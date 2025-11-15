Nemzeti Sportrádió

IFFHS: Cristiano Ronaldo 13. piros lapja volt a csütörtöki

Vágólapra másolva!
2025.11.15. 15:40
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Portugália Cristiano Ronaldo vb 2026 Írország
Cristiano Ronaldo eddigi több mint két évtizedes pályafutása alatt 13. alkalommal kapott piros lapot csütörtökön, az Írország–Portugália labdarúgó világbajnoki selejtezőn.

 

A 40 éves támadót eddig csak a klubcsapatában állították ki, válogatott mérkőzésen most először küldte le a pályáról a játékvezető.

A sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) szombati összegzése szerint a mieinkkel azonos csoportban szereplő portugálok csapatkapitánya csütörtökön játszott 226. alkalommal hazája válogatottjában.

A Norvégia–Észtország (4–1) találkozó kapcsán az IFFHS arról írt, hogy Erling Haaland ezúttal „csak” két gólt szerzett, elszalasztva ezzel a lehetőséget, hogy ő legyen az első európai labdarúgó, aki egymást követően háromszor is mesterhármast produkál vb-selejtezőn. Ugyanakkor tíz meccsesre növelte eredményességi sorozatát Norvégia színeiben, ez által két csúcsot is beállított: az örök európai gólrekordot (hat másik játékosnak van még ugyanilyen hosszú szériája), és a 21. századi világrekordot. Haaland már csak egy lépésre van attól, hogy beállítsa az abszolút csúcsot (gól egymás után 11 mérkőzésen).

Az angol–szerb (2–0) összecsapáson a hazaiaknál Jordan Pickford beérte kapuselődjét, Joe Hartot: immár neki is 43 olyan mérkőzése van Anglia színeiben, amelyen nem kapott gólt, csak Peter Shilton áll előrébb 66 ilyen meccsel. Pickfordnak egyúttal 900 perce nem került labda a kapujába, megdöntve ezzel 2021-ben felállított 726 perces rekordját.

Az Ukrajnát 4–0-ra verő Franciaország egymást követően 16. alkalommal kvalifikált világbajnokságra vagy Európa-bajnokságra, az ezúttal duplázó Kylian Mbappé pedig megszakítás nélkül a hatodik meccsén szerzett gólt a Les Bleus színeiben. Ő az első, aki ezt Jean-Pierre Papin után elérte, utóbbi 1990 szeptembere és 1991 novembere között egymást követő hét válogatott mérkőzésen volt eredményes. Mbappé 2025-ben 55 gólnál tart, s most már csak egy találattal marad el legmagasabb éves csúcsától (56).

Kapcsolódó tartalom

Cristiano Ronaldo piros lapot kapott, Írország legyőzte Portugáliát – semmi sem dőlt el a csoportunkban

A magyar válogatott akár még csoportelső is lehet.

„Az ír játékosok nyilvánvalóan provokálnak” – harmadszor kapott piros lapot az ellenfél

„Az írek azt a piszkos játékot űzik, amit Angliában megszoktak.” Cristiano Ronaldo előtt Sallait és Barszegjant is kiállították Írországban – videón a három kiállítás.

 

 

Portugália Cristiano Ronaldo vb 2026 Írország
Legfrissebb hírek

Bolla Bendegúz: Az írek szeretik provokálni az ellenfelet, ezt okosan kell kezelni

Magyar válogatott
2 órája

Heimir Hallgrímsson: Nagyon tetszik, hogy ezen az úgynevezett döntőn a saját kezünkben van a sorsunk

Magyar válogatott
4 órája

Caoimhín Kelleher: Érezhető, hogy nagy meccs vár ránk, óriási esemény lesz

Magyar válogatott
5 órája

Hat magyar játékosnak és Marco Rossinak is figyelnie kell a sárga lapra Írország ellen

Magyar válogatott
6 órája

Állítsa össze a magyar válogatott Írország elleni kezdőcsapatát!

Magyar válogatott
7 órája

A hollandok hajszálra a vb-től a lengyelek elleni döntetlen után

Foci vb 2026
18 órája

Hét percig tartott a feröeri álom, Turi Géza Dávid góljára hárommal válaszoltak a horvátok, s kijutottak a vb-re

Foci vb 2026
18 órája

Woltemade szállította a nem túl meggyőző német válogatottnak a győzelmet Luxemburgban

Foci vb 2026
18 órája
Ezek is érdekelhetik