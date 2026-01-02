Az év legnézettebb videói: Szoboszai Dominik és Cristiano Ronaldo találkozása – íme, az első helyezett!

Az év végéhez közeledve elkezdtük összegyűjteni a közösségi médiában a Nemzeti Sport legnépszerűbb videóit, amelyek a legtöbb reakciót kapták Facebookon, Instagramon és TikTokon. Az első helyen mi más lehetne, mint ahogy Cristiano Ronaldo megkapta Szoboszlai Dominik mezét a Puskás Arénában?