C. Ronaldo fura góllal búcsúztatta az óévet – videó

2025.12.30. 21:46
Cristiano Ronaldo háttal… (Fotó: Getty Images)
Cristiano Ronaldo Al-Naszr Georginio Wijnaldum Joao Félix Al-Ettifaq
2–2-es döntetlennel ért véget az Al-Ettifaq és az Al-Naszr meccse a szaúdi labdarúgó-bajnokságban. Az Al-Naszr egyik gólját Cristiano Ronaldo szerezte, aki jókor volt jó helyen…

 

A gólt ide kattintva lehet megnézni.

A vendégek másik gólját Joao Félix szerezte, míg a hazaiaknál Georginio Wijnaldum duplázott.

A bajnokságot az Al-Naszr vezeti 11 fordulóból szerzett 31 ponttal, az Al-Ettifaq a 8. helyen áll 16 ponttal.

 

