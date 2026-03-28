A Mercedest nem lehetett Szuzukában sem megállítani: Antonelli és Russell az első sorban!

A Mercedes péntekről szombatra virradóan tempót növelte Szuzukában, és mindenkit állva hagyott az időmérő előtt. Míg az élen záró Andrea Kimi Antonellit és George Russellt két és fél tized választotta el egymástól, a harmadik helyezett Charles Leclerc lemaradása közel 9 tized, míg a negyedik Oscar Piastrié több mint egy másodperc volt. Az ötödikként érkező Lewis Hamilton ezúttal is hátrányban volt házon belül, míg a regnáló bajnok Lando Norris megint értékes pályaidőt vesztett.

A Red Bull eközben hiába lépett előrébb a sorrendben, hátránya továbbra is tetemes volt, és mutatkozott arra esély, hogy egyik autójával akár a harmadik szakaszig sem jut el. Ilyen előzmények után az jelentette a legnagyobb kérdést, hogyan alakul a Mercedes csapaton belüli csatája, illetve miként alakulnak mögötte az erőviszonyok, különösen a Ferrari és a McLaren vonatkozásában.

Már az első szakasz több meglepetést hozott, hiszen amellett, hogy a nem a Mercedes zárt az élen, nem a megszokott hatos búcsúzott a végén sem. A leggyorsabbnak Leclerc bizonyult, a monacói 52 ezreddel előzte meg a túlkormányzottságra panaszkodó Russellt, akit Antonelli, Piastri és Hamilton követett a top 5-ben. A hatodik-hetedik helyen a remek tempót diktáló Audi párosa érkezett, majd Norris, Verstappen és Pierre Gasly zárta az első tízest.

A továbbjutók között sorakozott még a Racing Bulls pilótapárosa, Liam Lawson és Arvid Lindblad, akik Isack Hadjart fogták közre, valamint Esteban Ocon, meglepetésre Carlos Sainz Jr. és Franco Colapinto.

Kiesett: Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso és Lance Stroll.

A második szakasz sem a várt eredményt hozta, az első gyors körök után az új gumin futó Piastri egyértelmű előnyben volt a többiekhez képest, majd egy ideig Leclerc állt az időlista élén. Noha végül Antonelli az utolsó pillanatokban átvette a vezetést, és így az elsőségével zárult a Q2, csapattársa, Russell ezúttal is hátrányban volt, és csak az ötödik pozíciót foglalta el. A Mercedes kettősét Leclerc, Piastri és Hamilton választotta szét egymástól, míg a márkatársától közel három tizedre elmaradó Norris hatodik lett.

A regnáló bajnokot Gasly, Bortoleto, Hadjar és Lindblad követte a sorban, így a második szegmensben is volt nem várt kieső. A négyszeres világbajnok Verstappen nem tudott eleget gyorsulni a végén, így a tizenegyedik rajtkockából várhatja a vasárnapi futamot.

Kiesett: a holland pilótán kívül Ocon, Hülkenberg, Lawson, Colapinto és Sainz.

A harmadik szakasz elején a Mercedes kettőse visszavette az irányítást, házon belül ezúttal is Antonelli volt a gyorsabb, így ő várhatta az élről a folytatást. Russell 298 ezredes hátrány ledolgozásán törte a fejét, míg a McLaren abban bízott, hogy mindkét Ferrarit sikerül maga mögött tartania a második próbálkozások alkalmával is. Persze ezt az ötödik-hatodik helyre visszaszoruló Leclerc és Hamilton nem igazán szerette volna engedni.

Noha egyik Mercedes-pilóta sem tudott faragni az idején, ez is elegendőnek bizonyult az első rajtsor megszerzésére. A pole pozícióból Sanghajhoz hasonlóan Antonelli várhatja a piros lámpák kialvását, míg Russellnek ezúttal is meg kellett elégednie a második hellyel. Piastrinak sikerült megtartania a harmadik pozíciót a végén, ráadásul 56 ezredre meg is közelítette a lassabbik Mercedest.

Ugyan Leclerc az utolsó gyors körén abszolút legjobb első szektoridőt ért el, végül több mint 6 tized hátránnyal lépett előre a negyedik helyre, és választotta szét egymástól a McLaren párosát. A hatodik Hamilton lett, majd Gasly, Hadjar, Bortoleto és a pályakiszélesítése után mindent egy körre feltevő Lindblad zárta a sort.

Folytatás vasárnap 7 órakor a versennyel



JAPÁN NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:28.778 átlag: 235.477 km/ó 2. George Russell brit Mercedes 1:29.076 0.298 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:29.132 0.354 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:29.405 0.627 5. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:29.409 0.631 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:29.567 0.789 7. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:29.691 0.913 8. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:29.978 1.200 9. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:30.274 1.496 10. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:30.319 1.541 11. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:30.262 1.214 12. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:30.309 1.261 13. Nico Hülkenberg német Audi 1:30.387 1.339 14. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:30.495 1.447 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:30.627 1.579 16. Carlos Sainz Jr. spanyol Williams-Mercedes 1:30.931 1.016 17. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:31.088 1.173 18. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:31.090 1.175 19. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:32.206 2.291 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:32.330 2.415 21. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:32.646 2.731 22. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:32.920 3.005

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Leclerc 1:29.915 1. Antonelli 1:29.048 2. Russell 1:29.967 2. Leclerc 1:29.303 3. Antonelli 1:30.035 3. Piastri 1:29.451 4. Piastri 1:30.200 4. Hamilton 1:29.589 5. Hamilton 1:30.309 5. Russell 1:29.686 6. Hülkenberg 1:30.358 6. Norris 1:29.795 7. Bortoleto 1:30.359 7. Gasly 1:29.874 8. Norris 1:30.401 8. Bortoleto 1:29.990 9. Verstappen 1:30.519 9. Hadjar 1:30.104 10. Gasly 1:30.584 10. Lindblad 1:30.109 11. Lawson 1:30.657 11. Verstappen 1:30.262 12. Hadjar 1:30.662 12. Ocon 1:30.309 13. Lindblad 1:30.781 13. Hülkenberg 1:30.387 14. Ocon 1:30.915 14. Lawson 1:30.495 15. Sainz 1:30.927 15. Colapinto 1:30.627 16. Colapinto 1:30.931 16. Sainz 1:31.033 17. Albon 1:31.088 18. Bearman 1:31.090 19. Pérez 1:32.206 20. Bottas 1:32.330 21. Alonso 1:32.646