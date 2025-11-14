Nemzeti Sportrádió

Az írek kapitánya befolyásolta a játékvezetőt? Ronaldo szerint igen

2025.11.14. 09:53
null
Cristiano Ronaldo az írek kapitányára mutogatott (Fotó: Getty Images)
Az ír labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson sajtótájékoztatón elárulta, hogy Cristiano Ronaldo őt hibáztatta a piros lap miatt.

Mint beszámoltunk róla, a portugál válogatott meglepetésre kétgólos vereséget szenvedett Írországtól a világbajnoki selejtezők csütörtöki játéknapján. A találkozó 59. percében Cristiano Ronaldo piros lapot kapott könyöklés miatt. Az íreket irányító Heimir Hallgrímsson a mérkőzést követően elárulta, hogy az ötszörös aranylabdás mit mondott neki, amikor az öltöző felé tartott:

Ronaldo megdicsért, amiért nyomást gyakoroltam a játékvezetőre. Csakhogy ez nem igaz... Megkérdezte, hogy most boldog vagyok-e. Egyedül az ő cselekedete eredményezett kiállítást, nekem semmi közöm hozzá!

Ronaldo már a találkozó előtt is arra utalt, hogy Hallgrímsson rutinosan leveszi a terhet játékosai válláról, csapatát szándékosan esélytelennek tünteti fel, ezzel a játékvezetőt maguk mellé állítva.

Foci vb 2026
1 órája

A portugál kapitány szerint túl szigorú volt Cristiano Ronaldo piros lapja

„Majdnem hatvan percig a tizenhatoson belül helyezkedett, ahol fogták, húzták, lökdösték...”

„Elszántan kezdett, látszott rajta, hogy nagyon akarja a gólt. A második félidőben azonban túlságosan eluralkodtak rajta az érzelmek, hátba könyökölte az egyik ellenfelét. Jogosan kapott piros lapot. A játéka felejthető, a kiállítása korántsem az” – fogalmazott Ronaldo kapcsán az A Bola nevű portugál lap.

Az O Jogo szintén nem kímélte a 40 éves legendát, véleménycikkében nem kérdőjelezi meg Glenn Nyberg játékvezető döntését: „Ilyen az, amikor Cristiano Ronaldo elveszíti a fejét...”

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÍRORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–0 (2–0)
Dublin, Aviva Stadion, 50 717 néző. Vezette: Glenn Nyberg (Mahdod Beigi, Andreas Söderkvist) – svédek
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman, Collins, D. O'Shea, J. O'Brien, Scales (J. Dunne, 86.) – Azaz (Ebosele, 79.), J. Taylor (Coventry, 68.), Cullen – Ogbene (M. Johnstone, 86.), Parrott (Idah, 68.). Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (N. Semedo, a szünetben), G. Inácio (Veiga, a szünetben), Rúben Días, Dalot – J. Neves (G. Ramos, 78.), Vitinha, R. Neves – Bernardo Silva (Trincao, 63.), Cristiano Ronaldo, Joao Félix (Leao, 63.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gólszerző: Parrott (17., 45.)
Kiállítva: Cristiano Ronaldo (61.)

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

1. Portugália

5

3

1

1

11–  6

+5

10

2. MAGYARORSZÁG

5

2

2

1

9–  7

+2

8

3. Írország

5

2

1

2

6–  5

+1

7

4. Örményország

5

1

4

2–10

–8

3

 

