena (Griezmann, 60.) – Sörloth (Almada, 74.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

REAL: Courtois – Valverde, Asencio (F. García, 68.), Rüdiger (F. Mendy, 69.), Carreras – Tchouaméni, Camavinga (Ceballos, 87.) – Jude Bellingham – Rodrygo (Mastantuono, 87.), G. García, Vinícius Júnior (Arda Güler, 80.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: Sörloth (58.), ill. Valverde (2.), Rodrygo (55.)

Elképesztő lövés: Federico Valverde már a 77. másodpercben óriási szabadrúgásgóllal adta meg az alaphangot az Real Madrid–Atlético Madrid Spanyol Szuperkupa-elődöntőnek Dzsiddában, de a mérkőzés további része nem ütötte meg a korai jelenet színvonalát. A városi rivális kialakított több helyzetet is, ám Thibaut Courtois állta a sarat a Real kapujában.

A második félidőben Rodrygo góljával eldőlni látszott a mérkőzés, Alexander Sörloth gyors válasza azonban nyílttá tette az utolsó fél órát. Az eredmény nem változott, így el Clásicót rendeznek a vasárnapi döntőben, a szerdán a Bilbaót 5–0-ra kiütő Barcelona vár a Realra.