Nemzeti Sportrádió

Kimaradt a büntető a 99. percben, nem szakadt meg a Milan bajnoki veretlenségi sorozata

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.08. 22:54
null
Aligha örül az egy pontnak a Milan, pedig majdnem nulla lett belőle (Fotó: AFP)
Címkék
Milan Genoa Serie A Cagliari Cremonese
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 19. fordulójának csütörtöki mérkőzésein a Milan csak 1–1-es döntetlent játszott otthon a Genoával, míg a Cagliari a hajrában alakította 2–2-re az eredményt a Cremonese vendégeként.

Milan–Genoa 1–1

A bajnokságban 16 mérkőzés óta veretlen Milan a négy meccse nyeretlen Genoát fogadta, s a találkozó elején Matteo Gabbia közel járt a hazai gólhoz, ám a labda a lécen csattant. Húsz perccel később vezetést szerezett a vendégcsapat, Lorenzo Colombo helyezett a jobb alsóba Ruszlan Malinovszkij beadásából. A folytatásban tovább nőtt a milánói fölény, főleg a második félidőben, ám sokáig jól állt a lábán a genovai védelem. A hajrában egyre melegebb pillanatokat éltek át a vendégek, akik rendre jól blokkoltok, illetve Christian Pulisic lövésénél Nicola Leali bravúrral védett. A ráadás második percében csak összejött az egyenlítés, szöglet után Rafael Leao fejelt a bal alsóba.

Azonban itt nem volt vége, az addig teljesen veszélytelen Genoa tizenegyest kapott a 95. perc utolsó másodpercében Davide Bartesaghi szabálytalansága után. A büntetőt a 99. percben lehetett elvégezni, de gól nem lett belőle, mivel Nicolae Stanciu a léc fölé bombázott – négyből három tizenegyest kihagyott a Genoa az idényben. Megúszta a Milan, nem szakadt meg a veretlenségi sorozata, ám a döntetlen miatt csak három pontra csökkentette hátrányát az éllovas Inter mögött.

Cremonese–Cagliari 2–2

Már a 4. percben vezettek a hazaiak, Jamie Vardy tört be a tizenhatoson belülre, majd a labda Dennis Johnsen elé pattant, aki kihasználta a ziccert. Az első fél óra vége előtt kétgólosra nőtt a Cremonese előnye, Vardy kapott jó labdát Federico Bonazzolitól, majd hét méterről lőtt, a kapus csak beleérni tudott, becsorgott a labda. A szünet után szépített a Cagliari, Michel Adopo 17 méterről lőtt a bal alsóba. Tovább nyomott a szardíniai csapat, s ugyan egyszer les miatt elvették a gólját, a hajrában már érvényes találatot szerzett: Luca Mazzitelli adott pompás labdát Yael Trepy, aki bevágta a bal alsó sarokba. A cremonai együttes számára így elúszott a győzelem, ezzel már öt bajnoki óta nyeretlen.

OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ – csütörtöki mérkőzések
Milan–Genoa 1–1 (R. Leao 90+2., ill. Colombo 28.)
Cremonese–Cagliari 2–2 (Johnsen 4., Vardy 29., ill. Adopo 51., Trepy 88.)

Szerdán játszották
Lazio–Fiorentina 2–2 (Cataldi 52., Pedro 90+5. – 11-esből, ill. Gosens 56., A. Gudmundsson 89. – 11-esből)
Parma–Internazionale 0–2 (Dimarco 44., M. Thuram 90+8.)
Torino–Udinese 1–2 (Casadei 87., ill. Zaniolo 50., Ekkelenkamp 82.)
Bologna–Atalanta 0–2 (Krsztovics 37., 60.)
Napoli–Hellas Verona 2–2 (McTominay 54., Di Lorenzo 82., ill. Frese 16., G. Orban 27. – 11-esből)
Kedden játszották
Sassuolo–Juventus 0–3 (Muharemovic 16. – öngól, Miretti 62., J. David 63.)
Pisa–Como 0–3 (Perrone 69., Duvikasz 75., 90+5. – a másodikat 11-esből)
Lecce–Roma 0–2 (Ferguson 14., Dovbik 71.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale1814440–15+2542
  2. Milan18116129–14+1539
  3. Napoli18122428–15+1338
  4. Juventus19106327–16+1136
  5. Roma1912722–12+1036
  6. Como1896326–12+1433
  7. Atalanta1977523–19+428
  8. Bologna1875625–19+626
  9. Lazio1967620–16+425
10. Udinese1974820–30–1025
11. Sassuolo1965823–25–223
12. Torino1965821–30–923
13. Cremonese1957720–23–322
14. Cagliari1947821–27–619
15. Parma1846812–21–918
16. Lecce1845912–25–1317
17. Genoa1937919–29–1016
18. Fiorentina19271020–30–1013
19. Verona1827915–30–1513
20. Pisa1919913–28–1512

 

 

Milan Genoa Serie A Cagliari Cremonese
Legfrissebb hírek

Serie A: Tóth Alex posztjára igazol a Lazio – sajtóhír

Olasz labdarúgás
8 órája

Az Inter folytatta győzelmi sorozatát

Olasz labdarúgás
Tegnap, 22:48

A Napoli fontos pontokat bukott a kiesőjelölt ellen

Olasz labdarúgás
Tegnap, 20:30

A Sassuolo legyőzésével ötödik meccsén maradt veretlen a Juventus

Olasz labdarúgás
2026.01.06. 22:41

Már tizenegyesből sem megy, Pisában is győzött a Como

Olasz labdarúgás
2026.01.06. 20:09

Nem fért kétség az Inter győzelméhez, a kék-feketék újra vezetik a Serie A-t

Olasz labdarúgás
2026.01.04. 22:53

Olasz klub szállt be a Tóth Alexért folyó versenyfutásba – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.01.04. 20:12

Kean volt a hős, a Fiorentina a hosszabbításban harcolta ki a győzelmet

Olasz labdarúgás
2026.01.04. 17:11
Ezek is érdekelhetik