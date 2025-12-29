Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: két hét alatt 150 millió jegyigénylés érkezett

Vágólapra másolva!
2025.12.29. 16:36
null
Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Gianni Infantino
Két hét alatt 150 millió jegyigénylés érkezett a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez (FIFA) a jövő nyári világbajnokságra.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke ismertette, hogy a legtöbb igénylés amerikai szurkolóktól érkezett, őket követték a németek és a britek.

„A legfontosabb, hogy az ebből származó bevételek visszakerülnek a sportágba világszerte” – tette hozzá.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban június 11. és július 19. között sorra kerülő tornán összesen 106 mérkőzést rendeznek 16 stadionban.

Szurkolói csoportok a közelmúltban kritizálták a magas jegyárakat, amelyek többszörösen meghaladták a legutóbbi, 2022-es világbajnokság árait. A FIFA ezután bevezette a 60 dolláros jegykategóriát.

 

foci vb 2026 vb 2026 Gianni Infantino
Legfrissebb hírek

Dubaiban lesz a jövő évi FIFA-gála – hivatalos

Minden más foci
3 órája

Stopira: Visszavonultam, mégis ott leszek a világbajnokságon!

Foci vb 2026
12 órája

Roberto Martínez: Ragályos Cristiano Ronaldo győzelmi vágya

Foci vb 2026
Tegnap, 11:47

Olasz hadvezérrel indul az ostrom a hatodikért – zajos év után újra világbajnok lenne Brazília az Egyesült Államokban

Minden más foci
2025.12.27. 09:58

Vb 2026: ötven százalékkal emelkedik a pénzdíj

Foci vb 2026
2025.12.17. 19:23

Vb 2026: a leghűségesebb szurkolók 60 dollárért is kaphatnak jegyet

Foci vb 2026
2025.12.17. 09:45

Elkezdődött a jegyértékesítés harmadik szakasza a 2026-os vb-re

Foci vb 2026
2025.12.11. 21:07

Háromperces ivószünetek lesznek a focivébén

Foci vb 2026
2025.12.08. 16:57
Ezek is érdekelhetik