Haalandé a Premier League 35 ezredik gólja, de nem örülhet igazán

Erling Haaland a mérkőzés első félidejében betalált, ezzel nemcsak megszerezte a vezetést csapatának, hanem történelmet is írt. A jubileumi gól jól tükrözte a Manchester City fölényét – amely később megváltozott, 1–1 lett a végeredmény –, és megadta az alaphangot a találkozóhoz.

Érdekesség, hogy a Premier League-nek négy évre és 131 napra – volt szüksége ahhoz, hogy a 30 000. találattól eljusson a 35 000.-ig. A 30 ezredik gólt még 2021 augusztusában Chris Wood szerezte a Burnley színeiben a Leeds United ellen.

Erling Haaland scored a landmark Premier League goal in @ManCity's 1-1 draw against Brighton 👇 pic.twitter.com/QOshAzUvpd — Premier League (@premierleague) January 8, 2026

Ha a kerek számú gólokat vesszük figyelembe, akkor Haaland olyan társasághoz csatlakozott a PL-ben, amelynek tagja többek között Éric Cantona, Les Ferdinand és Zlatan Ibrahimovic is.

A mostani találat egy másik jelentős számot is jelentett Haaland számára: ez volt a 150. gólja a Manchester City mezében, minden sorozatot figyelembe véve. A támadó elképesztő hatékonysággal termeli a gólokat, amióta Angliába igazolt, és teljesítménye alapján már most a Premier League történetének egyik legjobb csatáraként tartják számon.