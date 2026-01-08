Klubtörténeti tett a fehérvári akadémistáktól



Az Officium Magyar Kupa final fourját január 31-én és február 1-én rendezik meg a székesfehérvári MET Arénában, ahol a két osztrák ligás gárda, a Hydro Fehérvár AV19 és a Ferencváros mellett a DVTK és meglepetésre a FEHA19 lesz ott.

Utóbbi együttes szereplése több szempontból is bravúros. A fehérvári akadémistákra épülő gárda szépen menetelt a Magyar Kupában, először az Újpestet verte ki, majd a négyes döntő kvalifikációja utolsó körében a DEAC-ot búcsúztatta, nem is akármilyen forgatókönyv szerint. A párharc első mérkőzését a debreceniek nyerték meg 4–0-ra, a visszavágón azonban nem adta fel a FEHA19, és gyorsan kétgólos előnyre tett szert. A hajdúságiak több alkalommal visszakapaszkodtak, ám az őrült, összesen hat gólt hozó utolsó harmadban a fehérváriak hazai pályán kiharcolták a legjobb négybe kerülést.

„Beszéltük a srácokkal a mérkőzés előtt, hogy ez a lehetőség most adva van, beírhatjuk magunkat a történelemkönyvbe, a fiúk pedig ezt teljesen átérezték, és sokat is tettek ezért – mondta a Nemzeti Sportnak Tokaji Viktor. – Fontos volt, hogy gyorsan kétgólos előnyt tudtunk kiépíteni, és végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést. Még az is lehet, hogy szegény Gabi (ifj. Ocskay Gábor) is segített minket az utolsó harmadban. Büszke vagyok a csapatra, rengeteg munkát beletettek. Ennek a remek teljesítménynek voltak már előjelei, a Csíkszereda elleni találkozótól fogva a Dunaújváros elleni kisiklást leszámítva tetszett, ahogy játszottunk. A DEAC elleni hazai bajnoki is jól nézett ki, talán kicsit elizgultuk az utolsó Erste Liga-találkozót a Raktár utcában, de a Brassó és az Újpest ellen szépen teljesítettünk. A Magyar Kupában pedig sikerült felraknunk az i-re a pontot, bejuttattuk magunkat a négyes döntőbe, ami hatalmas fegyvertény. Nagy gratuláció a srácoknak, hogy így lehozták az elmúlt kilenc napot hat mérkőzéssel.”

A négygólos hátrány soknak tűnhetett a mérkőzés előtt, de ahogy a példa is mutatja, nincs elveszett párharc, persze a továbbjutáshoz kellett a győzelemorientált hozzáállás, a remek kezdés és az is, hogy az ellenfél sem hozta a legjobbját. A hatalmas fordítás nagy önbizalmat adhat a fiatal gárdának az idény további részére.

„Furcsa lélektana van ennek az egész szituációnak, hiszen nehéz az adott mérkőzésen az összetettre figyelni. Vezetsz 2–0-ra, de összesítésben még mindig csak 2–4. Az volt a fontos, hogy vezettünk, és erre koncentráltunk, nem az összesítésre, így viszont az előny tudatában sokkal magabiztosabban játszottunk, és még jobban megjött az önbizalmunk és a játékkedvünk, ezáltal uralni tudtuk az egész találkozót hatvan percen keresztül. Elhittük magunkról, hogy tudunk tempót diktálni, és ennek a lehető legjobbkor lett nagy eredménye.”

A FEHA19 a fordításával története során először lesz ott a Magyar Kupa négyes döntőjébe, ahol a fináléba jutásért a Hydro Fehérvár AV19-cel játszik, a helyszín pedig a közös otthon, a MET Aréna lesz. A párharc érdekessége, hogy a két csapat között az idény során voltak és vannak játékosmozgások, egy biztos, aki a FEHA19 színeiben szerepelt a Magyar Kupában, az a játékos nem léphet jégre a Hydro Fehérvár AV19-ben.

„Még sohasem játszott egymással tétmérkőzést a két csapat, ez most bekövetkezik, ez egy fehérvári hokiünnep lesz. A dolognak az extra pikantériája, hogy a felújítás miatt most költözünk át a MET Arénában, tehát jelenleg az otthonunk is közös, ott lesz a négyes döntő is. A célunk, hogy ha már ennyit dolgoztunk érte, élvezzük minden pillanatát, és játsszunk úgy, ahogy tudunk, híven saját magunkhoz. Van különbség a két társaság között, de a teher nem a mi vállunkat nyomja, nagyon komolyan felkészülünk majd az összecsapásra. Lesznek olyan srácok, akik mindkét együttesben felbukkantak az idényben, és lehet, hogy egy ICEHL-es játékos a saját csapatával találja szembe magát, vagy éppen egy akadémista tér vissza hozzánk úgy, hogy az elődöntőben szembe találja magát a társaival, akikkel az elmúlt hetekben játszott.”

Történelmi mérföldkőhöz is elérkezett a FEHA19 akadémiája, illetve a fehérvári jégkorong, ugyanis a közeljövőben elkezdődik az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok felújítása, így az Erste Ligá-s csapat és az utánpótlás felső korosztályai is átköltöznek a MET Arénába. A Raktár utcai létesítménynek méltó búcsúsorozatot szervezett a klub, az utolsó hivatalos mérkőzés pedig a Magyar Kupa-diadal volt. Tokaji Viktor is ezer szállal kötődött a létesítményhez, hiszen a Dunaújváros, a Fehérvár, valamint a válogatott színeiben is emlékezetes pillanatokat élhetett állt ott az elmúlt évtizedekben.

„Nemcsak hazai játékosként, hanem még dunaújvárosiként is nagyon sok mindent átéltem ebben a csarnokban, a válogatott mérkőzésekről nem is beszélve, hiszen a Raktár utcában összecsaptunk Kanadával is, de világbajnokságot is rendeztek itt Dunaújvárossal karöltve. 2007-től pedig elrajtolt az EBEL, és közel két évtizede ott van a Fehérvár, ami hatalmas lépés volt a helyi és a magyar jégkorongnak is. Nincs olyan eleme ennek a csarnoknak, amely ne lett volna átépítve, megtoldva, az egész már szimbiózisban él egymással Zsuzsi néni büféjével egyetemben. A búcsúzó programsorozatból nem sokat tudtunk érzékelni, mert folyamatosan mérkőzéseink voltak közben, a mi hazai bajnokinkra a DEAC ellen rengetegen kilátogattak, jó volt átélni még egyszer az ördögkatlan hangulatát. Remek mérkőzéssel sikerült lezárnunk a csarnok jelenbeli történetét, kicsit Winter Classic-os beütése volt, mínusz fokok hóeséssel. Jó volt részese lenni. Várjuk az új, kicsit átöltözött csarnokot, ez a felújítás már kijárt neki.”