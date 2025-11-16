Erling Haalandék Milánóban is könnyedén nyertek, és kijutottak a vb-re

Az eddigi hét meccsét megnyerő, ezeken 33 gólt szerző és csak négyet kapó norvég válogatott fél lábbal már a világbajnokságon érezhette magát az utolsó forduló előtt, ugyanis házigazdájának, Olaszországnak Milánóban legalább kilenc góllal kellett nyernie, hogy megelőzze őt, és egyenes ágon jusson ki a tornára.

Gennaro Gattuso csapata ennek megfelelően nekirontott ellenfelének, az első percektől kapujához szegezte Norvégiát, és a 11.-ben a vezetést is megszerezte Francesco Pio Esposito révén. Az olaszok az első félidőben lényegében egykapuztak, még ha sokszor nem is tették próbára Örjan Nyland kapust. A túloldalon ugyan ott volt a világ egyik legjobb formában lévő csatára, Erling Haaland és az észtek ellen ugyancsak duplázó Alexander Sörloth is, de az északiak semmilyen veszélyt sem jelentettek Gianluigi Donnarumma kapujára az első félidőben.

A másodikat azonban Sörloth, Kristian Thorstvedt és Julian Ryerson veszélyes átlövéseivel kezdte Norvégia, majd Antonio Nusa hasonló próbálkozását már Donnarumma sem tudta védeni.

Az olaszok nem találtak vissza első félidei játékukhoz, ráadásul a hajrá előtt a norvégoktól Erling Haaland három perc alatt kétszer is bevette klubtársa kapuját, megszerezve a 15. és a 16. (!) gólját a selejtezőben, végleg szertefoszlatva Olaszország egyenes ági kijutását. A 4–1-es vendégsikert a 92. percben Jörgen Strand Larsen alakította ki, így Norvégia százszázalékos mérleggel zárt csoportja élén, és 1998 után lehet ott ismét labdarúgó-világbajnokságon, míg Gennaro Gattuso csapata pótselejtezőt vív márciusban.

A csoport másik mérkőzésén a biztos harmadik Izrael Moldova fővárosában, Chisinauban „fogadta” az ötös utolsó helyezettjét, a moldovai válogatottat, amely egy esetleges győzelemmel egy helyet javíthatott volna. Ehhez képest a kelet-európaiak már a 18. percben ember-, a 21.-ben gólhátrányba kerültek, de még tíz emberrel is egyenlíteni tudtak. A második játékrészben viszont Izrael már élt az emberelőnnyel, és simán nyert. 4–1

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

I-CSOPORT

Olaszország–Norvégia 1–4 (Esposito 11., ill. Nusa 63., Haaland 78., 80., J. S. Larsen 90+2.)

Izrael–Moldova 4–1 (Turgeman 21. – 11-esből, Revivo 65., 88., E. Peretz 85., ill. Nicolaescu 37.)

Kiállítva: Perciun (18., Moldova)