Pénteki sportműsor: Magyarország–Románia férfi kézilabdacsata, NB I-es csapatok felkészülési meccsei

JANUÁR 9., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

12.00: Puskás Akadémia–Lommel (belga), Marbella

12.00: MFK Mihalovce (szlovák)–Kazincbarcika, Nagymihály

13.00: DVTK–Genk (belga), Marbella

14.00: Paksi FC–Sumqayit (azeri), Belek

17.00: Puskás Akadémia–Genk (belga), Marbella

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

17.00: Mali–Szenegál

20.00: Kamerun–Marokkó

ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

20.30: Wrexham (II.)–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ

20.30: Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ

21.00: Getafe–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NCAA, rájátszás, elődöntő

Szombat, 1.30: Indiana–Oregon (Tv: Arena4)

ÉSZAKI ÖSSZETETT

Világkupa, Otepää

12.35: nők, sífutás 5 km, tömegrajtos (Tv: Eurosport1)

13.20: férfiak, sífutás 10 km, tömegrajtos (Tv: Eurosport1)

15.40: nők, síugrás, HS 97 (Tv: Eurosport1)

16.20: férfiak, síugrás, HS 97 (Tv: Eurosport1)

GYORSKORCSOLYA

19.30: Európa-bajnokság, Tomaszów Mazowiecki

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Corona Brasov (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–UTE

17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19

OSZTRÁK LIGA

18.30: FTC-Telekom–Pioneers Voralberg (osztrák)

18.30: Graz–Bozen Südtirol

19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Innsbruck (osztrák)

19.15: Vienna Capitals–Linz

19.15: Salzburg–Olimpija Ljubljana

19.15: Villach–Klagenfurt

SVÁJCI BAJNOKSÁG

19.45: Davos–Lausanne (Tv: Sport2)

KETRECHARC

20.30: MMA, Hexagone 37, Párizs (Tv: Match4)

KÉZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Románia, Győr, Audi Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM-OSE Lions

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 21. FORDULÓ

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Crvena zvezda (szerb)

20.15: Olympiakosz (görög)–Bayern München (német)

20.30: Barcelona (spanyol)–Partizan Beograd (szerb)

20.30: Baskonia (spanyol)–ASVEL Villeurbanne (francia)

20.30: Milan (olasz)–Anadolu Efes (török)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Szent Benedek RA–MÁV Előre Foxconn

TENISZ

United Cup, Sydney

7.30: negyeddöntő

Szombat, 0.30: elődöntő

ATP 250-es és WTA 500-as torna, Adelaide

1.30: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 250-es torna, Auckland

23.30: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane

2.00: férfiak, egyes, elődöntő, páros, elődöntő; nők, egyes, elődöntő, páros, döntő

ATP 250-es torna, Hongkong

6.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 250-es torna, Auckland

3.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 250-es torna, Hobart

1.00: egyes, selejtező, 1. forduló

TEREPRALI

Dakar rali, 6. szakasz

Ha'il–Rijád (331 km)

VÍVÁS

Párbajtőr világkupaverseny, Fudzsejra

6.00: egyéni selejtező, férfiak

Kard Grand Prix-verseny, Tunisz

11.00: egyéni selejtező, nők

Férfi tőr világkupaverseny, Párizs

9.00: egyéni selejtező

Női tőr világkupaverseny, Hongkong

2.00: egyéni 64-es tábla

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Szabó László, a Nemzeti Sport Gála kreatív producere

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 105 éve született az ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes

12.00: Bajnokok: Szegő Tibor vendége Teodoru Vaszilisz

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró – Katona László

14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Szabó Szilvia

15.00: Egy nappal a férfi vízilabda Európa-bajnokság előtt vendégünk Varga Dániel olimpiai bajnok pólós, a BVSC vezetőedzője

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Edvi László, Deák Zsigmond, Gergelics József

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Gyenge Balázs jelentkezik Liverpoolból

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: A csütörtök esti Arsenal–Liverpool rangadót elemezzük

18.30: Vasárnap este el Clásicót rendeznek a spanyol Szuperkupában

19.00: Közvetítés a Magyarország–Románia válogatott férfi kézilabda felkészülési mérkőzésről, kommentátor: Cseszregi Balázs

21.00: Buli magazin – vendégek: Seregély Míra és Kreisz Emma

21 30: A Hazafutás vendége volt Varga Dániel korábbi olimpiai és világbajnok vízilabdázó

22.30: Sportvilág Tóth Bélával