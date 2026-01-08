Győzött a Real Madrid, Tavares megdöntötte az Euroliga lepattanórekordját

Nemzeti Sportrádió

2026.01.08. 22:58
Walter Tavares kilenc ponttal és 11 lepattanóval járult hozzá a Real Madrid győzelméhez (Fotó: Getty Images)
Valencia Real Madrid férfi kosárlabda Euroliga
A Monaco száz fölé jutva nyerte meg a valenciai pontcsatát a férfi kosárlabda Euroliga csütörtöki játéknapján: a hercegségbeliek 101–92-re győztek a Pamesa otthonában. A Panathinaikosz és a Dubai hazai pályán győzött, akárcsak a Real Madrid, amelyben Walter Tavares megdöntötte az Euroliga lepattanócsúcsát.

Valencia–Monaco 92–101. Meghozta a várt pontesőt a liga két legeredményesebben támadó klubjának csatája, mindkét fél az eddigi pontátlaga (90.1, illetve 91.2) felett termelt. Az addigi fej fej melletti csata a második negyed végi 19–8-as monacói futással billent a vendégek felé, a második félidőben majdnem végig legalább tíz pont volt a különbség. A hazai csapatban Kameron Taylor 18 pontot szerzett, a magyar válogatott Nate Reuvers 12-ig jutott, a sok fegyverből tüzelő Monacóban hatan is eljutottak legalább 13 pontig, a legtovább Alpha Diallo (17). A Valencia három győzelem után vesztett, a Monaco egymás után ötödször nyert; mindkét csapat 14, 7-es mérleggel várja a folytatást.

Real Madrid–Maccabi Tel-Aviv 98–86. Nemcsak sorozatban harmadik Euroliga-győzelmét ünnepelhette a Real Madrid ezen az estén, hanem Walter „Edy” Tavarest is: a 33 éves centernek hat lepattanó hiányzott ahhoz, hogy az Euroliga történetének legjobb lepattanózója legyen. A 221 centis madridi óriás majdnem a szükséges szám dupláját gyűjtötte (11) a Maccabi Tel-Aviv elleni mérkőzésen, és megdöntötte Paulius Jankunas, a Zalgiris 2022-ben visszavonuló kiválóságának 2010 lepattanós Euroliga-rekordját; az új csúcs 2016. Szomorú, hogy a jelentős biztonsági kockázat miatt mindez zárt kapus meccsen történt. Ami a pontokat illeti, a Realban Mario Hezonja (16), a Maccabiban John Dibartolomeo (14) szerezte a legtöbbet.

Dubai Basketball–Fenerbahce 92–81. Hiába érkezett jó formában, négy győzelemmel a háta mögött a címvédő Fenerbahce, a Dubai ezúttal is demonstrálta: hazai pályán mindenkinek komolyan kell vennie. Az újonc gyakorlatilag végig vezetett, és a Fener utolsó negyedbeli felzárkózási kísérletét is visszaverte. Az immár 8, 2-es otthoni mérleggel bíró Dubai soraiban McKinley Wright (22) szerezte a legtöbb pontot, a cseresorból induló Kenan Kamenjas bő 23 perc alatt nem akármilyen dupla duplát tett be a közösbe (20 pont, 15 lepattanó), míg a vendégek legeredményesebb játékosa Wade Baldwin (21) volt. A Dubai légiósai látványos akciókkal is szórakoztatták közönségüket, ilyen volt Justin Anderson alábbi bravúros zsákolása.

Panathinaikosz–Virtus Bologna 84–71. A zöldek elvesztették az előző két hazai mérkőzésüket, és bár ez a meccs is rosszul indult, végül bedarálták az utóbbi időben jó formát mutató Virtust. Kendrick Nunn 21 ponttal vezette a hazai lőlapot, Richaun Holmes 16 ponttal és kilenc lepattanóval zárt, a vendégeknél Carsen Edwards (24) volt a legjobb dobó.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 21. FORDULÓ – csütörtöki mérkőzések
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Fenerbahce (török) 92–81
Panathinaikosz (görög)–Virtus Bologna (olasz) 84–71
Valencia (spanyol)–Monaco (francia) 92–101
Real Madrid (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 98–86

 

 

