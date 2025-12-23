Nemzeti Sportrádió

Aranycipő: Haaland beérte Kane-t az élen, Mbappé is a nyomukban lohol

2025.12.23. 09:37
A West Ham elleni duplájával Erling Haaland utolérte Harry Kane-t a mesterlövészek versenyében (Fotó: Getty Images)
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) frissítette a 2025–2026-os idény Aranycipő-versenyének állását. A december 23-án közzétett lista élén volt változás, a Manchester City csatára, Erling Haaland ugyanis beérte a Bayern München támadóját, Harry Kane-t. A harmadik helyen mindössze egy találattal, azaz két ponttal lemaradva követi őket a Real Madridot erősítő francia világbajnok, Kylian Mbappé, így továbbra is hatalmas a csata a kontinens legjobb gólvágójának járó trófeáért.

1. Erling Haaland (Manchester City) 19 x 2 = 38
Harry Kane (FC Bayern München) 19 x 2 = 38
3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 18 x 2 = 36
4. Darko Lemajics (RFS) 29 x 1 = 29
5. Ibrahim Diabaté (Göteborg) 18 x 1.5 = 27
Daniel Karlsbakk (Sarpsborg) 18 x 1.5 = 27
August Priske Flyger (Djurgarden) 18 x 1.5 = 27
Ueda Ajasze (Feyenoord) 18 x 1.5 = 27
9. Klaemint Andrasson Olsen (NSÍ Runavík) 26 x 1 = 26
10. Nahir Besara (Hammarby) 17 x 1.5 = 25.5
Kasper Högh (Bodö/Glimt) 17 x 1.5 = 25.5

 


 

 

