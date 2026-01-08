Nem született gól az Arsenal és a Liverpool rangadóján

ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
ARSENAL–LIVERPOOL 0–0
London, Emirates Stadion. Vezette: A. Taylor
ARSENAL: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié (Lewis-Skelly, 57.) – Ödegaard (Eze, 78.), Zubimendi, Rice – Saka (Madueke, 78.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 64.), Trossard (Martinelli, 64.). Menedzser: Mikel Arteta
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (J. Gomez, 90+7.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Menedzser: Arne Slot
ÖSSZEFOGLALÓ
Nehezen indult az új év, és még nehezebbnek ígérkezett a folytatás a Liverpool számára, amely csütörtökön a hazai pályán veretlen listavezető Arsenalhoz látogatott. Arne Slot menedzser csapata minden frontot tekintve kilenc mérkőzés óta nem kapott ki, de 2026-ot két döntetlennel kezdte, miközben az „ágyúsok” ötmeccses győzelmi szériában voltak a PL-ben.
Slot egyetlen helyen változtatott a legutóbbi, Fulham elleni kezdőcsapatán: Curtis Jones helyett Jeremie Frimpongot küldte pályára, így Alexis Mac Allister visszatért Ryan Gravenberch mellé a szűrő pozíciójába, a holland pedig a középpálya tengelyében szerepet kapó Szoboszlai Dominik mellé került a jobb szélre. Kerkez Milos ugyancsak a kezdőben kapott helyet.
Amiként várható volt, az Arsenal az első perctől kezdve igyekezett rákényszeríteni akaratát a vendégekre, ám a Liverpool nem pusztán jól tartotta magát, hanem időnként át is jutott a hazaiak védelmén, amely kevésbé volt jól szervezett, mint a támadósor. Így eshetett meg, hogy az első félidő legnagyobb helyzetét Conor Bradley hagyta ki, a lécre emelte a labdát, amelyet David Rayától kapott, miután a kapus nem értette meg magát William Salibával.
A fordulást követően annyit változott a játék képe, hogy az Arsenal mezőnyfölénye halványult, a Liverpool pedig gördülékenyebben jutott el Raya kapujának közelébe, főleg a jobb szélen a villámléptű Frimpong révén. Volt még egy említésre méltó helyzet, Szoboszlai Dominik ugyanis hasonló helyzetből lőhetett szabadrúgást, mint az Anfieldben augusztus végén, amikor a góljával megnyerte a meccset a „vörösöknek”, ám ezúttal nem járt sikerrel, majd a hajrában is célt tévesztett szabadrúgásból.
Maradt a gól nélküli döntetlen, ami az Arsenalnak annyira nem fáj, a Liverpoolnak pedig sokkal édesebb, mint az előző kettő, de igazából sokra nem megy vele. 0–0
TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Szerdán játszották
Burnley–Manchester United 2–2 (Heaven 13. – öngól, Anthony 66., ill. Sesko 50., 60.)
Newcastle United–Leeds United 4–3 (Barnes 36., 90+12., Joelinton 54., Guimaraes 90+1. – 11-esből, ill. Aaronson 32., 79., Calvert-Lewin 45+5. – 11-esből)
Manchester City–Brighton & Hove Albion 1–1 (Haaland 42. – 11-esből, ill. Mitoma 60.)
Fulham–Chelsea 2–1 (R. Jiménez 55., H. Wilson 81., ill. Delap 72.)
Kiállítva: Cucurella (22., Chelsea)
AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur 3–2 (Evanilson 22., Kroupi 36., Semenyo 90+5., ill. Tel 5., Palhinha 78.)
Crystal Palace–Aston Villa 0–0
Brentford–Sunderland 3–0 (I. Thiago 30., 65., Jarmoljuk 73.)
Everton–Wolverhampton Wanderers 1–1 (M. Keane 17., ill. M. Mané 69.)
Kiállítva: M. Keane (83.), Grealish (90., Everton)
Kedden játszották
West Ham United–Nottingham Forest 1–2 (Murillo 13. – öngól, ill. N. Domínguez 55., Gibbs-White 89. – 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|21
|15
|4
|2
|40–14
|+26
|49
|2. Manchester City
|21
|13
|4
|4
|45–19
|+26
|43
|3. Aston Villa
|21
|13
|4
|4
|33–24
|+9
|43
|4. Liverpool
|21
|10
|5
|6
|32–28
|+4
|35
|5. Brentford
|21
|10
|3
|8
|35–28
|+7
|33
|6. Newcastle
|21
|9
|5
|7
|32–27
|+5
|32
|7. Manchester United
|21
|8
|8
|5
|36–32
|+4
|32
|8. Chelsea
|21
|8
|7
|6
|34–24
|+10
|31
|9. Fulham
|21
|9
|4
|8
|30–30
|0
|31
|10. Sunderland
|21
|7
|9
|5
|21–22
|–1
|30
|11. Brighton & Hove Albion
|21
|7
|8
|6
|31–28
|+3
|29
|12. Everton
|21
|8
|5
|8
|23–25
|–2
|29
|13. Crystal Palace
|21
|7
|7
|7
|22–23
|–1
|28
|14. Tottenham
|21
|7
|6
|8
|30–27
|+3
|27
|15. Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34–40
|–6
|26
|16. Leeds United
|21
|5
|7
|9
|29–37
|–8
|22
|17. Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21–34
|–13
|21
|18. West Ham
|21
|3
|5
|13
|22–43
|–21
|14
|19. Burnley
|21
|3
|4
|14
|22–41
|–19
|13
|20. Wolverhampton
|21
|1
|4
|16
|15–41
|–26
|7
PERCRŐL PERCRE