Kimaradt a büntető a 99. percben, nem szakadt meg a Milan bajnoki veretlenségi sorozata
Milan–Genoa 1–1
A bajnokságban 16 mérkőzés óta veretlen Milan a négy meccse nyeretlen Genoát fogadta, s a találkozó elején Matteo Gabbia közel járt a hazai gólhoz, ám a labda a lécen csattant. Húsz perccel később vezetést szerezett a vendégcsapat, Lorenzo Colombo helyezett a jobb alsóba Ruszlan Malinovszkij beadásából. A folytatásban tovább nőtt a milánói fölény, főleg a második félidőben, ám sokáig jól állt a lábán a genovai védelem. A hajrában egyre melegebb pillanatokat éltek át a vendégek, akik rendre jól blokkoltok, illetve Christian Pulisic lövésénél Nicola Leali bravúrral védett. A ráadás második percében csak összejött az egyenlítés, szöglet után Rafael Leao fejelt a bal alsóba.
Azonban itt nem volt vége, az addig teljesen veszélytelen Genoa tizenegyest kapott a 95. perc utolsó másodpercében Davide Bartesaghi szabálytalansága után. A büntetőt a 99. percben lehetett elvégezni, de gól nem lett belőle, mivel Nicolae Stanciu a léc fölé bombázott – négyből három tizenegyest kihagyott a Genoa az idényben. Megúszta a Milan, nem szakadt meg a veretlenségi sorozata, ám a döntetlen miatt csak három pontra csökkentette hátrányát az éllovas Inter mögött.
Cremonese–Cagliari 2–2
Már a 4. percben vezettek a hazaiak, Jamie Vardy tört be a tizenhatoson belülre, majd a labda Dennis Johnsen elé pattant, aki kihasználta a ziccert. Az első fél óra vége előtt kétgólosra nőtt a Cremonese előnye, Vardy kapott jó labdát Federico Bonazzolitól, majd hét méterről lőtt, a kapus csak beleérni tudott, becsorgott a labda. A szünet után szépített a Cagliari, Michel Adopo 17 méterről lőtt a bal alsóba. Tovább nyomott a szardíniai csapat, s ugyan egyszer les miatt elvették a gólját, a hajrában már érvényes találatot szerzett: Luca Mazzitelli adott pompás labdát Yael Trepy, aki bevágta a bal alsó sarokba. A cremonai együttes számára így elúszott a győzelem, ezzel már öt bajnoki óta nyeretlen.
OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ – csütörtöki mérkőzések
Milan–Genoa 1–1 (R. Leao 90+2., ill. Colombo 28.)
Cremonese–Cagliari 2–2 (Johnsen 4., Vardy 29., ill. Adopo 51., Trepy 88.)
Szerdán játszották
Lazio–Fiorentina 2–2 (Cataldi 52., Pedro 90+5. – 11-esből, ill. Gosens 56., A. Gudmundsson 89. – 11-esből)
Parma–Internazionale 0–2 (Dimarco 44., M. Thuram 90+8.)
Torino–Udinese 1–2 (Casadei 87., ill. Zaniolo 50., Ekkelenkamp 82.)
Bologna–Atalanta 0–2 (Krsztovics 37., 60.)
Napoli–Hellas Verona 2–2 (McTominay 54., Di Lorenzo 82., ill. Frese 16., G. Orban 27. – 11-esből)
Kedden játszották
Sassuolo–Juventus 0–3 (Muharemovic 16. – öngól, Miretti 62., J. David 63.)
Pisa–Como 0–3 (Perrone 69., Duvikasz 75., 90+5. – a másodikat 11-esből)
Lecce–Roma 0–2 (Ferguson 14., Dovbik 71.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|18
|14
|–
|4
|40–15
|+25
|42
|2. Milan
|18
|11
|6
|1
|29–14
|+15
|39
|3. Napoli
|18
|12
|2
|4
|28–15
|+13
|38
|4. Juventus
|19
|10
|6
|3
|27–16
|+11
|36
|5. Roma
|19
|12
|–
|7
|22–12
|+10
|36
|6. Como
|18
|9
|6
|3
|26–12
|+14
|33
|7. Atalanta
|19
|7
|7
|5
|23–19
|+4
|28
|8. Bologna
|18
|7
|5
|6
|25–19
|+6
|26
|9. Lazio
|19
|6
|7
|6
|20–16
|+4
|25
|10. Udinese
|19
|7
|4
|8
|20–30
|–10
|25
|11. Sassuolo
|19
|6
|5
|8
|23–25
|–2
|23
|12. Torino
|19
|6
|5
|8
|21–30
|–9
|23
|13. Cremonese
|19
|5
|7
|7
|20–23
|–3
|22
|14. Cagliari
|19
|4
|7
|8
|21–27
|–6
|19
|15. Parma
|18
|4
|6
|8
|12–21
|–9
|18
|16. Lecce
|18
|4
|5
|9
|12–25
|–13
|17
|17. Genoa
|19
|3
|7
|9
|19–29
|–10
|16
|18. Fiorentina
|19
|2
|7
|10
|20–30
|–10
|13
|19. Verona
|18
|2
|7
|9
|15–30
|–15
|13
|20. Pisa
|19
|1
|9
|9
|13–28
|–15
|12