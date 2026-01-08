Pénteki sportműsor: Magyarország–Románia férfi kézilabdacsata, NB I-es csapatok felkészülési meccsei

Nemzeti Sportrádió

2026.01.08.
Pénteken felkészülési kézilabda-mérkőzést játszik a magyar férfiválogatott Románia ellen. A Puskás Akadémia, a Kazincbarcika, a DVTK és a Paks labdarúgói is felkészülési meccset vívnak. Negyeddöntő az Afrika-kupában, a Bundesligában pályán a Borussia Dortmund. Meccsek továbbá a jégkorong Erste Ligában és az osztrák hokiligában – ezek mind helyet kapnak a pénteki nap kiemelt sportprogramjában.

 JANUÁR 9., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE
12.00: Puskás Akadémia–Lommel (belga), Marbella
12.00: MFK Mihalovce (szlovák)–Kazincbarcika, Nagymihály
13.00: DVTK–Genk (belga), Marbella
14.00: Paksi FC–Sumqayit (azeri), Belek
17.00: Puskás Akadémia–Genk (belga), Marbella

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
17.00: Mali–Szenegál
20.00: Kamerun–Marokkó

ANGOL FA-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
20.30: Wrexham (II.)–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
20.30: Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
21.00: Getafe–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NCAA, rájátszás, elődöntő
Szombat, 1.30: Indiana–Oregon (Tv: Arena4)

ÉSZAKI ÖSSZETETT
Világkupa, Otepää
12.35: nők, sífutás 5 km, tömegrajtos (Tv: Eurosport1)
13.20: férfiak, sífutás 10 km, tömegrajtos (Tv: Eurosport1)
15.40: nők, síugrás, HS 97 (Tv: Eurosport1)
16.20: férfiak, síugrás, HS 97 (Tv: Eurosport1)

GYORSKORCSOLYA
19.30: Európa-bajnokság, Tomaszów Mazowiecki

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Corona Brasov (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–UTE
17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Pioneers Voralberg (osztrák)
18.30: Graz–Bozen Südtirol
19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Innsbruck (osztrák)
19.15: Vienna Capitals–Linz
19.15: Salzburg–Olimpija Ljubljana
19.15: Villach–Klagenfurt
SVÁJCI BAJNOKSÁG
19.45: Davos–Lausanne (Tv: Sport2)

KETRECHARC
20.30: MMA, Hexagone 37, Párizs (Tv: Match4)

KÉZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Románia, Győr, Audi Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM-OSE Lions
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 21. FORDULÓ
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Crvena zvezda (szerb)
20.15: Olympiakosz (görög)–Bayern München (német)
20.30: Barcelona (spanyol)–Partizan Beograd (szerb)
20.30: Baskonia (spanyol)–ASVEL Villeurbanne (francia)
20.30: Milan (olasz)–Anadolu Efes (török)

RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Szent Benedek RA–MÁV Előre Foxconn

TENISZ
United Cup, Sydney
7.30: negyeddöntő
Szombat, 0.30: elődöntő
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Adelaide
1.30: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 250-es torna, Auckland
23.30: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane
2.00: férfiak, egyes, elődöntő, páros, elődöntő; nők, egyes, elődöntő, páros, döntő
ATP 250-es torna, Hongkong
6.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 250-es torna, Auckland
3.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 250-es torna, Hobart
1.00: egyes, selejtező, 1. forduló

TEREPRALI
Dakar rali, 6. szakasz
Ha'il–Rijád (331 km)

VÍVÁS
Párbajtőr világkupaverseny, Fudzsejra
6.00: egyéni selejtező, férfiak
Kard Grand Prix-verseny, Tunisz
11.00: egyéni selejtező, nők
Férfi tőr világkupaverseny, Párizs
9.00: egyéni selejtező
Női tőr világkupaverseny, Hongkong
2.00: egyéni 64-es tábla

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Vendégünk Szabó László, a Nemzeti Sport Gála kreatív producere
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József
  9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 105 éve született az ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes 
12.00: Bajnokok: Szegő Tibor vendége Teodoru Vaszilisz 
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal
14.00: Játékoskijáró – Katona László
14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid
Hazafutás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Szabó Szilvia
15.00: Egy nappal a férfi vízilabda Európa-bajnokság előtt vendégünk Varga Dániel olimpiai bajnok pólós, a BVSC vezetőedzője
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Edvi László, Deák Zsigmond, Gergelics József
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Gyenge Balázs jelentkezik Liverpoolból
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: A csütörtök esti Arsenal–Liverpool rangadót elemezzük
18.30: Vasárnap este el Clásicót rendeznek a spanyol Szuperkupában
19.00: Közvetítés a Magyarország–Románia válogatott férfi kézilabda felkészülési mérkőzésről, kommentátor: Cseszregi Balázs 
21.00: Buli magazin – vendégek: Seregély Míra és Kreisz Emma
21 30: A Hazafutás vendége volt Varga Dániel korábbi olimpiai és világbajnok vízilabdázó
22.30: Sportvilág Tóth Bélával

 

