Cristiano Ronaldo piros lapot kapott, Írország legyőzte Portugáliát – semmi sem dőlt el a csoportunkban

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 5. FORDULÓ

ÍRORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–0 (2–0)

Dublin, Aviva Stadion, 50 717 néző. Vezette: Glenn Nyberg (Mahdod Beigi, Andreas Söderkvist) – svédek

ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman, Collins, D. O'Shea, J. O'Brien, Scales (J. Dunne, 86.) – Azaz (Ebosele, 79.), J. Taylor (Coventry, 68.), Cullen – Ogbene (M. Johnstone, 86.), Parrott (Idah, 68.). Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (N. Semedo, a szünetben), G. Inácio (Veiga, a szünetben), Rúben Días, Dalot – J. Neves (G. Ramos, 78.), Vitinha, R. Neves – Bernardo Silva (Trincao, 63.), Cristiano Ronaldo, Joao Félix (Leao, 63.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Gólszerző: Parrott (17., 45.)

Kiállítva: Cristiano Ronaldo (61.)

Mivel nem egy időben rendezték meg az F-csoport két mérkőzését, már tudhattuk, hogy ha a későbbi találkozón Portugália érvényesíti a papírformát és legyőzi Írországot, biztossá válik a magyar válogatott csoportmásodik helye, ezáltal a jogosultsága a pótselejtezőre. Ahogy Szalai Attila, a válogatott védője is fogalmazott a jereváni meccs lefújása után: abban bízhattunk, hogy ezúttal a portugálok megteszik nekünk azt a „szívességet”, amit a tavalyi Eb-n nem tettek meg (amikor Grúziát kellett volna legyőzniük a magyar továbbjutáshoz).

Nos, ezúttal sem számíthattunk rájuk… Bár portugál fölénnyel és néhány helyzettel, köztük egy sorfalba bombázott Cristiano Ronaldo-szabadrúgással indult a dublini meccs, remekül kontráztak az írek. És a 17. percben meg is szerezték a vezetést, amikor bal oldali szöglet után Liam Scales fejelte a hosszú oldalról vissza középre a labdát, Troy Parrott pedig két méterről a kapu közepébe stukkolt. Parrottnak három perccel később is volt egy tizenhatoson kívüli lövése, amit védett Diogo Costa, a 38. percben pedig csak a kapufa mentette meg a portugálokat az újabb kapott góltól, akkor Chiedozie Ogbene 12 méterről a bal kapufát találta telibe. De a 45. percben már a kapufa sem segíthetett a vendégeken: Dara O'Shea előrevágott labdájával Parrott tört be a tizenhatoson belülre, elhúzott Rúben Días mellett, és Rúben Neves lába között 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Érett a nagy meglepetés!

És egy óra elteltével következett egy olyan jelenetsor, amire aztán végképp senki sem számított: az ír kapu előtti szokásos dulakodás során Cristiano Ronaldo indulatosan, könyökkel visszaütött Dara O'Shea-nek, aki a földre került. A játékvezető elsőre csak sárga lappal büntette az ötszörös aranylabdást, ám a VAR-vizsgálat után ezt pirosra változtatta – a legenda idő előtt mehetett zuhanyozni. Az írek váratlan győzelme egyfelől azt jelenti, hogy nincs még meg a magyar válogatott második helye, ahhoz kell még legalább egy pont vasárnap a Puskás Arénában az írek ellen. De a portugálok elsősége sem biztos még, akár a magyar, akár az ír csapat is lehet csoportelső, ha győz vasárnap, és Portugália vereséget szenved odahaza Örményországtól. 2–0