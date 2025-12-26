Vizsgálják, honnan szerezte a maszkot a holtan talált sílövő

A kedden Olaszországban szállodai szobájában holtan talált 27 éves biatlonista ügyében Emilie Nordskar, az NRK főtitkára nyilatkozott.

„Ez egy tragikus helyzet, számos megoldatlan kérdéssel. Gondolataink mindenekelőtt Sivert családjával és közeli barátaival vannak, akik nagyon nehéz időszakot élnek át egy ünnep közepén” – mondta.

Amikor Bakken holttestére rátalálták, egy oxigénhiányos környezetet imitáló maszkot viselt, amely eltakarja a szájat és az orrot, hogy edzés közben korlátozza az oxigénbevitelt. A maszk kényszeríti a tüdőt és a szívet, hogy az oxigénellátás érdekében erőteljesebben dolgozzon, ezáltal erősítendő a légzőizmokat, javítandó az erőnlétet. Az NRK jelezte, hogy együttműködik az olasz rendőrséggel, egyúttal azt is: nem tud a maszk beszerzésének és használatának körülményeiről.

Az ügy lezárásáig az NRK és Bakken családja egy ügyvédi irodát bízott meg, amelynek részéről egy jogi képviselő a norvég TV2 csatornának hangsúlyozta: nincs ok feltételezni, hogy a háromszoros Európa-bajnok sílövő öngyilkosságot követett volna el.

A sílövő, aki pályafutása során egy világkupafutamot nyert, vasárnap egy franciaországi tömegrajtos vk-versenyen vett részt, ahol a 20. helyen végzett.