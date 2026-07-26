Malajzia rendezi az idei Bahreini Nagydíjat – hivatalos

Az áprilisi Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíj lefújása óta központi témát jelentett a Formula–1-ben, hogy mi lesz a közel-keleti helyszínek sorsa, hiszen azon felül, hogy bizonytalan volt a két futamhétvége pótlása, a november 29-i Katari, valamint a december 6-i Abu-dzabi GP megrendezése is veszélybe került.

Az F1 vezetősége nem szerette volna, ha huszonegy alá csökken a futamok száma, ezért más utakat kezdett keresni: bár október 2. és 4. között megtartja a Bahreini Grand Prix-t, azt nem a szahíri, hanem sepangi pályán rendezik. Az 1999 és 2017 között a Maláj Nagydíjnak otthont adó nyomvonal az Azeri és a Szingapúri GP között kapott helyet a versenynaptárban, így szeptember 26. és október 11. között tripla hétvégét rendeznek. Arról nem érkezett hír, hogy a további menetrend változik-e.