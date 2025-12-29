Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo továbbra is az ezer gólra hajt

Vágólapra másolva!
2025.12.29. 15:26
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Cristiano Ronaldo Al-Naszr Globe Soccer Awards
Elérhető célnak tartja az ezer gól megszerzését Cristiano Ronaldo, a portugálok futballsztárja.

A 40 éves, ötszörös aranylabdás klasszis vasárnap Dubaiban vette át a legjobb Közel-Keleten játszó labdarúgónak járó díjat a Globe Soccer Awards elnevezésű gálán, és beszédében kiemelte, hogy néha nehéz folytatni a karrierjét, de motiváltnak érzi magát.

„Mindegy, hogy Európában vagy a Közel-Keleten játszom, mert továbbra is élvezem a futballt. Trófeákat akarok nyerni, és el akarom érni az ezer gólt. Ha elkerülnek a sérülések, akkor egy-két éven belül megvalósulhat ez az álmom” – fejtette ki a portugál csatár, aki szombaton két góllal segítette az al-Naszrt a szaúdi bajnokságban, és klubjaiban, illetve a válogatottban így összesen 956 találatnál jár.

A 226-szoros válogatott Ronaldo nemrég közölte, hogy csak egy-két év múlva akasztja szögre a futballcipőt, és biztosan kitölti 2027-ig szóló, mesés szerződését az al-Naszrnál.

 

Cristiano Ronaldo Al-Naszr Globe Soccer Awards
Legfrissebb hírek

Az év legnézettebb videói: Szoboszlai Dominik találkozása Cristiano Ronaldóval játékoskísérőként, majd ellenfélként

Magyar válogatott
18 órája

Roberto Martínez: Ragályos Cristiano Ronaldo győzelmi vágya

Foci vb 2026
Tegnap, 11:47

Videó: Cristiano Ronaldo két góllal segítette győzelemhez az Al-Naszrt

Minden más foci
2025.12.27. 18:00

Az év legnézettebb videói: amikor Szoboszlai Dominik Cristiano Ronaldóról beszél

Magyar válogatott
2025.12.26. 19:19

Egy év, 365 fotó: Cristiano Ronaldo 40, Mikaela Shiffrin 100, Kylian Mbappé mesteri 3 – ilyen volt 2025 februárja

Egyéb egyéni
2025.12.25. 11:39

Mbappé: A gólörömöm Cristianónak szólt, sokat segített nekem

Spanyol labdarúgás
2025.12.21. 13:58

Bajnokok Ligája: Mbappé Puskásék nyomában

Bajnokok Ligája
2025.11.27. 13:10

Cristiano Ronaldo megúszta, nem marad le vb-meccsről az írek ellen kapott piros lapja miatt

Foci vb 2026
2025.11.25. 17:58
Ezek is érdekelhetik