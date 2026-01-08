Női röpi CEV-kupa: szettgyőzelemre futotta a Békéscsabának

A két magyar csapat egy szettet nyert csütörtökön, de gyakorlatilag ezzel is túlteljesítették a papírformát. A Mulhouse és a Vallefoglia ugyanis egyértelműen a párharcok esélyesei voltak.

A békéscsabaiak – akik újoncot is avattak a spanyol válogatott Maria Schlegel Mosegui személyében – ennek ellenére remekül kezdték a franciák elleni találkozót a Városi Sportcsarnokban, s bár eleinte a vendégek vezettek, nem hagyták magukat leszakítani. Előbb 11-nél egyenlítettek, majd a vezetést is átvették, az más kérdés, hogy 20-nál így is egyenlő volt az állás. A csabaiak jutottak szettlabdához, de ezt és a következőt is hárították a vendégek, majd ők kaptak lehetőséget a a játszma lezárására. Azonban ez nekik sem sikerült és Nagy Péter csapata sorozatban három ponttal végül megszerezte a vezetést. Ezzel azonban csak felbőszítették ellenfelüket, amely ezt követően kegyelmet nem ismerve, nagyon simán megfordította és megnyerte a mérkőzést.

A nyíregyháziaknak még kevesebb esélyük volt, ráadásul szegény embert az ág is húzza: két válogatott centerük, Pintér Andrea és Lászlop Alexandra után megsérült ifjú tehetségük, a december 24-én 16. évét betöltő Pampuch Gréta is. Öröm az űrömben, hogy bemutatkozott a csapatban új finn légiósuk, Daniela Öhman, aki végül a csapat második legeredményesebb játékosa lett Lara Davidovic mellett. A meccset azonban a olasz Vallefoglia nyerte, még úgy is, hogy Dávid Zoltán csapata a második játszmában azért megszorongatta sokkal magasabban rangsorolt riválisát.

A visszavágót mindkét csapat jövő héten szerdán játssza.

CEV-KUPA, NŐK. 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

MBH-BÉKÉSCSABA–MULHOUSE ALSACE (francia) 1:3 (26, –15, –11, –15)

Békéscsaba, 1100 néző. V: Mateizer (román), Król (lengyel)

BRSE: Isanovic 8, Kiss E. 4, ROBINSON 16, Schlegel Mosegui 13, Krivosijszka 9, Allard 2. Csere: Kertész (liberó), Németh L. Edző: Nagy Péter

MULHOUSE: Kotar 9, Moreno Borrero 4, EVANS 21, Strong 10, RUTHERFORD 12, Vazquez Rivera 10. Csere: Soldner (liberó), Hadrych 2, GAMANOVICH 7, Danard-Selosse 1. Edző: Andre Sa

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 3:6, 8:9, 9:11, 12:12, 17:14, 18:17, 20:20, 23:21, 24:23, 25:26. 2. játszma: 1:5, 4:6, 6:10, 10:12, 11:20, 14:24. 3. játszma: 2:2, 5:14, 9:19, 11:21. 4. játszma: 0:5, 5:16, 11:18, 13:24

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Edzőként, és régen játékosként mindig azt figyeltem, hogy amit nap mint nap elvégzek az edzésen, az mire elég. Amikor jön egy ilyen csapat, amely ilyen magas szintet képvisel és veretlenül vezeti a bajnokságot, akkor látszik, hogy van hova fejlődni, jobban kell dolgozni. Nem csak a játékosoknak, az edzőknek is. A 2., 3. és 4. szett simára sikerült, de mégis, főleg az elsőben lehetett érezni, hogy más formában vagyunk, más energiák mozognak a csapatban. Érzem, hogy ez össze fog állni, és már a következő mérkőzésen jobban játszhatunk. A Mulhouse jobb csapat, de nincs ekkora különbség a két együttes között. Támadásban ellaposodtunk az első szett után, onnantól kezdve egyértelmű volt a találkozó, ott több van bennünk, és ezt már szerdán is látni szeretném.

Andre Sa: – Bár egy hatalmas csata végén elveszítettük az első játszmát, a lányok ezt követően sem omlottak össze, hanem megmutatták, hogy milyen morális tartás van bennük és három sima szettben megfordítottuk a találkozót, így bizakodva várhatjuk a jövő heti visszavágót.

CHALLENGE-KUPA, NŐK. 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

FATUM NYÍREGYHÁZA–MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA (olasz) 0:3(–19, –22, –15)

Nyíregyháza, 250 néző. V: Lazarova-Pejeva (bolgár), Petsche (osztrák)

FATUM: Alvarez, Petrovics 5, Földi 3, DAVIDOVIC 19, Antivero Salinas 7, Öhman 9. Csere: Tóth F. (liberó), Wafeek. Edző: Dávid Zoltán

VALLEFOGLIA: Thokbuom 6, BICI 19, GIOVANNINI 9, Candi 7, Bartolucci 4, OMORUYI 8. Csere: De Bortoli (liberó) Stojanova 4, Lazaro, Carletti 1, Budai-Ungureanu 1. Edző: Andrea Pistola

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:2, 3:8, 4:11, 10:14, 12:18, 15:20, 17:24. 2. játszma: 0:2, 2:9, 8:10, 9:15, 13:17, 14:20, 18:22, 19:24. 3. játszma: 2:1, 3:5, 5:6, 5:10, 7:10, 7:13, 8:16, 15:20

MESTERMÉRLEG

Dávid Zoltán: – Egy sztárcsapat ellen játszottunk, ahol nem lenne szükség plusz motivációra, mégis több játékosnál hiányoltam a pályán a lelkesedést. Ezért nem vagyok elégedett, jobb eredményt is elérhettünk volna.

Andrea Pistola: – Végig mi irányítottuk a mérkőzést, még a második játszmában is, amelyik a végén szorosabbra sikerült. De ezzel még nincs vége a párharcnak, a továbbjutáshoz azonban a visszavágón is nyernünk kell.