Kettős Mercedes-siker az év első futamán; a Ferrari dobogón nyitott Melbourne-ben

2026.03.08. 06:35
Fotó: AFP
George Russell, Andrea Kimi Antonelli sorrendben a Merceds kettős sikert jegyzett a Formula–1-es idénynyitó Ausztrál Nagydíj versenyén. A dobogó alsó fokára Charles Leclerc (Ferrari) állhatott fel, míg az első ötöst Lewis Hamilton (Ferrari) és Lando Norris (McLaren) zárta. Oscar Piastri (McLaren) már a rajtrácsra vezető úton összetörte az autóját.

Mercedes-fölényt hozott az új szabálykorszak első időmérője az idénynyitó Ausztrál Nagydíj helyszínéül szolgáló Melbourne-ben. A pole pozíciót George Russell szerezte meg, így ő várhatta az élről az új procedúra szerint lezajló rajtot, míg mellőle a csapattársa, Andrea Kimi Antonelli rugaszkodhatott el. A második soron az első Red Bull-os versenyét teljesítő Isack Hadjar és Charles Leclerc osztozott, a francia, monacói kettőst a két McLaren követte volna Oscar Piastri és Lando Norris sorrendben, míg Lewis Hamilton a hetedik rajtkockából kívánt előrébb törni.

A hazai közönség ugyanakkor már a rajt előtt drámai pillanatokat élt át, hiszen Piastri a rajtrácsra vezető úton összetörte a McLarent, és feladni kényszerült a versenyt még mielőtt elkezdődött volna. Nemcsak az ötödik, hanem a tizenegyedik rajtkocka is üresen maradt, miután Nico Hülkenberg a bokszutcában ragadt, és nem tudott elindulni az Audival.

Max Verstappen a kvalifikáció első szakaszában történt balesete után a huszadik, míg a vibrációs probléma miatt nehéz helyzetbe kerülő Aston Martin-pilóták közül Fernando Alonso a tizenhetedik, míg Lance Stroll az utolsó, vagyis a huszonkettedik pozícióból indult, méghozzá abban a tudatban, hogy egy ponton biztosan feladják a versenyt. A mezőnyhöz idén csatlakozó Cadillac eközben a tizennyolcadik-tizenkilencedik helyről várta fennállása első futamát. 

Nagy várakozás előzte meg a rajtot, hiszen a tesztszezon során többször is káoszba fulladt a start, amit követően a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a szabályokat is átírta. Az egyik legnagyobb kérdést az jelentette, hogy a Ferrari, valamint az olasz erőforrással hajtott autók ezúttal is előnyben lesznek-e az elrugaszkodásnál, de nagy érdeklődést övezte azt is, hogy a gyakorlatban milyen lesz a debütáló aktív aerodinamika, az energia menedzselése, és hogy kitart-e a Mercedes előnye versenytávon is.

Ami a gumistratégiát illeti, Franco Colapinto, Verstappen és Valtteri Bottas a kemény, Carlos Sainz Jr. a lágy, míg a többiek a közepes keverék mellett döntöttek.

A rajt valóban látványosan sikerült: a Ferrari állva hagyta a mezőnyt, amint elsötétült az öt piros lámpa Leclerc a negyedik helyről tört az élre,  mögé Russell sorolt be, Hadjar maradt a harmadik, míg Hamilton a hetedikről a negyedik pozícióba ugrott előre! Noha a brit ezután elvesztett egy helyet az ugyancsak parádésan induló Arvid Lindbladdal szemben, nem telt el sok idő, újra honfitársa előtt találta magát, ráadásul Hadjart is maga mögé utasította, amikor két ellenfele egymással csatázott.

