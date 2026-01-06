IFFHS: Mbappé a legeredményesebb, Varga Barnabás 14. a 2025-ös világranglistán

Nagy előnnyel végzett a futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet rangsorának élén a Real Madrid francia világbajnoka, aki a spanyol bajnokságban 39, a hazai kupameccseken 5, a nemzetközi kupasorozatokban 15, a nemzeti válogatottban pedig 7 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. Mbappé 2022 után másodszor lett a legjobb, összességében pedig a negyedik legkiválóbb egyéni éves teljesítménnyel rukkolt ki a 21. században, nálánál „termelékenyebbnek” csak az argentin Lionel Messi (2012-ben 91 gólig jutott), a portugál Cristiano Ronaldo (2013: 69 gól) és a lengyel Robert Lewandowski (2021: 69) bizonyult.

A 2025-ös listán Mbappé mögött másodikként 60 góljával Harry Kane végzett, aki a Bayern München színeiben 51-szer, az angol válogatottban pedig 9-szer volt eredményes, míg a harmadik helyezett az 57 találatos Erling Haaland lett, ő 40 gólt jegyzett a Manchester City és 17-et a norvég nemzeti tizenegy játékosaként.

Az elnyűhetetlen világsztárok közül Messi tavaly 46 gólig jutott (43-szor az Inter Miami, 3-szor az argentin válogatott színeiben), ezzel ötödik, a 41 gólos Ronaldo pedig kilencedik (33 gól a szaúdi al-Naszrban, 8 a portugál válogatottban). A magyar származású, a portugál Sporting CP után a londoni Arsenalban jeleskedő svéd Viktor Gyökeres 17. (31+3), a Paris Saint-Germain múlt évi aranylabdása, a francia Ousmane Dembélé 23. (31+1), az FC Barcelonát erősítő Lewandowski pedig 27. (27+4) lett.

Varga Barnabás, aki várhatóan az AEK Athénban folytatja pályafutását, 34 góllal végzett a 14. helyen úgy, hogy az FTC játékosaként 28-szor, a magyar válogatottban pedig 6-szor volt eredményes 2025-ben.