Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai: A BL-ben és az FA-kupában még meccsben vagyunk

MIKE BARNABÁSMIKE BARNABÁS
Vágólapra másolva!
2026.01.08. 20:31
Szoboszlai Dominik (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League
A Spíler Tv-nek adott interjút Szoboszlai Dominik, az angol labdarúgó-élvonalban (Premier League) szereplő Liverpool magyar válogatott játékosa. Az előző idény végén bajnoki címet ünneplő középpályás többek között visszatekintett a mögöttünk hagyott naptári évre, beszélt klubcsapata hullámzó formájáról, és szót ejtett az új évvel kapcsolatos céljairól is.

„Intenzív, de egyben nagyon jó – válaszolta Szoboszlai Dominik arra a kérdésre, hogy milyen volt számára a 2025-ös év. – Férj lettem, apuka lettem, első magyarként lettem a Premier League bajnoka, úgyhogy elég változatos és intenzív év van mögöttem.”

A magyar válogatott csapatkapitánya elárulta, hogy az ünnepek nem borították fel a rutinját: 24-én is volt edzése, majd aznap a családdal együtt megvolt a karácsonyi vacsora, 25-én pedig ment tovább az élet a megszokott kerékvágásban.

„Ezt még nem tudom megmondani – ezt már arra a kérdésre válaszolta, hogy szigorú apa lesz-e. – Ahogyan elkezd beszélni, valószínű, hogy megenyhül a szívem.”

A Liverpool egyik legjobbjának számító labdarúgó szót ejtett csapata kilenc meccs óta tartó, de több döntetlennel is tarkított veretlenségi sorozatáról is.

„Úgy gondolom, Liverpoolként hazai pályán egy Leeds vagy Sunderland ellen három ponttal kellene lejönnünk a pályáról, vagy ott van a Leeds elleni idegenbeli meccs, amikor visszaengedtük őket, de tudtunk rá válaszolni, és akkor is kaptunk a végén egy gólt szögletből. Ezek azok a momentumok, amikor jobban kéne koncentrálnunk, s nem engedni ezeket a csapatokat visszajönni a meccsbe. (...) Sajnos ezt jelen pillanatban nem tudjuk megvalósítani a pályán, de azon vagyunk, hogy megtaláljuk a válaszokat, remélem, minél hamarabb” – mondta Szoboszlai.

Aki nem tudott egy kifejezett töréspontot megnevezni a Liverpool idényében, de szerinte a Chelsea elleni októberi bajnoki egy ilyen momentum lehetett – mint ismert, Estevao a londoni meccs ráadásában szerezte meg a három pontot érő gólt a kék mezeseknek. Szoboszlai ezt követően a rögzített helyzetek fontosságáról beszélt annak a tükrében, hogy a Liverpool a közelmúltban köszönt el az erre szakosodott edzőjétől.

„Ahogyan látjuk, meccseket döntenek el (a rögzített helyzetek – a szerk.), de nemcsak pár mérkőzést, hanem a meccsek 60-70 százalékát is eldönti egy-egy szöglet vagy szabadrúgás, s a tizenegyeseket még nem is veszem ide. Szürreális, hogy mennyi gól születik szögletből vagy hosszú bedobásból, s nem csak az Arsenalnál. Jelenleg inkább a Premier League-ben fektetnek nagy hangsúlyt erre a csapatok, de meglátjuk, melyik bajnokság veszi át a jövőben ezt a stílust” – vélekedett.

Szoboszlai hozzátette, hogy a játék ezen aspektusa bevallottan nem a Liverpool erőssége.

„Mi nem olyan csapat vagyunk, hogy van öt nagy, jól fejelő játékosunk, és nekik adjuk be a labdát, hanem akkor vagyunk kiemelkedőek, amikor játékban van a labda. Jelenleg ebből a szempontból sem jön ki nekünk a lépés, de azon vagyunk, erre válaszokat találjunk” – fogalmazott.

Az 2025-ös év személyes „idővonalát megtekintve” Szoboszlai elmondta, hogy a tavaszi BL-búcsú, illetve a Newcastle ellen elveszített Ligakupa-döntő messze nem fájt annyira, mint a novemberi, Írország ellen elbukott vb-selejtező – utóbbival kapcsolatban leszögezte, hogy most sem tudna újat mondani az akkori, meccs után készült interjúhoz képest.

Végül, de nem utolsósorban az új évre vonatkozó céljairól is beszélt a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya.

„Csak azt tudom mondani, hogy én nem fogom feladni soha, még a bajnokságot sem, de reálisan kell gondolkodnunk. Tizennégy ponttal vagyunk lemaradva az Arsenaltól, de van előttünk két sorozat, amelyben még meccsben vagyunk: a Bajnokok Ligája és az FA-kupa, ezeket kell most szem előtt tartani. Ha megnézzük, hogy a PSG tavaly alig jutott tovább az alapszakaszból, és megnyerte (a BL-t), akkor miért ne lehetnénk most mi ez a csapat?!”

 

Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League
Legfrissebb hírek

Premier League: Arsenal–Liverpool

Angol labdarúgás
1 órája

„Mindig is a Liverpool volt az álmaim klubja” – Ödegaard tizenegy éve

Angol labdarúgás
7 órája

Közmunkát és felfüggesztett börtönbüntetést kapott az egykori Premier League-játékvezető

Angol labdarúgás
8 órája

Legutóbb Szoboszlai bombája döntött az Arsenal ellen – videó

Angol labdarúgás
9 órája

„Ilyen a filmekben van” – tökéletes búcsú a Man. City leendő sztárigazolásától

Angol labdarúgás
10 órája

Haalandé a Premier League 35 ezredik gólja, de nem örülhet igazán

Angol labdarúgás
10 órája

Szalai Attila: Bízunk Marco Rossiban!; Varga Barnabás vasárnap már játszhat az AEK-ban

E-újság
22 órája

Amorim menesztése után is csak döntetlenre volt képes az MU a kiesőjelölt ellen

Angol labdarúgás
22 órája
Ezek is érdekelhetik