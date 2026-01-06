Nemzeti Sportrádió

IFFHS: Mbappé a legeredményesebb, Varga Barnabás 14. a 2025-ös világranglistán

Vágólapra másolva!
2026.01.06. 12:49
null
Kylian Mbappé (Fotó: Getty Images)
Címkék
Erling Haaland Kylian Mbappé Varga Barnabás Harry Kane IFFHS
Kylian Mbappé bizonyult 2025 legeredményesebb labdarúgójának 66 góljával, míg Varga Barnabás a bajnokságban és a nemzeti válogatottban együttesen szerzett 34 találatával a 14. helyen végzett az IFFHS világranglistáján.

Nagy előnnyel végzett a futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet rangsorának élén a Real Madrid francia világbajnoka, aki a spanyol bajnokságban 39, a hazai kupameccseken 5, a nemzetközi kupasorozatokban 15, a nemzeti válogatottban pedig 7 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. Mbappé 2022 után másodszor lett a legjobb, összességében pedig a negyedik legkiválóbb egyéni éves teljesítménnyel rukkolt ki a 21. században, nálánál „termelékenyebbnek” csak az argentin Lionel Messi (2012-ben 91 gólig jutott), a portugál Cristiano Ronaldo (2013: 69 gól) és a lengyel Robert Lewandowski (2021: 69) bizonyult.

A 2025-ös listán Mbappé mögött másodikként 60 góljával Harry Kane végzett, aki a Bayern München színeiben 51-szer, az angol válogatottban pedig 9-szer volt eredményes, míg a harmadik helyezett az 57 találatos Erling Haaland lett, ő 40 gólt jegyzett a Manchester City és 17-et a norvég nemzeti tizenegy játékosaként.

Az elnyűhetetlen világsztárok közül Messi tavaly 46 gólig jutott (43-szor az Inter Miami, 3-szor az argentin válogatott színeiben), ezzel ötödik, a 41 gólos Ronaldo pedig kilencedik (33 gól a szaúdi al-Naszrban, 8 a portugál válogatottban). A magyar származású, a portugál Sporting CP után a londoni Arsenalban jeleskedő svéd Viktor Gyökeres 17. (31+3), a Paris Saint-Germain múlt évi aranylabdása, a francia Ousmane Dembélé 23. (31+1), az FC Barcelonát erősítő Lewandowski pedig 27. (27+4) lett.

Varga Barnabás, aki várhatóan az AEK Athénban folytatja pályafutását, 34 góllal végzett a 14. helyen úgy, hogy az FTC játékosaként 28-szor, a magyar válogatottban pedig 6-szor volt eredményes 2025-ben.

 

Erling Haaland Kylian Mbappé Varga Barnabás Harry Kane IFFHS
Legfrissebb hírek

Aranycipő: Igor Thiago már az élmezőnyben, nagy a verseny Haaland, Kane és Mbappé között

Minden más foci
43 perce

Varga Barnabás sikeresen túljutott az orvosi vizsgálaton az AEK-nál – sajtóhír

Labdarúgó NB I
19 órája

Varga Barnabás közel kétórás késéssel megérkezett Görögországba – fotó, videó

Labdarúgó NB I
2026.01.04. 22:11

IFFHS: Kylian Mbappé 39 bajnoki góllal 2025 legjobbja

Spanyol labdarúgás
2026.01.04. 15:15

Műszaki gondok nehezítették Varga Barnabás Görögországba utazását

Labdarúgó NB I
2026.01.04. 13:12

Üllői úti alkotó folyamat – Borbola Bence jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.01.03. 23:54

Varga Barnabás vasárnap utazhat Athénba – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.01.03. 17:59

Kylian Mbappé kihagy egy bajnokit, hogy felépüljön a Spanyol Szuperkupa elődöntőjére

Spanyol labdarúgás
2026.01.03. 17:36
Ezek is érdekelhetik