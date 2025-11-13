Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldót könyöklés miatt kiállították az írek ellen – videó

2025.11.13. 22:31
Cristiano Ronaldo lekönyökölte ellenfelét, kiállították Írországban (Fotó: Getty Images)
Portugália Cristiano Ronaldo Írország ír válogatott portugál válogatott
A portugál válogatott meglepetésre Troy Parrott duplájával 2–0-s hátrányban van Írországban a világbajnoki selejtező F-csoportjának utolsó előtti fordulójában, ráadásul Roberto Martínezék emberhátrányba is kerültek, miután az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót Dara O'Shea lekönyökléséért videobírós visszanézés után kiállították.

Az Al-Naszr klasszisa a mérkőzés 61. percében, az írek 2–0-s vezetésénél várta csapattársa beadását, amikor a tizenhatoson belül lekönyökölte Dara O'Shea-t. A mérkőzés svéd játékvezetője, Glenn Nyberg először csak sárga lapot adott az ötszörös aranylabdásnak, ám a videobírós visszanézés után pirosra módosította ítéletét.

Cristiano Ronaldónak a 226. felnőttválogatott mérkőzésén először mutatták fel a piros lapot.

Az ír–portugál mérkőzés a magyar válogatott számára is fontos, hiszen vendéggyőzelem esetén biztos lenne Marco Rossi csapatának póstelejtezőt érő második helye, így viszont a vasárnapi magyar–ír összecsapásra marad a döntés.

Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Fotó: Getty Images
Fotó: Getty Images
Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Fotó: Getty Images
Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Fotó: Getty Images
Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier
 

A MÉRKŐZÉS ÉLŐBEN ITT!

 

