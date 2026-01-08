Szoboszlai: A BL-ben és az FA-kupában még meccsben vagyunk

„Intenzív, de egyben nagyon jó – válaszolta Szoboszlai Dominik arra a kérdésre, hogy milyen volt számára a 2025-ös év. – Férj lettem, apuka lettem, első magyarként lettem a Premier League bajnoka, úgyhogy elég változatos és intenzív év van mögöttem.”

A magyar válogatott csapatkapitánya elárulta, hogy az ünnepek nem borították fel a rutinját: 24-én is volt edzése, majd aznap a családdal együtt megvolt a karácsonyi vacsora, 25-én pedig ment tovább az élet a megszokott kerékvágásban.

„Ezt még nem tudom megmondani – ezt már arra a kérdésre válaszolta, hogy szigorú apa lesz-e. – Ahogyan elkezd beszélni, valószínű, hogy megenyhül a szívem.”

A Liverpool egyik legjobbjának számító labdarúgó szót ejtett csapata kilenc meccs óta tartó, de több döntetlennel is tarkított veretlenségi sorozatáról is.

„Úgy gondolom, Liverpoolként hazai pályán egy Leeds vagy Sunderland ellen három ponttal kellene lejönnünk a pályáról, vagy ott van a Leeds elleni idegenbeli meccs, amikor visszaengedtük őket, de tudtunk rá válaszolni, és akkor is kaptunk a végén egy gólt szögletből. Ezek azok a momentumok, amikor jobban kéne koncentrálnunk, s nem engedni ezeket a csapatokat visszajönni a meccsbe. (...) Sajnos ezt jelen pillanatban nem tudjuk megvalósítani a pályán, de azon vagyunk, hogy megtaláljuk a válaszokat, remélem, minél hamarabb” – mondta Szoboszlai.

Aki nem tudott egy kifejezett töréspontot megnevezni a Liverpool idényében, de szerinte a Chelsea elleni októberi bajnoki egy ilyen momentum lehetett – mint ismert, Estevao a londoni meccs ráadásában szerezte meg a három pontot érő gólt a kék mezeseknek. Szoboszlai ezt követően a rögzített helyzetek fontosságáról beszélt annak a tükrében, hogy a Liverpool a közelmúltban köszönt el az erre szakosodott edzőjétől.

„Ahogyan látjuk, meccseket döntenek el (a rögzített helyzetek – a szerk.), de nemcsak pár mérkőzést, hanem a meccsek 60-70 százalékát is eldönti egy-egy szöglet vagy szabadrúgás, s a tizenegyeseket még nem is veszem ide. Szürreális, hogy mennyi gól születik szögletből vagy hosszú bedobásból, s nem csak az Arsenalnál. Jelenleg inkább a Premier League-ben fektetnek nagy hangsúlyt erre a csapatok, de meglátjuk, melyik bajnokság veszi át a jövőben ezt a stílust” – vélekedett.

Szoboszlai hozzátette, hogy a játék ezen aspektusa bevallottan nem a Liverpool erőssége.

„Mi nem olyan csapat vagyunk, hogy van öt nagy, jól fejelő játékosunk, és nekik adjuk be a labdát, hanem akkor vagyunk kiemelkedőek, amikor játékban van a labda. Jelenleg ebből a szempontból sem jön ki nekünk a lépés, de azon vagyunk, erre válaszokat találjunk” – fogalmazott.

Az 2025-ös év személyes „idővonalát megtekintve” Szoboszlai elmondta, hogy a tavaszi BL-búcsú, illetve a Newcastle ellen elveszített Ligakupa-döntő messze nem fájt annyira, mint a novemberi, Írország ellen elbukott vb-selejtező – utóbbival kapcsolatban leszögezte, hogy most sem tudna újat mondani az akkori, meccs után készült interjúhoz képest.

Végül, de nem utolsósorban az új évre vonatkozó céljairól is beszélt a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya.

„Csak azt tudom mondani, hogy én nem fogom feladni soha, még a bajnokságot sem, de reálisan kell gondolkodnunk. Tizennégy ponttal vagyunk lemaradva az Arsenaltól, de van előttünk két sorozat, amelyben még meccsben vagyunk: a Bajnokok Ligája és az FA-kupa, ezeket kell most szem előtt tartani. Ha megnézzük, hogy a PSG tavaly alig jutott tovább az alapszakaszból, és megnyerte (a BL-t), akkor miért ne lehetnénk most mi ez a csapat?!”