Röpi: két győzelem és egy vereség az U18-as Eb-selejtezők első napján

2026.01.08. 20:53
Az U18-as leány röplabda-válogatott csütörtökön legyőzte a luxemburgiakat, míg az U18-as fiúk nyertek a szlovákok ellen, kikaptak a szlovénoktól korosztályos Európa-bajnoki selejtezőtornán.

Megkezdte szereplését az U18-as fiú- és leány röplabda-válogatott is az Európa-bajnoki selejtezőül szolgáló MEVZA-tornán. A Kőnig Gábor vezette lányok simán, 3:0-ra verték Luxemburgot Zadarban, ezzel párhuzamosan pedig a Bodonyi Ákos irányította fiúk előbb 3:1-re legyőzték a szlovákokat, majd három szettben alulmaradtak a házigazda szlovénokkal szemben Mariborban.

(Kiemelt képen: az U18-as leányválogatott győzelemmel kezdett a zadari Eb-selejtezőtornán Forrás: MRSZ)

