Kimaradt a büntető a 99. percben, nem szakadt meg a Milan bajnoki veretlenségi sorozata

Milan–Genoa 1–1

A bajnokságban 16 mérkőzés óta veretlen Milan a négy meccse nyeretlen Genoát fogadta, s a találkozó elején Matteo Gabbia közel járt a hazai gólhoz, ám a labda a lécen csattant. Húsz perccel később vezetést szerezett a vendégcsapat, Lorenzo Colombo helyezett a jobb alsóba Ruszlan Malinovszkij beadásából. A folytatásban tovább nőtt a milánói fölény, főleg a második félidőben, ám sokáig jól állt a lábán a genovai védelem. A hajrában egyre melegebb pillanatokat éltek át a vendégek, akik rendre jól blokkoltok, illetve Christian Pulisic lövésénél Nicola Leali bravúrral védett. A ráadás második percében csak összejött az egyenlítés, szöglet után Rafael Leao fejelt a bal alsóba.

Azonban itt nem volt vége, az addig teljesen veszélytelen Genoa tizenegyest kapott a 95. perc utolsó másodpercében Davide Bartesaghi szabálytalansága után. A büntetőt a 99. percben lehetett elvégezni, de gól nem lett belőle, mivel Nicolae Stanciu a léc fölé bombázott – négyből három tizenegyest kihagyott a Genoa az idényben. Megúszta a Milan, nem szakadt meg a veretlenségi sorozata, ám a döntetlen miatt csak három pontra csökkentette hátrányát az éllovas Inter mögött.

Cremonese–Cagliari 2–2

Már a 4. percben vezettek a hazaiak, Jamie Vardy tört be a tizenhatoson belülre, majd a labda Dennis Johnsen elé pattant, aki kihasználta a ziccert. Az első fél óra vége előtt kétgólosra nőtt a Cremonese előnye, Vardy kapott jó labdát Federico Bonazzolitól, majd hét méterről lőtt, a kapus csak beleérni tudott, becsorgott a labda. A szünet után szépített a Cagliari, Michel Adopo 17 méterről lőtt a bal alsóba. Tovább nyomott a szardíniai csapat, s ugyan egyszer les miatt elvették a gólját, a hajrában már érvényes találatot szerzett: Luca Mazzitelli adott pompás labdát Yael Trepy, aki bevágta a bal alsó sarokba. A cremonai együttes számára így elúszott a győzelem, ezzel már öt bajnoki óta nyeretlen.

OLASZ SERIE A

19. FORDULÓ – csütörtöki mérkőzések

Milan–Genoa 1–1 (R. Leao 90+2., ill. Colombo 28.)

Cremonese–Cagliari 2–2 (Johnsen 4., Vardy 29., ill. Adopo 51., Trepy 88.)

Szerdán játszották

Lazio–Fiorentina 2–2 (Cataldi 52., Pedro 90+5. – 11-esből, ill. Gosens 56., A. Gudmundsson 89. – 11-esből)

Parma–Internazionale 0–2 (Dimarco 44., M. Thuram 90+8.)

Torino–Udinese 1–2 (Casadei 87., ill. Zaniolo 50., Ekkelenkamp 82.)

Bologna–Atalanta 0–2 (Krsztovics 37., 60.)

Napoli–Hellas Verona 2–2 (McTominay 54., Di Lorenzo 82., ill. Frese 16., G. Orban 27. – 11-esből)

Kedden játszották

Sassuolo–Juventus 0–3 (Muharemovic 16. – öngól, Miretti 62., J. David 63.)

Pisa–Como 0–3 (Perrone 69., Duvikasz 75., 90+5. – a másodikat 11-esből)

Lecce–Roma 0–2 (Ferguson 14., Dovbik 71.)