A Red Bull és a Racing Bulls pilótája csörtéje ezzel még nem ért véget, nemegyszer helyet cseréltek egymással, mint ahogyan Leclerc és Russell küzdelme is folytatódott az élen, a brit a második kör végén állt vissza az élre, de egy körrel később már újra a ferraris vezetett, miközben a hetedik helyre visszaeső Antonelli igyekezett visszább zárkózni. Az olasz Norrist és Lindbladot is lehagyta, miközben Hamilton felzárkózott az élen haladó kettősre.

Russell a hatodik körben újabb offenzívát indított, ám hiába előzte meg újra Leclerc-t, nem vezetett sokáig, hiszen a monacói ezúttal visszavette az első helyet tőle, ráadásul a britre a másik Ferrari is felért. A negyedik pozícióba eközben Antonelli jött fel, miután Hadjart hagyta le. A francia pilóta alatt a 11. körben aztán elfüstölt a Red Bull, ami virtuális biztonsági autós szakaszt idézett elő. A korlátozást kihasználva többen, köztük a Mercedes párosa is kiállt kerékcserére, így a Ferrari kettőse vezette fel a mezőnyt, miközben Verstappen már a top 10-ben haladt. Hamilton jelezte, hogy nem ért egyet a stratégiával, míg Alonso kiállt a bokszba, ezzel ugyanakkor még nem ért véget a futama, később 10 kör hátránnyal folytatta, mielőtt végleg feladta volna.

Az élmezőnyben Antonelli utasította maga mögé Lindbladot, miközben Verstappen egészen a hatodik helyig lépett előre, amikor a 19. körben Valtteri Bottas alatt megállt a Cadillac. Az eset újabb vsc-fázist vont maga után, és ekkor a két ferraris  kivételével valamennyi pilóta megjárta a bokszutcát, aki még nem cserélt korábban.

Leclerc és Hamilton előnye folyamatosan fogyott a Mercedes párosával szemben, a Ferrari végül a 26. körben hívta ki előbb a monacóit, majd három körrel később a vezetést átvevő, majd Russell-lel szemben elvesztő britet is. Az egykiállásos stratégiát választó „ezüstnyilak” visszafoglalták a rajtpozícióikat, miközben Leclerc és Hamilton a harmadik-negyedik helyről kívánt visszakapaszkodni.

A 34. körben újabb virtuális biztonsági autós szakasz borzolta a kedélyeket, akkor Pérez Cadillacjéről hullt le egy darab. A rövid korlátozást pár versenyző újabb kerékcserére használta fel, így tett Norris is, aki a friss gumikon előbb Bearmant, majd Lindbladot is megelőzte. A kettős a pozícióvesztés után egymással is csatázott, a párharcban a Haas-pilóta kerekedett felül.

Verstappen a 41. körben állt ki újra, és folytatta a versenyét Norris üldözésével, azonban előznie többszöri próbálkozásra sem sikerült. Russell eközben kényelmes előnnyel vezetett, és remek tempót diktált, míg Leclerc nem igazán tudta zárni az ollót Antonelli mögött. A monacóinak a végén már inkább hátrafelé kellett figyelnie, hiszen Hamilton teljesen felért rá, helycsere ugyanakkor nem történt a két Ferrari között.

Russell 3 másodperccel szelte át Antonelli előtt a célvonalat, a Mercedes így kettős sikerrel indítja az új korszakot, míg a dobogó alsó fokára Leclerc állhatott fel. Hamitonnak maradt a negyedik hely, mögötte Norris zárta a top 5-öt.

Verstappen menetelése a hatodik pozícióban ért véget, a Red Bull-ost a már egy kör hátrányban záró Bearman, a pályafutása első versenyén azonnnal pontot szerző Lindblad, Bortoleto és Pierre Gasly követte a top 10-ben. Összesen 16 versenyző ért célba, az utolsó Pérez lett a Cadillackel, így az új csapat egy autóval legalább befejezte a versenyt.

Folytatás jövő hétvégén a Kínai Nagydíjjal, ahol az év első sprinthétvégéjét rendezik. 

