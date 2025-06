Spalletti győzelemmel búcsúzott, Haaland szállította az újabb norvég sikert

Mint ismert, az Olasz Labdarúgó-szövetség a norvégoktól három napja elszenvedett 3–0-s zakó után közölte, hogy a két éve szeptemberben kinevezett Luciano Spalletti szövetségi kapitánynak a Moldova ellen Reggio Emiliában sorra kerülő hétfő esti vb-selejtező lesz az utolsó mérkőzése. A találkozó 9. percében aztán a szövetségben a Spallettinek még egy meccset megszavazó illetékesek vélhetően módszeresen elkezdték verni a fejüket a falba, történt ugyanis, hogy Ion Niculescu pompás mozdulattal fejelte az ötös vonaláról a labdát a kapuba egy balról érkező beadás után. Eme illetékesek szerencséje, hogy Urs Schnyder játékvezetőnek a VAR-szobából jelezték, tán vissza kéne néznie a gólt. Ő ezt meg is tette, majd visszavonta a találatot, merthogy a 26 éves moldovai csatár a beadás pillanatában lesen volt.

Szűk tíz perc múlva Luca Ranieri fejese a lécen csattant, s egy inkább úgy tűnt, csak idő kérdése, hogy mikor kerül előnybe az olasz válogatott, ám ez az idő csak nem akart elérkezni: ugyan többet birtokolta a labdát, s többször is lőtt kapura, mint a vendégek, Mateo Reteguiék hadilábon álltak a kapu eltalálásával, vagy ha mégsem, akkor sem állították megoldhatatlan feladat elé Cristian Avram kapust. Végül öt perccel a szünet előtt tört meg a jég, amikor egy balról beadott, s röviden kifejelt labdát Giacomo Raspadori egy pattanás után 14 méterről a jobb alsó sarokba bombázott. A vendégeket viszont igencsak felpaprikázta a kapott gól, a szünetig futószalagon alakították ki a helyzeteket – s hagyták is ki azokat.

Meglehet, szokatlan, ám úgy tűnt, egyértelmű, hogy az olaszoknak jött jobban a szünet, s a térfélcsere után ezt gyorsan bizonyították is: egy, a jobb oldalon fonódó akció végén a labda középre került Andrea Cambiasóhoz, ő meg nem hibázott, 7 méterről a kapu közepébe lőtt. Ezzel a lényegi kérdések eldőlni látszottak, a moldovai akciók a folytatásban egyre kevésbé bizonyultak veszélyesnek, az olaszok ellenben hiába próbálkoztak becsülettel, csak nem tudták megszerezni a harmadik góljukat – amivel legalább annyit elértek volna, hogy két meccs után ne legyen negatív a gólkülönbségük.

A csoport másik találkozóján Norvégia Észtországba látogatott, ahol az első félidő gólt nem hozott, csak rengeteg kapura lövést: a vendégek tízzel többször kísérleteztek, mint a hazaiak (1–11), mégis csupán egyetlenegy kaput eltaláló lövést (0–1) láthatott a tallinni Le Coq Arena 14 336 nézője. A második félidőben aztán már gól is jutott a szépszámú publikumnak, bár a lelátó népének jelentős százaléka nem örült ennek: egy villámgyors kontra végén ugyanis Erling Haaland talált be – némi szerencsével. Ez elegendőnek is bizonyult a sikerhez, ezzel pedig a selejtezősorozat felét máris teljesítő norvégok hibátlan teljesítménnyel állnak a csoport élén.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

I-CSOPORT

Észtország–Norvégia 0–1 (Haaland 62.)

Olaszország–Moldova 2–0 (Raspadori 40., Cambiaso 49.)