Az írek kapitánya befolyásolta a játékvezetőt? Ronaldo szerint igen

„Elszántan kezdett, látszott rajta, hogy nagyon akarja a gólt. A második félidőben azonban túlságosan eluralkodtak rajta az érzelmek, hátba könyökölte az egyik ellenfelét. Jogosan kapott piros lapot. A játéka felejthető, a kiállítása korántsem az” – fogalmazott Ronaldo kapcsán az A Bola nevű portugál lap.

Az O Jogo szintén nem kímélte a 40 éves legendát, véleménycikkében nem kérdőjelezi meg Glenn Nyberg játékvezető döntését: „Ilyen az, amikor Cristiano Ronaldo elveszíti a fejét...”

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 5. FORDULÓ

ÍRORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–0 (2–0)

Dublin, Aviva Stadion, 50 717 néző. Vezette: Glenn Nyberg (Mahdod Beigi, Andreas Söderkvist) – svédek

ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman, Collins, D. O'Shea, J. O'Brien, Scales (J. Dunne, 86.) – Azaz (Ebosele, 79.), J. Taylor (Coventry, 68.), Cullen – Ogbene (M. Johnstone, 86.), Parrott (Idah, 68.). Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (N. Semedo, a szünetben), G. Inácio (Veiga, a szünetben), Rúben Días, Dalot – J. Neves (G. Ramos, 78.), Vitinha, R. Neves – Bernardo Silva (Trincao, 63.), Cristiano Ronaldo, Joao Félix (Leao, 63.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Gólszerző: Parrott (17., 45.)

Kiállítva: Cristiano Ronaldo (61.)