Hiába fordított a Marseille, jött Goncalo Ramos, és megmentette a PSG-t: megvan a Szuperkupa is!

Erősen kezdett a PSG, a mérkőzés elején 65 százalékos labdabirtoklási mutatója volt, és ha a labda éppen marseille-i lábakon járt, akkor sem mindig az ellenfél járt jól. A 13. percben például a fehér mezesek belebonyolódtak egy labdakihozatalba, Igor Paixao rossz helyre passzolt, több sem kellett Vitinhának – azonnal kiugratta Ousmane Dembélét, aki Gerónimo Rulli felett higgadtan a hálóba emelt (1–0).

Dembélé a tavalyi szuperkupameccsen is gólt szerzett, a párizsiak azzal győzték le 1–0-ra a Monacót, ezúttal ennél csavarosabb forgatókönyvet tartogatott az este.

A folytatásban inkább az OM jutott közelebb a gólhoz, de Emerson helyzeténél Lucas Chevalier nagyot védett, Timothy Weah távoli bombája éppen csak, de elkerülte a kaput, majd a második játékrészben Amin Guiri lövésénél és Igor Paixao fejesénél megint csak Chevalier volt a végállomás.

Az addig csapata egyik leghasznosabb tagjának bizonyuló párizsi kapus a hajrában nagyot hibázott: késve futott ki a kapuja felé törő Mason Greenwood elé, nem tudta szabályosan megállítani, tizenegyes, és az angol, ahogyan szokta, be is vágta a 78. percben (1–1).

S ahogyan a meccs elején a marseille-iek összehoztak egy gólt az ellenfélnek rossz labdakihozatallal, megtették ezt a párizsiak is: a labdavesztő Joao Neves volt a 87. percben, az előkészítő Hamed Traoré, a szomorú befejező pedig Willian Pacho, aki a balról érkező beadás után a saját kapujába szerencsétlenkedte a labdát (1–2).

Úgy tűnt, ez elég lesz az OM-nek a győzelemhez, de másként alakult: Goncalo Ramos úgy is tud gólt szerezni – méghozzá milyen szépet! –, ha csupán a 89. percben küldi pályára Luis Enrique… A párizsi akciót éppen Pacho indította, miután szerelte a nagy gólhelyzetben ügyetlenkedő Pierre-Emerick Aubameyangot: Vitinha hosszan indított, a szintén a kispadról beküldött Bradley Barcola balról középre fejelte a labdát, Goncalo Ramos pedig kapásból a hálóba küldte (2–2).

Vitinha (balra) két gól előkészítésével és a tizenegyese berúgásával járult hozzá a PSG győzelméhez (Fotó: AFP)

A rendes játékidő letelte után egyből a tizenegyesek jöttek: miközben Ramos, Vitinha és Nuno Mendes belőtte a magáét, két marseille-i is hibázott (Chevalier kivédte Matt O'Riley és Traoré lövését), így a negyedik párizsi rúgó eldönthette a párharcot – Désiré Doué meg is tette.

A PSG 4–1-re megnyerte a szétlövést, azaz a Bajnokok Ligája, a francia bajnokság, a Francia Kupa, az Európai Szuperkupa és a FIFA Interkontinentális Kupája után a szintén a 2024–2025-ös idényhez köthető francia Szuperkupában is a csúcsra jutott.

A Paris Saint-Germain sorozatban negyedszer, összességében 14. alkalommal hódította el a serleget, amelyért a versenykiírás szerint a Ligue 1 bajnoka és a Francia Kupa győztese csap össze; mint jeleztük, a legutóbbi idényben mindkét sorozatot a PSG nyerte meg, így ugrott be ellenfélnek a bajnoki ezüstérmes, a Szuperkupát legutóbb 2011-ben megszerző Marseille.

FRANCIA SZUPERKUPA

PSG–Olympique Marseille 2–2 (1–0) – tizenegyesekkel 4–1

Kuvaitváros

Gólszerző: O. Dembélé (13.), G. Ramos (90+5.), ill. Greenwood (78. – 11-esből), Pacho (87. – öngól)