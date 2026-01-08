Nemzeti Sportrádió

Spanyol Szuperkupa: sorozatban negyedszer Barcelona–Real Madrid a döntőben

2026.01.08. 19:45
Talán a sorfal és a kapus is hibázott, de Federico Valverde kíméletlenül zúdított a hálóba (Fotó: Getty Images)
Real Madrid Atlético Madrid Spanyol Szuperkupa
Legyőzte (2–1) városi riválisát, az Atlético Madridot a Real Madrid csütörtök este, ezzel bejutott a Spanyol Szuperkupa döntőjébe, amelyben vasárnap a Barcelonával csap majd össze.

SPANYOL SZUPERKUPA
ELŐDÖNTŐ
ATLÉTICO MADRID–REAL MADRID 1–2 (0–1)
Dzsidda, Abdullah király Stadion. Vezette: M. Busquets
ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (Molina, 80.) – Giuliano S., Gallagher (Le Normand, a szünetben), Koke (Cardoso, 60.), Baena (Griezmann, 60.) – Sörloth (Almada, 74.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
REAL: Courtois – Valverde, Asencio (F. García, 68.), Rüdiger (F. Mendy, 69.), Carreras – Tchouaméni, Camavinga (Ceballos, 87.) – Jude Bellingham – Rodrygo (Mastantuono, 87.), G. García, Vinícius Júnior (Arda Güler, 80.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Sörloth (58.), ill. Valverde (2.), Rodrygo (55.)

Elképesztő lövés: Federico Valverde már a 77. másodpercben óriási szabadrúgásgóllal adta meg az alaphangot az Real Madrid–Atlético Madrid Spanyol Szuperkupa-elődöntőnek Dzsiddában, de a mérkőzés további része nem ütötte meg a korai jelenet színvonalát. A városi rivális kialakított több helyzetet is, ám Thibaut Courtois állta a sarat a Real kapujában.

A második félidőben Rodrygo góljával eldőlni látszott a mérkőzés, Alexander Sörloth gyors válasza azonban nyílttá tette az utolsó fél órát. Az eredmény nem változott, így el Clásicót rendeznek a vasárnapi döntőben, a szerdán a Bilbaót 5–0-ra kiütő Barcelona vár a Realra.

 

Ezek is érdekelhetik