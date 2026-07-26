Nemzeti Sportrádió

Malajzia rendezi az idei Bahreini Nagydíjat – hivatalos

H. L.H. L.
2026.07.26. 12:58
Malajzia futamot rendez az idén (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Bahreini Nagydíj Malajzia Formula–1
A Formula–1 vezetősége a Magyar Nagydíj vasárnapján hivatalosan is megerősítette, hogy Malajzia bekerül az idei versenynaptárba, igaz, Bahreini GP név alatt rendez futamot október 2. és 4. között.

Az áprilisi Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíj lefújása óta központi témát jelentett a Formula–1-ben, hogy mi lesz a közel-keleti helyszínek sorsa, hiszen azon felül, hogy bizonytalan volt a két futamhétvége pótlása, a november 29-i Katari, valamint a december 6-i Abu-dzabi GP megrendezése is veszélybe került. 

Az F1 vezetősége nem szerette volna, ha huszonegy alá csökken a futamok száma, ezért más utakat kezdett keresni: bár október 2. és 4. között megtartja a Bahreini Grand Prix-t, azt nem a szahíri, hanem sepangi pályán rendezik. Az 1999 és 2017 között a Maláj Nagydíjnak otthont adó nyomvonal az Azeri és a Szingapúri GP között kapott helyet a versenynaptárban, így szeptember 26. és október 11. között tripla hétvégét rendeznek. Arról nem érkezett hír, hogy a további menetrend változik-e. 

  rajtgyőztespole pozíció  
Március 8. Ausztrál Nagydíj, Melbourne 5.00

Russell

Russell

Március 15.Kínai Nagydíj, Sanghaj 8.00

Antonelli

Antonelli

Március 29.Japán Nagydíj, Szuzuka 7.00

Antonelli

Antonelli

Április 12.Bahreini Nagydíj, Szahír *17.00 

Április 19.Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsidda*19.00

Május 3. Miami Nagydíj, Miami22.00 

Antonelli

Antonelli

Május 24. Kanadai Nagydíj, Montreal 22.00 

Antonelli

Russell

Június 7.Monacói Nagydíj, Monte-Carlo15.00 

Antonelli

Antonelli

Június 14.Katalán Nagydíj, Barcelona 15.00

Hamilton

Russell

Június 28.Osztrák Nagydíj, Spielberg15.00 

Russell

Russell

Július 5.Brit Nagydíj, Silverstone 16.00 

Leclerc

Antonelli

Július 19.Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps15.00

Antonelli

Antonelli

Július 26.Magyar Nagydíj, Mogyoród15.00

 

Norris

Augusztus 23.Holland Nagydíj, Zandvoort15.00  
Szeptember 6.Olasz Nagydíj, Monza 15.00   
Szeptember 13.Spanyol Nagydíj, Madrid15.00  
Szeptember 26. Azeri Nagydíj, Baki13.00  
Október 4.Bahreini Nagydíj, Sepang   
Október 11.Szingapúri Nagydíj, Szingapúr14.00  
Október 25. Amerikai Nagydíj, Austin 21.00  
November 1.Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros21.00   
November 8.Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo 18.00  
November 21. Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas 5.00  
November 29. Katari Nagydíj, Loszaíl17.00   
December 6. Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi 14.00   
Dőlt betűkkel a sprinthelyszínek.
*: a közel-keleti konfliktus miatt elhalasztották a Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíjat. Míg előbbi helyszín szinte biztosan nem tud már idén versenyt rendezni, utóbbi az értesülések szerint az idény későbbi szakaszában új helyet kaphat az idei versenynaptárban.
A 2026-os VERSENYNAPTÁR

 

F1 Bahreini Nagydíj Malajzia Formula–1
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