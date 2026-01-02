Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabás tavaly a világ 20. legeredményesebb futballistája volt a nemzetközi színtéren

2026.01.02. 18:34
Varga Barnabás a legjobbak listáján (Fotó: Getty Images)
A Manchester City norvég támadója, Erling Haaland klubcsapata nemzetközi meccsein és a válogatottban együttesen szerzett 29 góllal zárta a múlt esztendőt, amivel ebben a vonatkozásban ő lett 2025 legeredményesebb labdarúgója – írta az IFFHS, amelynek újévkor közzétett ranglistáján Varga Barnabás a 20. helyet foglalja el.

 

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kimutatása szerint Haaland angol együttesében nemzetközi riválisok ellen 12, nemzeti csapatában pedig 17 alkalommal talált be tavaly, 29 gólja a sportági história második legmagasabb éves mutatója, csupán Cristiano Ronaldo múlja felül 2017-ben felállított 32 találatos rekordjával.

A 2025-ös vonatkozó lajstrom második helyezettje a Bayern München angol csatára, Harry Kane lett 23 góllal (14 plusz 9), a harmadik pedig a Real Madrid francia támadója, Kylian Mbappé 22–vel (15+7). A magyar válogatott és a Ferencváros csatára, Varga Barnabás a 20. pozíciót érdemelte ki azzal, hogy 11-szer vette be a nemzetközi ellenfelek kapuját a múlt évben, ötször az FTC színeiben, s hatszor a nemzeti együttesben.

A legnagyobb nevek közül a jelenleg a szaúdi al-Nasszrt erősítő Ronaldo tavalyi 12 gólos (4+8) produktuma a 11. helyhez volt elegendő, az Inter Miami argentin szupersztárja, Lionel Messi 9 (6+3) gólos 2025-ös "termésével" a 42. lett, az FC Barcelona lengyel klasszisa, Robert Lewandowski pedig, aki nyolcszor (4+4) volt eredményes, 57.-ként végzett.

 

 

Ezek is érdekelhetik