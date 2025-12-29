Vb 2026: két hét alatt 150 millió jegyigénylés érkezett

Két hét alatt 150 millió jegyigénylés érkezett a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez (FIFA) a jövő nyári világbajnokságra.
Gianni Infantino, a FIFA elnöke ismertette, hogy a legtöbb igénylés amerikai szurkolóktól érkezett, őket követték a németek és a britek.
„A legfontosabb, hogy az ebből származó bevételek visszakerülnek a sportágba világszerte” – tette hozzá.
Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban június 11. és július 19. között sorra kerülő tornán összesen 106 mérkőzést rendeznek 16 stadionban.
Szurkolói csoportok a közelmúltban kritizálták a magas jegyárakat, amelyek többszörösen meghaladták a legutóbbi, 2022-es világbajnokság árait. A FIFA ezután bevezette a 60 dolláros jegykategóriát.
Legfrissebb hírek
Vb 2026: ötven százalékkal emelkedik a pénzdíj
Foci vb 2026
2025.12.17. 19:23
Háromperces ivószünetek lesznek a focivébén
Foci vb 2026
2025.12.08. 16:57
Ezek is érdekelhetik