Haalandé a Premier League 35 ezredik gólja, de nem örülhet igazán

2026.01.08. 10:58
Itt még nem forgott veszélyben a Manchester City győzelme... (Fotó: Getty Images)
gól Erling Haaland Premier League
Erling Haaland újabb mérföldkőhöz érkezett pályafutása során: a norvég csatár szerezte meg a Premier League történetének 35 000. gólját. A különleges találat a Premier League 21. fordulójában született, amikor a Manchester City a Brightont fogadta az Etihad Stadionban.

Erling Haaland a mérkőzés első félidejében betalált, ezzel nemcsak megszerezte a vezetést csapatának, hanem történelmet is írt. A jubileumi gól jól tükrözte a Manchester City fölényét – amely később megváltozott, 1–1 lett a végeredmény –, és megadta az alaphangot a találkozóhoz.

Érdekesség, hogy a Premier League-nek négy évre és 131 napra – volt szüksége ahhoz, hogy a 30 000. találattól eljusson a 35 000.-ig. A 30 ezredik gólt még 2021 augusztusában Chris Wood szerezte a Burnley színeiben a Leeds United ellen.

Ha a kerek számú gólokat vesszük figyelembe, akkor Haaland olyan társasághoz csatlakozott a PL-ben, amelynek tagja többek között Éric Cantona, Les Ferdinand és Zlatan Ibrahimovic is.

A mostani találat egy másik jelentős számot is jelentett Haaland számára: ez volt a 150. gólja a Manchester City mezében, minden sorozatot figyelembe véve. A támadó elképesztő hatékonysággal termeli a gólokat, amióta Angliába igazolt, és teljesítménye alapján már most a Premier League történetének egyik legjobb csatáraként tartják számon.

 

