Munkaszüneti napot hirdetnek Skóciában a válogatott vb-szereplése miatt

A skót válogatott 1998 után szerepel majd újra világbajnokságon, első meccsét Foxborough-ban játssza Haiti ellen magyar idő szerint június 14-én, vasárnap hajnali 3 órakor. Ennek megünneplésére John Swinney, Skócia első minisztere – tehát a skót kormány vezetője – azt javasolta, hogy másnap, azaz hétfőn munkaszüneti nap legyen az országban – írja a BBC. A javaslat akkor válik hivatalossá, amint III. Károly brit király ellenjegyzi.

Hozzá kell tenni, bár a skót kormány az Egyesült Királyság többi részén érvényes munkaszüneti napoktól eltérhet, csak a közalkalmazottaknak adhat szabadnapot. Ettől függetlenül a magánszférában is követhetik a munkáltatók a példát, azonban egyáltalán nem biztos, hogy így is tesznek majd.

A skót csapat Haiti után Marokkóval (június 20., 0.00), majd Brazíliával (június 25., 0.00) játszik a C-csoportban. A szigetországi válogatott legutóbb, a 1998-as franciaországi vb-n a 27. helyen zárt, miután kvartettjében egy döntetlen mellett kétszer kikapott – érdekesség, hogy akkor is összekerült Marokkóval (0–3) és Brazíliával (1–2), míg a csoport negyedik tagja Norvégia (1–1) volt.