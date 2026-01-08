NB II: új védő Soroksáron, új szélső Karcagon, távozó Tiszakécskén

SOROKSÁR

A Soroksár SC bejelentette a Mezőkövesdtől távozó rutinos, 30 éves védő, Bora György érkezését, emellett azt, hogy Bolla Gergő és Csemer Gyula máshol folytatja pályafutását. A 24 éves Bolla Gergő sérülését követően kikerült a keretből, szerződése pedig lejárt, amelyet a klub nem hosszabbított meg, illetve a 31 éves balhátvéddel, Csemer Gyulával közös megegyezéssel bontottak szerződést.

KARCAG

Az NB III-as Kaposvári Rákóczi FC bejelentette, hogy a Karcagi SC kivásárolta Görög Gergőt a szerződéséből, így a 23 esztendős szélső tavasszal az NB II-ben bizonyíthat. A játékos 2024 nyarán került Kaposvárra Dunaföldvárról, azóta 36 mérkőzésen 9 gólt szerzett. Az ősszel a DVSC kölcsönjátékosaként Karcagon futballozó 20 éves Szakács Levente azonban tavasszal már nem a nagykunságiakat erősíti, és értesüléseink szerint a szintén másodosztályú Békéscsabához tart.

TISZAKÉCSKE

A Tiszakécske arról adott hírt, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Grünvald Attilával, aki 2023 óta erősítette a csapatot, és nagy szerepet vállalt az előző idényben az NB III-as bajnoki címben. Ősszel tíz bajnokin lépett pályára.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia Vanja Zvekanov szerződtetése után bejelentette, hogy megszerezte a 18 éves védőt, Szabó Ákost, aki az Ikarus BSE-nél kezdte pályafutását, majd 2019-ben került Kispestre, ahol végigjárta az utánpótlás-ranglétrát. Az előző idényben debütált a „nagyok” között, és két NB II-es mérkőzésen is pályára lépett, míg a jelenlegi kiírásban három NB II-es és egy kupatalálkozón jutott szóhoz.

KECSKEMÉT

A Videotontól visszatérő 24 éves játékos, Papp Milán a klubhonlap szerint a csapattal kezdte meg a téli felkészülést. Az edzésen két 2008-as születésű tehetség is feltűnt: Fürj Bence és Szlovák Milán. Mindkét játékos már a Soroksár SC elleni őszi bajnokin a keret tagja volt, és a közlemény szerint decemberre az egyéni programot is megkapták. A 21 éves Nistor Ákos távozik a román második ligás Sepsi OSK-tól, és értesülésünk szerint Kecskeméten edz a héten, azonban még nem döntöttek a sorsáról.

BVSC

Az előző idényben az MTK kölcsönjátékosaként a Vasasban szereplő Lehoczky Roland a Nemzeti Sport értesülései szerint a zuglóiaknál folytatja pályafutását. A 23 éves középpályás ősszel az MTK színeiben mindössze három NB I-es meccsen játszott, öt bajnokin pedig az NB III-as második csapatban kapott lehetőséget.