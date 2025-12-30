C. Ronaldo fura góllal búcsúztatta az óévet – videó
2–2-es döntetlennel ért véget az Al-Ettifaq és az Al-Naszr meccse a szaúdi labdarúgó-bajnokságban. Az Al-Naszr egyik gólját Cristiano Ronaldo szerezte, aki jókor volt jó helyen…
A gólt ide kattintva lehet megnézni.
A vendégek másik gólját Joao Félix szerezte, míg a hazaiaknál Georginio Wijnaldum duplázott.
A bajnokságot az Al-Naszr vezeti 11 fordulóból szerzett 31 ponttal, az Al-Ettifaq a 8. helyen áll 16 ponttal.
