A Mercedest nem lehetett Szuzukában sem megállítani: Antonelli és Russell az első sorban!

2026.03.28. 08:05
Andrea Kimi Antonelli vezérletével a Mercedes kettőse sajátította ki az első rajtsort a Formula–1-es Japán Nagydíj időmérőjén. A harmadik Oscar Piastri (McLaren) lett, míg az első ötös sorát Charles Leclerc (Ferrari) és Lando Norris (McLaren) zárta. Max Verstappen (Red Bull) már a második szakaszban kiesett.

A Mercedes péntekről szombatra virradóan tempót növelte Szuzukában, és mindenkit állva hagyott az időmérő előtt. Míg az élen záró Andrea Kimi Antonellit és George Russellt két és fél tized választotta el egymástól, a harmadik helyezett Charles Leclerc lemaradása közel 9 tized, míg a negyedik Oscar Piastrié több mint egy másodperc volt. Az ötödikként érkező Lewis Hamilton ezúttal is hátrányban volt házon belül, míg a regnáló bajnok Lando Norris megint értékes pályaidőt vesztett.

A Red Bull eközben hiába lépett előrébb a sorrendben, hátránya továbbra is tetemes volt, és mutatkozott arra esély, hogy egyik autójával akár a harmadik szakaszig sem jut el. Ilyen előzmények után az jelentette a legnagyobb kérdést, hogyan alakul a Mercedes csapaton belüli csatája, illetve miként alakulnak mögötte az erőviszonyok, különösen a Ferrari és a McLaren vonatkozásában.

Már az első szakasz több meglepetést hozott, hiszen amellett, hogy a nem a Mercedes zárt az élen, nem a megszokott hatos búcsúzott a végén sem. A leggyorsabbnak Leclerc bizonyult, a monacói 52 ezreddel előzte meg a túlkormányzottságra panaszkodó Russellt, akit Antonelli, Piastri és Hamilton követett a top 5-ben. A hatodik-hetedik helyen a remek tempót diktáló Audi párosa érkezett, majd Norris, Verstappen és Pierre Gasly zárta az első tízest.

A továbbjutók között sorakozott még a Racing Bulls pilótapárosa, Liam Lawson és Arvid Lindblad, akik Isack Hadjart fogták közre, valamint Esteban Ocon, meglepetésre Carlos Sainz Jr. és Franco Colapinto.

Kiesett: Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso és Lance Stroll.

A második szakasz sem a várt eredményt hozta, az első gyors körök után az új gumin futó Piastri egyértelmű előnyben volt a többiekhez képest, majd egy ideig Leclerc állt az időlista élén. Noha végül Antonelli az utolsó pillanatokban átvette a vezetést, és így az elsőségével zárult a Q2, csapattársa, Russell ezúttal is hátrányban volt, és csak az ötödik pozíciót foglalta el. A Mercedes kettősét Leclerc, Piastri és Hamilton választotta szét egymástól, míg a márkatársától közel három tizedre elmaradó Norris hatodik lett.

A regnáló bajnokot Gasly, Bortoleto, Hadjar és Lindblad követte a sorban, így a második szegmensben is volt nem várt kieső. A négyszeres világbajnok Verstappen nem tudott eleget gyorsulni a végén, így a tizenegyedik rajtkockából várhatja a vasárnapi futamot.

Kiesett: a holland pilótán kívül Ocon, Hülkenberg, Lawson, Colapinto és Sainz.

A harmadik szakasz elején a Mercedes kettőse visszavette az irányítást, házon belül ezúttal is Antonelli volt a gyorsabb, így ő várhatta az élről a folytatást. Russell 298 ezredes hátrány ledolgozásán törte a fejét, míg a McLaren abban bízott, hogy mindkét Ferrarit sikerül maga mögött tartania a második próbálkozások alkalmával is. Persze ezt az ötödik-hatodik helyre visszaszoruló Leclerc és Hamilton nem igazán szerette volna engedni.

Noha egyik Mercedes-pilóta sem tudott faragni az idején, ez is elegendőnek bizonyult az első rajtsor megszerzésére. A pole pozícióból Sanghajhoz hasonlóan Antonelli várhatja a piros lámpák kialvását, míg Russellnek ezúttal is meg kellett elégednie a második hellyel. Piastrinak sikerült megtartania a harmadik pozíciót a végén, ráadásul 56 ezredre meg is közelítette a lassabbik Mercedest.

Ugyan Leclerc az utolsó gyors körén abszolút legjobb első szektoridőt ért el, végül több mint 6 tized hátránnyal lépett előre a negyedik helyre, és választotta szét egymástól a McLaren párosát. A hatodik Hamilton lett, majd Gasly, Hadjar, Bortoleto és a pályakiszélesítése után mindent egy körre feltevő Lindblad zárta a sort.

Folytatás vasárnap 7 órakor a versennyel
 

JAPÁN NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:28.778átlag: 235.477 km/ó
2.George RussellbritMercedes1:29.0760.298 mp h.
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:29.1320.354
4.Charles LeclercmonacóiFerrari1:29.4050.627
5.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:29.4090.631
6.Lewis HamiltonbritFerrari1:29.5670.789
7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:29.6910.913
8.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:29.9781.200
9.Gabriel BortoletobrazilAudi1:30.2741.496
10.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:30.3191.541
11.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:30.2621.214
12.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:30.3091.261
13.Nico HülkenbergnémetAudi1:30.3871.339
14.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:30.4951.447
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:30.6271.579
16.Carlos Sainz Jr.spanyolWilliams-Mercedes1:30.9311.016
17.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:31.0881.173
18.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:31.0901.175
19.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:32.2062.291
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:32.3302.415
21.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:32.6462.731
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:32.9203.005

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Leclerc1:29.9151.Antonelli1:29.048
2.Russell1:29.9672.Leclerc1:29.303
3.Antonelli1:30.0353.Piastri1:29.451
4.Piastri1:30.2004.Hamilton1:29.589
5.Hamilton1:30.3095.Russell1:29.686
6.Hülkenberg1:30.3586.Norris1:29.795
7.Bortoleto1:30.3597.Gasly1:29.874
8.Norris1:30.4018.Bortoleto1:29.990
9.Verstappen1:30.5199.Hadjar1:30.104
10.Gasly1:30.58410.Lindblad1:30.109
11.Lawson1:30.65711.Verstappen1:30.262
12.Hadjar1:30.66212.Ocon1:30.309
13.Lindblad1:30.78113.Hülkenberg1:30.387
14.Ocon1:30.91514.Lawson1:30.495
15.Sainz1:30.92715.Colapinto1:30.627
16.Colapinto1:30.93116.Sainz1:31.033
17.Albon1:31.088  
18.Bearman1:31.090  
19.Pérez1:32.206  
20.Bottas1:32.330  
21.Alonso1:32.646  
40. JAPÁN NAGYDÍJ
MÁRCIUS 27., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:31.666
2. szabadedzés1. Piastri 1:30.133
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:29.362
Időmérő1. Antonelli 1:28.778
MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja7.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00

 

 

