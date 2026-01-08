Nem született gól az Arsenal és a Liverpool rangadóján

Nemzeti Sportrádió

Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 21. fordulójában az Arsenal és a Liverpool rangadója 0–0-s eredménnyel zárult. Az első félidőben a hazaiak előtt adódott több lehetőség, de a gólhoz a kapufát is eltaláló vendégek jártak közelebb. A második játékrészben Szoboszlai Dominik vezérletével a Liverpool volt aktívabb támadásban, az utolsó percben mégis az Arsenal szerezhette volna meg a győztes gólt.

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
ARSENAL–LIVERPOOL 0–0
London, Emirates Stadion. Vezette: A. Taylor
ARSENAL: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié (Lewis-Skelly, 57.) – Ödegaard (Eze, 78.), Zubimendi, Rice – Saka (Madueke, 78.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 64.), Trossard (Martinelli, 64.). Menedzser: Mikel Arteta
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (J. Gomez, 90+7.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Menedzser: Arne Slot

ÖSSZEFOGLALÓ

Nehezen indult az új év, és még nehezebbnek ígérkezett a folytatás a Liverpool számára, amely csütörtökön a hazai pályán veretlen listavezető Arsenalhoz látogatott. Arne Slot menedzser csapata minden frontot tekintve kilenc mérkőzés óta nem kapott ki, de 2026-ot két döntetlennel kezdte, miközben az „ágyúsok” ötmeccses győzelmi szériában voltak a PL-ben.

Slot egyetlen helyen változtatott a legutóbbi, Fulham elleni kezdőcsapatán: Curtis Jones helyett Jeremie Frimpongot küldte pályára, így Alexis Mac Allister visszatért Ryan Gravenberch mellé a szűrő pozíciójába, a holland pedig a középpálya tengelyében szerepet kapó Szoboszlai Dominik mellé került a jobb szélre. Kerkez Milos ugyancsak a kezdőben kapott helyet.

Amiként várható volt, az Arsenal az első perctől kezdve igyekezett rákényszeríteni akaratát a vendégekre, ám a Liverpool nem pusztán jól tartotta magát, hanem időnként át is jutott a hazaiak védelmén, amely kevésbé volt jól szervezett, mint a támadósor. Így eshetett meg, hogy az első félidő legnagyobb helyzetét Conor Bradley hagyta ki, a lécre emelte a labdát, amelyet David Rayától kapott, miután a kapus nem értette meg magát William Salibával.

A fordulást követően annyit változott a játék képe, hogy az Arsenal mezőnyfölénye halványult, a Liverpool pedig gördülékenyebben jutott el Raya kapujának közelébe, főleg a jobb szélen a villámléptű Frimpong révén. Volt még egy említésre méltó helyzet, Szoboszlai Dominik ugyanis hasonló helyzetből lőhetett szabadrúgást, mint az Anfieldben augusztus végén, amikor a góljával megnyerte a meccset a „vörösöknek”, ám ezúttal nem járt sikerrel, majd a hajrában is célt tévesztett szabadrúgásból.

Maradt a gól nélküli döntetlen, ami az Arsenalnak annyira nem fáj, a Liverpoolnak pedig sokkal édesebb, mint az előző kettő, de igazából sokra nem megy vele. 0–0

TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Szerdán játszották
Burnley–Manchester United 2–2 (Heaven 13. – öngól, Anthony 66., ill. Sesko 50., 60.)
Newcastle United–Leeds United 4–3 (Barnes 36., 90+12., Joelinton 54., Guimaraes 90+1. – 11-esből, ill. Aaronson 32., 79., Calvert-Lewin 45+5. – 11-esből)
Manchester City–Brighton & Hove Albion 1–1 (Haaland 42. – 11-esből, ill. Mitoma 60.)
Fulham–Chelsea 2–1 (R. Jiménez 55., H. Wilson 81., ill. Delap 72.)
Kiállítva: Cucurella (22., Chelsea)
AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur 3–2 (Evanilson 22., Kroupi 36., Semenyo 90+5., ill. Tel 5., Palhinha 78.)
Crystal Palace–Aston Villa 0–0
Brentford–Sunderland 3–0 (I. Thiago 30., 65., Jarmoljuk 73.)
Everton–Wolverhampton Wanderers 1–1 (M. Keane 17., ill. M. Mané 69.)
Kiállítva: M. Keane (83.), Grealish (90., Everton)
Kedden játszották
West Ham United–Nottingham Forest 1–2 (Murillo 13. – öngól, ill. N. Domínguez 55., Gibbs-White 89. – 11-esből)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal21154240–14+2649
  2. Manchester City21134445–19+2643
  3. Aston Villa21134433–24+943
  4. Liverpool21105632–28+435
  5. Brentford21103835–28+733
  6. Newcastle2195732–27+532
  7. Manchester United2188536–32+432
  8. Chelsea2187634–24+1031
  9. Fulham2194830–30031
10. Sunderland2179521–22–130
11. Brighton & Hove Albion2178631–28+329
12. Everton2185823–25–229
13. Crystal Palace2177722–23–128
14. Tottenham2176830–27+327
15. Bournemouth2168734–40–626
16. Leeds United2157929–37–822
17. Nottingham Forest21631221–34–1321
18. West Ham21351322–43–2114
19. Burnley21341422–41–1913
20. Wolverhampton21141615–41–267

 

 

PERCRŐL PERCRE

