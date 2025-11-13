Cristiano Ronaldót könyöklés miatt kiállították az írek ellen – videó

Az Al-Naszr klasszisa a mérkőzés 61. percében, az írek 2–0-s vezetésénél várta csapattársa beadását, amikor a tizenhatoson belül lekönyökölte Dara O'Shea-t. A mérkőzés svéd játékvezetője, Glenn Nyberg először csak sárga lapot adott az ötszörös aranylabdásnak, ám a videobírós visszanézés után pirosra módosította ítéletét.

Cristiano Ronaldónak a 226. felnőttválogatott mérkőzésén először mutatták fel a piros lapot.

Az ír–portugál mérkőzés a magyar válogatott számára is fontos, hiszen vendéggyőzelem esetén biztos lenne Marco Rossi csapatának póstelejtezőt érő második helye, így viszont a vasárnapi magyar–ír összecsapásra marad a döntés.

Fotó: Getty Images

226 - In his 226th senior international appearance for Portugal, Cristiano Ronaldo has been red carded for the very first time. Mist. pic.twitter.com/VCgibTPK08 — OptaJoe (@OptaJoe) November 13, 2025

