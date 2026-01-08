Röpi: két győzelem és egy vereség az U18-as Eb-selejtezők első napján
Az U18-as leány röplabda-válogatott csütörtökön legyőzte a luxemburgiakat, míg az U18-as fiúk nyertek a szlovákok ellen, kikaptak a szlovénoktól korosztályos Európa-bajnoki selejtezőtornán.
Megkezdte szereplését az U18-as fiú- és leány röplabda-válogatott is az Európa-bajnoki selejtezőül szolgáló MEVZA-tornán. A Kőnig Gábor vezette lányok simán, 3:0-ra verték Luxemburgot Zadarban, ezzel párhuzamosan pedig a Bodonyi Ákos irányította fiúk előbb 3:1-re legyőzték a szlovákokat, majd három szettben alulmaradtak a házigazda szlovénokkal szemben Mariborban.
(Kiemelt képen: az U18-as leányválogatott győzelemmel kezdett a zadari Eb-selejtezőtornán Forrás: MRSZ)
Női röplabda MK: nincs meglepetés a negyeddöntős mezőnyben
2026.01.06. 20:18
