Az év legnézettebb videói: Szoboszai Dominik és Cristiano Ronaldo találkozása – íme, az első helyezett!

2026.01.02. 21:08
Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo (Fotó: Getty Images)
Cristiano Ronaldo videó Szoboszlai Dominik magyar válogatott social media
Az év végéhez közeledve elkezdtük összegyűjteni a közösségi médiában a Nemzeti Sport legnépszerűbb videóit, amelyek a legtöbb reakciót kapták Facebookon, Instagramon és TikTokon. Az első helyen mi más lehetne, mint ahogy Cristiano Ronaldo megkapta Szoboszlai Dominik mezét a Puskás Arénában?
