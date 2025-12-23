Aranycipő: Haaland beérte Kane-t az élen, Mbappé is a nyomukban lohol

1. Erling Haaland (Manchester City) 19 x 2 = 38

Harry Kane (FC Bayern München) 19 x 2 = 38

3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 18 x 2 = 36

4. Darko Lemajics (RFS) 29 x 1 = 29

5. Ibrahim Diabaté (Göteborg) 18 x 1.5 = 27

Daniel Karlsbakk (Sarpsborg) 18 x 1.5 = 27

August Priske Flyger (Djurgarden) 18 x 1.5 = 27

Ueda Ajasze (Feyenoord) 18 x 1.5 = 27

9. Klaemint Andrasson Olsen (NSÍ Runavík) 26 x 1 = 26

10. Nahir Besara (Hammarby) 17 x 1.5 = 25.5

Kasper Högh (Bodö/Glimt) 17 x 1.5 = 25.5







