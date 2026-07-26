Malajzia rendezi az idei Bahreini Nagydíjat – hivatalos
Az áprilisi Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíj lefújása óta központi témát jelentett a Formula–1-ben, hogy mi lesz a közel-keleti helyszínek sorsa, hiszen azon felül, hogy bizonytalan volt a két futamhétvége pótlása, a november 29-i Katari, valamint a december 6-i Abu-dzabi GP megrendezése is veszélybe került.
Az F1 vezetősége nem szerette volna, ha huszonegy alá csökken a futamok száma, ezért más utakat kezdett keresni: bár október 2. és 4. között megtartja a Bahreini Grand Prix-t, azt nem a szahíri, hanem sepangi pályán rendezik. Az 1999 és 2017 között a Maláj Nagydíjnak otthont adó nyomvonal az Azeri és a Szingapúri GP között kapott helyet a versenynaptárban, így szeptember 26. és október 11. között tripla hétvégét rendeznek. Arról nem érkezett hír, hogy a további menetrend változik-e.
|rajt
|győztes
|pole pozíció
|Március 8.
|Ausztrál Nagydíj, Melbourne
|5.00
|Március 15.
|Kínai Nagydíj, Sanghaj
|8.00
|Március 29.
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|7.00
|Április 12.
|Bahreini Nagydíj, Szahír *
|17.00
–
–
|Április 19.
|Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsidda*
|19.00
–
–
|Május 3.
|Miami Nagydíj, Miami
|22.00
|Május 24.
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|22.00
|Június 7.
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|15.00
|Június 14.
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|15.00
|Június 28.
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|15.00
|Július 5.
|Brit Nagydíj, Silverstone
|16.00
|Július 19.
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|15.00
|Július 26.
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|15.00
|Augusztus 23.
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|15.00
|Szeptember 6.
|Olasz Nagydíj, Monza
|15.00
|Szeptember 13.
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|15.00
|Szeptember 26.
|Azeri Nagydíj, Baki
|13.00
|Október 4.
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|Október 11.
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|14.00
|Október 25.
|Amerikai Nagydíj, Austin
|21.00
|November 1.
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|21.00
|November 8.
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|18.00
|November 21.
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|5.00
|November 29.
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|17.00
|December 6.
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|14.00
|Dőlt betűkkel a sprinthelyszínek.
*: a közel-keleti konfliktus miatt elhalasztották a Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíjat. Míg előbbi helyszín szinte biztosan nem tud már idén versenyt rendezni, utóbbi az értesülések szerint az idény későbbi szakaszában új helyet kaphat az idei versenynaptárban.