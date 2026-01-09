Szoboszlai Dominik: Uraltuk a meccset az Arsenal ellen, ebből kell táplálkoznunk

„Kevés – felelte Szoboszlai Dominik arra a kérdésre, hogy a Liverpool jelenlegi helyzetében az egy pont jónak számít-e. – Hiszen három pont a maximum, amit szerezni lehet egy meccsen, és ennyiért is jöttünk, de visszük magunkkal az egy pontot. Ha a teljesítményt nézzük, jó játékkal, küzdős mérkőzésen, amit uraltunk egy olyan Arsenal ellen, amelyik vezeti a bajnokságot. Ebből kell táplálkoznunk, ezzel kell menni jövő hétre, és ugyanígy folytatni.”

Arról is szót ejtett a Pool magyar válogatott középpályása, hogy Arne Slot mondott-e valamit nekik a szünetben, mivel a csapat teljesítménye feljavult a második játékrészre: „Semmit sem mondott, ugyanaz volt a terv, mint az első félidőre, csak jobban ki tudtuk zárni őket, jobban működött a letámadásunk, jobban ment a presszing, amiből labdákat szereztünk és kontrákat indítottunk, vagy akár hosszabb ideig megtartottuk a labdát. Ilyen szinten egyik csapat sem szeret a labda ellen futni.”

A találkozó végén Szoboszlai együtt jött le a pályáról Arne Slottal, adódott a kérdés, mi hangzott el kettejük között.

„Semmi konkrétumról nem esett szó, csak arról, ha egy játszós csapattal nézünk szembe, akkor elég nehéz ellenünk helyzeteket kialakítani. Viszont amikor mélyebben védekező együttessel mérkőzünk meg, akkor nehezen találunk rá megoldást, hogy mi alakítsunk ki lehetőségeket, úgyhogy ezen kell majd dolgoznunk” – mondta Gyenge Balázsnak a 25 éves labdarúgó, aki hozzátette, hogy a következő mérkőzésen is a három pont megszerzése lesz a cél (a bajnokságban legközelebb a Pool jövő szombaton 16 órától a Burnley-t fogadja).