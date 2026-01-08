Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: Nagy Dominik felnőtt a feladathoz a Hydro Fehérvárban

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2026.01.08. 18:53
null
Címkék
Hydro Fehérvár AV19 jégkorong utánpótlás Nagy Dominik FEHA19 utánpótlássport
Rohamléptekben veszi az akadályokat a 18 éves Nagy Dominik, aki amellett, hogy ebben az évadban alapemberévé vált a FEHA19 felnőttegyüttesének az Erste Ligában, a közelmúltban bemutatkozhatott a nagycsapatban, a Hydro Fehévár AV19 színeiben az osztrák jégkorong-bajnokságban is.

A fehérvári akadémia 2007-es születésű ígérete, Nagy Dominik eseménydús heteken van túl: előbb december elején az U20-as jégkorong-válogatottal kiharcolta a feljutást a milánói divízió I/B-csoportos vb-n, majd ahogy hazatért Olaszországból, rögtön folytatódott is számára a sűrű klubszezon. Sorban jöttek a mérkőzések az Erste Ligában, illetve a Magyar-kupában, ugyanis az első juniorkorú hátvéd a mostani szezonban már a felnőttek között, az akadémia élvonalbeli csapatában is (FEHA19) is meghatározó szerepet tölt be. Továbbá a töretlen fejlődésével, illetve a rendszeres jó teljesítményével Nagy kiérdemelte, hogy az év végén

csatlakozhatott a Hydro Fehérvár AV19 keretéhez, és debütálhatott is a Volánban az ICEHL-ben.

Az elmúlt bő egy hétben a Linz, a Ferencváros és a Graz ellen is szerepelhetett az osztrák ligában, méghozzá viszonylag sok játékidőt, meccsenként több mint 15 percet töltve a jégen.

 – kezdte a 18 esztendős Dominik az Utánpótlássportnak. – Nagyon örülök, hogy az U20-as válogatottal megnyertük a divízió I/B-világbajnokságot, és kivívtuk a feljutást, ezzel visszakerülhetett a juniorkorosztály az őt megillető helyre, az I/A-csoportba, a világ legjobb tizenhat együttese közé. A vébére tényleg összeállt minden a csapatnál, megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, és el is értük a célunkat. A siker után viszont sok idő nem jutott a pihenésre, mert még az ünnepek előtt egymást követték a mérkőzések a FEHA19-cel a bajnokságban, illetve a Magyar-kupában is játszottunk. Majd egyszer csak Tokaji Viktor, az Erste Ligás csapatunk vezetőedzője közölte velem, hogy a megszaparodott sérülések miatt számítanak rám a Hydro Fehérvár keretében, és csatlakozhatok az első csapathoz.

és bár még csak másfél-két hete készülök velük, már most minden tekintetben a csapat teljes jogú tagjának érzem magam. Sajnálom, hogy a bemutakozásom nem éppen a legjobban sikerült, ugyanis simán kikaptunk Linzben, viszont utána kárpótolt a következő két meccsen aratott győzelem. A teltházas Tüskecsarnokban megvertük a Fradit, ráadásul nekem is egészen jól ment a játék, és megkaptam a meccs MVP-je díjat is csapaton belül, ami sokat jelentett nekem. Legutóbb pedig az első hazai meccsemen a Grazot is legyőztük a MET Arénában, ami ugyancsak emlékezetesre sikerült. Nyilván, az intenzitás és a sebesség is jóval nagyobb az osztrák bajnokságban, ezáltal kevesebb idő áll rendelkezésre jó döntést hozni, ehhez nekem is alkalmazodnom kellett, de igyekeztem gyorsan belerázódni és felvenni a tempót.

A 18 éves Nagy Dominik a korosztályos válogatottban és klubjában is remekel Forrás: FEHA19

A fiatal elmondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy bemutatkozhatott a nagycsapatban, a Volánban az osztrák ligában, azonban azt is hangsúlyozta: nem szeretne itt megállni.

Bízom benne, hogy akár még ebben a szezonban megkaphatom az első meghívómat, és megmutathatom magam a legjobbak között címeres mezben. Ez talán a legnagyobb cél, amely ott lebeg a szemem előtt minden egyes nap, amikor lemegyek a edzeni.

A múlt nyáron még nem hittem volna, hogy ilyen rövid idő alatt ekkorát tudok fejlődni.

Az Erste Ligás csapattal szeretnénk bejutni a rájátszásba, majd ott jól szerepelni, illetve a Magyar-kupa négyes döntőjében is bizonyítani. Emellett tavasszal az U20-as csapatban is számítanak majd rám a magyar és az osztrák korosztályos playoffban is, és remélhetőleg, mindkét bajnokságban aranyéremmel tudunk zárni. Ezenfelül pedig, amikor lehetőséget kapok a Hydro Fehérvárban, akkor azzal szeretnék mindig maximálisan élni.”

(Kiemelt kép forrása: Hydro Fehérvár AV19)

Hydro Fehérvár AV19 jégkorong utánpótlás Nagy Dominik FEHA19 utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Klubtörténeti tett a fehérvári akadémistáktól

Jégkorong
3 órája

Tekvondó: dúskál a versenyekben a 2026-os szezon

Utánpótlássport
9 órája

Vívás: Zhou Xinyao értékes tagja a junior női tőrválogatottnak

Utánpótlássport
12 órája

Jégkorong MK: a DVTK is elődöntős

Jégkorong
Tegnap, 21:40

Short track: „Kiskorom óta az olimpiáról álmodtam” – Végi Diána Laura

Utánpótlássport
Tegnap, 18:02

Három és fél milliárd forintból újul meg az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok

Jégkorong
Tegnap, 16:23

Vívás: Taivainen Bence világkupa-győzelemmel kezdte az új évet

Utánpótlássport
Tegnap, 12:30

Jégkorong-évértékelő: a férfiválogatott és a Ferencváros is szintet lépett

Jégkorong
Tegnap, 12:30
Ezek is érdekelhetik