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.George RussellbritMercedes1:23:06.801 
2.Kimi AntonelliolaszMercedes

2.974 mp. h.

 
3.Charles LeclercmonacóiFerrari

15.519  mp. h.

 
4.Lewis HamiltonbritFerrari

16.144  mp. h.

 
5.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes

51.741  mp. h.

 
6.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford

54.617  mp. h.

 
7.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
8.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
9.Gabriel BortoletobrazilAudi1 kör h. 
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h. 
11.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
12.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1 kör h. 
13.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h. 
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes2 kör h. 
15.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes2 kör h. 
16.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari3 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda43feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda21feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari15feladta
 Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford10feladta
 Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes0nem indult
 Nico HülkenbergnémetAudi0nem indult

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. George Russell11125
2. Kimi Antonelli1118
3. Charles Leclerc1115
4. Lewis Hamilton112
5. Lando Norris110
6. Max Verstappen18
7. Oliver Bearman16
8. Arvid Lindblad14
9. Gabriel Bortoleto12
10. Pierre Gasly11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes43
2. Ferrari27
3. McLaren-Mercedes10
4. Red Bull-Ford8
5. Haas-Ferrari6
6. Racing Bulls-Ford4
7. Audi2
8. Alpine-Mercedes1
9. Williams-Mercedes0
9. Aston Martin-Honda0
9. Cadillac-Ferrari0

 

A hétvégi idénynyitóval új időszámítás kezdődik az F1-ben

Radikális technikai változásokhoz kellett alkalmazkodniuk a csapatoknak 2026-ra.

A Mercedes-fölény megosztja a mezőnyt, Hamilton reméli, hogy ennek nincs köze a sűrítési arányhoz

„Ha köze van ennek a sűrítési arányhoz, akkor csalódott leszek, hogy az FIA mindezt lehetővé tette.”

A valaha volt legjobb autóktól eljutottunk valószínűleg a legrosszabbakhoz – Norris

Verstappen: „Határozottan nem élvezetes vezetni a jelenlegi autókat.”

Elátkozott ülés? Hadjar tökéletesen kezdett a Red Bull-lal

„A legjobbhoz akarom mérni magam, és ma nem volt erre lehetőségem.”

 

40. AUSZTRÁL NAGYDÍJ
MÁRCIUS 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:20.267
2. szabadedzés1. Piastri 1:19.729
MÁRCIUS 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1.19.053
Időmérő1. Russell 1:18.518
MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
A verseny1. Russell, 2. Antonelli, 3. Leclerc
KÖVETKEZŐ VERSENY
Kínai Nagydíj, Sanghajmárcius 15., 8.00
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Bahreini Nagydíj, Bahreináprilis 12., 17.00

 

verseny F1 Formula–1 Ausztrál Nagydíj
Kaotikus, mesterkélt, élvezhetetlen és rendkívül veszélyes – a versenyzők kritikusak az új szabályrendszerrel

F1
4 órája

„Rendkívül fáj” – Piastri a rajtrácsig sem jutott el hazai közönség előtt

F1
6 órája

Norris szerint a Ferrarié a legjobb autó; Hamilton nem tartja lehetetlennek a Mercedes utolérését

F1
6 órája

Elátkozott ülés? Hadjar tökéletesen kezdett a Red Bull-lal

F1
Tegnap, 17:19

A valaha volt legjobb autóktól eljutottunk valószínűleg a legrosszabbakhoz – Norris

F1
Tegnap, 14:44

A Mercedes-fölény megosztja a mezőnyt, Hamilton reméli, hogy ennek nincs köze a sűrítési arányhoz

F1
Tegnap, 13:23

Mercedes-uralom az év első időmérőjén; Verstappen már a Q1-ben összetörte a Red Bullt

F1
Tegnap, 5:46

Russell az élen, Antonelli a falban zárta a késve kezdődő utolsó edzést Ausztráliában

F1
Tegnap, 4:18
