Jégkorong: Nagy Dominik felnőtt a feladathoz a Hydro Fehérvárban

A fehérvári akadémia 2007-es születésű ígérete, Nagy Dominik eseménydús heteken van túl: előbb december elején az U20-as jégkorong-válogatottal kiharcolta a feljutást a milánói divízió I/B-csoportos vb-n, majd ahogy hazatért Olaszországból, rögtön folytatódott is számára a sűrű klubszezon. Sorban jöttek a mérkőzések az Erste Ligában, illetve a Magyar-kupában, ugyanis az első juniorkorú hátvéd a mostani szezonban már a felnőttek között, az akadémia élvonalbeli csapatában is (FEHA19) is meghatározó szerepet tölt be. Továbbá a töretlen fejlődésével, illetve a rendszeres jó teljesítményével Nagy kiérdemelte, hogy az év végén

csatlakozhatott a Hydro Fehérvár AV19 keretéhez, és debütálhatott is a Volánban az ICEHL-ben.

Az elmúlt bő egy hétben a Linz, a Ferencváros és a Graz ellen is szerepelhetett az osztrák ligában, méghozzá viszonylag sok játékidőt, meccsenként több mint 15 percet töltve a jégen.

Sűrű időszak kellős közepén járok, de nagyon élvezem, a mostani évad eddig nagyszerűen alakult számomra, és igyekszem minden fronton helytállni

– kezdte a 18 esztendős Dominik az Utánpótlássportnak. – Nagyon örülök, hogy az U20-as válogatottal megnyertük a divízió I/B-világbajnokságot, és kivívtuk a feljutást, ezzel visszakerülhetett a juniorkorosztály az őt megillető helyre, az I/A-csoportba, a világ legjobb tizenhat együttese közé. A vébére tényleg összeállt minden a csapatnál, megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, és el is értük a célunkat. A siker után viszont sok idő nem jutott a pihenésre, mert még az ünnepek előtt egymást követték a mérkőzések a FEHA19-cel a bajnokságban, illetve a Magyar-kupában is játszottunk. Majd egyszer csak Tokaji Viktor, az Erste Ligás csapatunk vezetőedzője közölte velem, hogy a megszaparodott sérülések miatt számítanak rám a Hydro Fehérvár keretében, és csatlakozhatok az első csapathoz.

Meglepődtem, de nagyon megörültem a lehetőségnek. Különösen izgatottan vártam milyen lesz belecsöppenni a nagycsapat öltözőjébe, de abszolúte jól fogadtak a srácok,

és bár még csak másfél-két hete készülök velük, már most minden tekintetben a csapat teljes jogú tagjának érzem magam. Sajnálom, hogy a bemutakozásom nem éppen a legjobban sikerült, ugyanis simán kikaptunk Linzben, viszont utána kárpótolt a következő két meccsen aratott győzelem. A teltházas Tüskecsarnokban megvertük a Fradit, ráadásul nekem is egészen jól ment a játék, és megkaptam a meccs MVP-je díjat is csapaton belül, ami sokat jelentett nekem. Legutóbb pedig az első hazai meccsemen a Grazot is legyőztük a MET Arénában, ami ugyancsak emlékezetesre sikerült. Nyilván, az intenzitás és a sebesség is jóval nagyobb az osztrák bajnokságban, ezáltal kevesebb idő áll rendelkezésre jó döntést hozni, ehhez nekem is alkalmazodnom kellett, de igyekeztem gyorsan belerázódni és felvenni a tempót.

Felemelő érzés, hogy olyan játékosokat tudhatok most a csapattársaimnak, akiket felnőve folyton követtem a tévében mind a Volánban, mind a válogatottban.

A 18 éves Nagy Dominik a korosztályos válogatottban és klubjában is remekel Forrás: FEHA19

A fiatal elmondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy bemutatkozhatott a nagycsapatban, a Volánban az osztrák ligában, azonban azt is hangsúlyozta: nem szeretne itt megállni.

A nagy vágyam, hogy mihamarabb kiharcoljam a felnőttválogatottságot is.

Bízom benne, hogy akár még ebben a szezonban megkaphatom az első meghívómat, és megmutathatom magam a legjobbak között címeres mezben. Ez talán a legnagyobb cél, amely ott lebeg a szemem előtt minden egyes nap, amikor lemegyek a edzeni.

Összességében ez a szezon óriási szintlépést hozott a karrieremben.

A múlt nyáron még nem hittem volna, hogy ilyen rövid idő alatt ekkorát tudok fejlődni.

Természetesen, büszkeséggel tekintek vissza az elmúlt időszakra, ugyanakkor az idény hátralévő szakaszára is több fontos célt tűztem ki.

Az Erste Ligás csapattal szeretnénk bejutni a rájátszásba, majd ott jól szerepelni, illetve a Magyar-kupa négyes döntőjében is bizonyítani. Emellett tavasszal az U20-as csapatban is számítanak majd rám a magyar és az osztrák korosztályos playoffban is, és remélhetőleg, mindkét bajnokságban aranyéremmel tudunk zárni. Ezenfelül pedig, amikor lehetőséget kapok a Hydro Fehérvárban, akkor azzal szeretnék mindig maximálisan élni.”

(Kiemelt kép forrása: Hydro Fehérvár AV19)