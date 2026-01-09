Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik: Uraltuk a meccset az Arsenal ellen, ebből kell táplálkoznunk

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 00:08
null
Ez a jelenet is szóba került, amikor Szoboszlai Dominik és Arne Slot együtt jött le a pályáról a mérkőzés végén (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Szoboszlai Dominik Spíler Tv Liverpool FC Premier League
A Liverpool 0–0-s döntetlent játszott csütörtök este az Arsenal vendégeként a labdarúgó Premier League 21. fordulójának záró mérkőzésén. A meccs legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominik a Spíler Tv kamerája előtt értékelte az összecsapást Gyenge Balázsnak.

„Kevés – felelte Szoboszlai Dominik arra a kérdésre, hogy a Liverpool jelenlegi helyzetében az egy pont jónak számít-e. – Hiszen három pont a maximum, amit szerezni lehet egy meccsen, és ennyiért is jöttünk, de visszük magunkkal az egy pontot. Ha a teljesítményt nézzük, jó játékkal, küzdős mérkőzésen, amit uraltunk egy olyan Arsenal ellen, amelyik vezeti a bajnokságot. Ebből kell táplálkoznunk, ezzel kell menni jövő hétre, és ugyanígy folytatni.”

Arról is szót ejtett a Pool magyar válogatott középpályása, hogy Arne Slot mondott-e valamit nekik a szünetben, mivel a csapat teljesítménye feljavult a második játékrészre: „Semmit sem mondott, ugyanaz volt a terv, mint az első félidőre, csak jobban ki tudtuk zárni őket, jobban működött a letámadásunk, jobban ment a presszing, amiből labdákat szereztünk és kontrákat indítottunk, vagy akár hosszabb ideig megtartottuk a labdát. Ilyen szinten egyik csapat sem szeret a labda ellen futni.”

A találkozó végén Szoboszlai együtt jött le a pályáról Arne Slottal, adódott a kérdés, mi hangzott el kettejük között.

„Semmi konkrétumról nem esett szó, csak arról, ha egy játszós csapattal nézünk szembe, akkor elég nehéz ellenünk helyzeteket kialakítani. Viszont amikor mélyebben védekező együttessel mérkőzünk meg, akkor nehezen találunk rá megoldást, hogy mi alakítsunk ki lehetőségeket, úgyhogy ezen kell majd dolgoznunk” – mondta Gyenge Balázsnak a 25 éves labdarúgó, aki hozzátette, hogy a következő mérkőzésen is a három pont megszerzése lesz a cél (a bajnokságban legközelebb a Pool jövő szombaton 16 órától a Burnley-t fogadja).

Angol labdarúgás
2 órája

Nem született gól az Arsenal és a Liverpool rangadóján

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a rangadót. Az élen álló „ágyúsok” előnye maradt 14 pont a címvédő liverpooliakkal szemben.

ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
ARSENAL–LIVERPOOL 0–0
London, Emirates Stadion, 60 258 néző. Vezette: A. Taylor
ARSENAL: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié (Lewis-Skelly, 57.) – Ödegaard (Eze, 78.), Zubimendi, Rice – Saka (Madueke, 78.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 64.), Trossard (Martinelli, 64.). Menedzser: Mikel Arteta
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (J. Gomez, 90+7.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Menedzser: Arne Slot

 

Liverpool Szoboszlai Dominik Spíler Tv Liverpool FC Premier League
Legfrissebb hírek

Nem született gól az Arsenal és a Liverpool rangadóján

Angol labdarúgás
2 órája

Szoboszlai: A BL-ben és az FA-kupában még meccsben vagyunk

Angol labdarúgás
5 órája

„Mindig is a Liverpool volt az álmaim klubja” – Ödegaard tizenegy éve

Angol labdarúgás
11 órája

Közmunkát és felfüggesztett börtönbüntetést kapott az egykori Premier League-játékvezető

Angol labdarúgás
12 órája

Legutóbb Szoboszlai bombája döntött az Arsenal ellen – videó

Angol labdarúgás
13 órája

„Ilyen a filmekben van” – tökéletes búcsú a Man. City leendő sztárigazolásától

Angol labdarúgás
14 órája

Haalandé a Premier League 35 ezredik gólja, de nem örülhet igazán

Angol labdarúgás
14 órája

Szalai Attila: Bízunk Marco Rossiban!; Varga Barnabás vasárnap már játszhat az AEK-ban

E-újság
2026.01.07. 23:50
Ezek is érdekelhetik