Az írek kapitánya befolyásolta a játékvezetőt? Ronaldo szerint igen
Mint beszámoltunk róla, a portugál válogatott meglepetésre kétgólos vereséget szenvedett Írországtól a világbajnoki selejtezők csütörtöki játéknapján. A találkozó 59. percében Cristiano Ronaldo piros lapot kapott könyöklés miatt. Az íreket irányító Heimir Hallgrímsson a mérkőzést követően elárulta, hogy az ötszörös aranylabdás mit mondott neki, amikor az öltöző felé tartott:
Ronaldo megdicsért, amiért nyomást gyakoroltam a játékvezetőre. Csakhogy ez nem igaz... Megkérdezte, hogy most boldog vagyok-e. Egyedül az ő cselekedete eredményezett kiállítást, nekem semmi közöm hozzá!
Ronaldo már a találkozó előtt is arra utalt, hogy Hallgrímsson rutinosan leveszi a terhet játékosai válláról, csapatát szándékosan esélytelennek tünteti fel, ezzel a játékvezetőt maguk mellé állítva.
A portugál kapitány szerint túl szigorú volt Cristiano Ronaldo piros lapja
„Elszántan kezdett, látszott rajta, hogy nagyon akarja a gólt. A második félidőben azonban túlságosan eluralkodtak rajta az érzelmek, hátba könyökölte az egyik ellenfelét. Jogosan kapott piros lapot. A játéka felejthető, a kiállítása korántsem az” – fogalmazott Ronaldo kapcsán az A Bola nevű portugál lap.
Az O Jogo szintén nem kímélte a 40 éves legendát, véleménycikkében nem kérdőjelezi meg Glenn Nyberg játékvezető döntését: „Ilyen az, amikor Cristiano Ronaldo elveszíti a fejét...”
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÍRORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–0 (2–0)
Dublin, Aviva Stadion, 50 717 néző. Vezette: Glenn Nyberg (Mahdod Beigi, Andreas Söderkvist) – svédek
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman, Collins, D. O'Shea, J. O'Brien, Scales (J. Dunne, 86.) – Azaz (Ebosele, 79.), J. Taylor (Coventry, 68.), Cullen – Ogbene (M. Johnstone, 86.), Parrott (Idah, 68.). Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (N. Semedo, a szünetben), G. Inácio (Veiga, a szünetben), Rúben Días, Dalot – J. Neves (G. Ramos, 78.), Vitinha, R. Neves – Bernardo Silva (Trincao, 63.), Cristiano Ronaldo, Joao Félix (Leao, 63.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gólszerző: Parrott (17., 45.)
Kiállítva: Cristiano Ronaldo (61.)
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Portugália
5
3
1
1
11– 6
+5
10
|2. MAGYARORSZÁG
5
2
2
1
9– 7
+2
8
|3. Írország
5
2
1
2
6– 5
+1
7
|4. Örményország
5
1
–
4
2–10
–8
3