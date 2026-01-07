CIES: Szoboszlai a világ 37. legértékesebb labdarúgója

Közzétette a világ labdarúgóinak piaci értékével kapcsolatos legfrissebb kutatását a Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES). Az intézet labdarúgással foglalkozó részlege, a Football Observatory statisztikai modellje alapján összeállított százas listán a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik 90.5 milliós becsült értékével a 37. helyet foglalja el – a 90.8 milliós német Jamal Musiala (FC Bayern) és a 90.3 millióra taksált Vinícius Júnior (Real Madrid) közé ékelődve – a brazil tavaly ilyenkor még harmadik volt, Szoboszlai harminchatodik.

A listát 343.1 millió euróval az FC Barcelona spanyol tinizsenije, Lamine Yamal vezeti, őt követi 255.1-del a norvég Erling Haaland (Manchester City) és 201.3-del a francia Kylan Mbappé (Real Madrid). Érdekesség, hogy a tavaly januári éllovas angol Jude Bellingham (Real Madrid) értéke az elmúlt évben csaknem 100 milliót esett, de így is odafért a 4. pozícióba.

Az öt legnagyobb európai bajnokságon (angol, francia, német, olasz spanyol) kívül játszó labdarúgók közül a Palmeiras brazil csatárát, Vitor Roquét értékelik legtöbbre 85.2 millió euróval, utána 75.7 millióval a spanyol Samu Aghehowa (FC Porto), illetve 70.1 millióval a portugál Geovany Quenda (Sporting CP) következik.