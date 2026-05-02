Antonelli Miamiban is pole pozícióban; Verstappen az első rajtsorba repítette a Red Bullt

2026.05.02. 23:20
Antonelli sorozatban harmadszor szerzett pole pozíciót (Fotó: AFP)
F1 Formula–1 Miami Nagydíj időmérő
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Miami Nagydíj időmérőjén. Az olasz mögött meglepetésre Max Verstappen érkezett a Red Bull-lal, míg az első ötös sorát Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren) és George Russell (Mercedes) zárta.

A McLaren versenykörülmények között is megtartotta a remek formát Miamiban, ráadásul amellett, hogy Lando Norris győzelemre váltotta a pole pozícióját a szombati sprintfutamon,  a címvédő csapat kettős sikerét Oscar Piastri tette teljessé a második helyével. A wokingiak kettőse mögött Charles Leclerc futott be a Ferrarival, így az idén először a Mercedes egyik autójával sem zárt a top 3-ban.

A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli ráadásul az utólagos büntetése okán az első ötösből is kiszorult, a hátrányát 7 pontra csökkentő George Russell a negyedik, míg Max Verstappen az ötödik helyet örökölte meg, ami mindenképpen biztató volt a Red Bull számára a folytatás előtt. A hetedikként befutó Lewis Hamilton a eközben csalódást keltő sprintesemények után az időmérőn kívánt javítani, melynek legnagyobb kérdése az volt, hogy a McLaren tovább folytatja-e a menetelését Floridában.

Az első szakasz kezdetén több mint 50 Celsius-fokos aszfalt fogadta a mezőnyt, a pilóták nagy része a lágy gumin kezdte meg a körözést, a kivételt Nico Hülkenberg jelentette, aki közepes keveréken hagyta el az Audi garázsát, amelyben még lázas munka folyt, hiszen a sprintversenyről utólag kizárt Gabriel Bortoleto autója nem állt készen a kvalifikációra. Bár a brazil pilóta a végén ki tudott jönni egy mért körre, nem tudott elmozdulni az utolsó helyről, ráadásul a hátsó fék is lángra kapott az autóján.

Ami a végeredményt illeti, több meglepetést is hozott a Q1: eleinte Verstappen diktálta a tempót, de a végén Antonelli és Leclerc is megelőzte őt, miközben a negyedik pozícióba Norris ért oda, így az első négy helyen négy különböző csapat versenyzői osztoztak. A top 5-öt Isack Hadjar egészítette ki, ami igazolta a Red Bull nagy mértékű javulását, miközben hatodikként meglepetésre Oliver Bearman érkezett a Haasszal.

Az első tízest Hamilton, a csapattársától közel 9 tizedet kapó Russell, Carlos Sainz Jr. és Franco Colapinto zárta, de a továbbjutók táborát erősítette Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Esteban Ocon, Pierre Gasly, illetve Oscar Piastri is. Utóbbi nem igazán találta a tempót, és az utolsó pillanatokban sem tudott előrébb lépni, de a tizenhatodik hely elég volt a továbbmenetelhez.

Kiesett: Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez és Bortoleto.

A második szakaszban tovább fokozódtak az izgalmak: ezúttal bár Antonelli vezetett sokáig, a végén Verstappen lilult be, és futotta meg a leggyorsabb kört. A Red Bull-os 173 ezreddel előzte meg a mercedesest, míg a harmadik helyre Leclerc fért oda. Negyedikként a tempót találó Piastri érkezett, majd Hamilton zárta az első ötöst.

Russell továbbra is nagy lemaradásban volt házon belül, igaz, a végén ő nem tudott javítani. A top 10-et a szegmens elején hibázó, majd sokáig mért kör nélkül álló Norris, Hadjar, illetve az Alpine kettőse, Colapinto és Gasly tette teljessé.

Kiesett: Hülkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon és Albon.

A harmadik, mindent eldöntő szakaszban Antonelli tört az élre az első próbálkozások után, méghozzá magabiztos előnnyel, hiszen közel három és fél tizedet adott a hozzá legközelebb kerülő Leclerc-nek. A monacói mögött ugyanakkor rendkívül szorosan alakult a küzdelem: Verstappen, Norris és Russell 54 ezreden belül érkezett a ferrarishoz képest, ami izgalmas végjátékot ígért. A hatodik Hamilton lemaradása eközben már több mint fél másodperc volt, míg Piastri a hétszeres bajnoktól is kikapott bő három tizeddel.

A végén Verstappen kivételével senki sem tudott javítani az élcsapatok versenyzői közül, s noha a holland végül 166 ezreddel elmaradt a Mercedes olasz pilótájától, így is nagy meglepetést okozott azzal, hogy az első rajtsorba kvalifikálta magát a Red Bull-lal. Antonelli eközben tovább írta a történelmet, hiszen Ayrton Senna és Michael Schumacher után ő lett a harmadik versenyző, aki az első három pole pozícióját három egymást követő versenyhétvégén szerezte meg.

A második soron Leclerc és Norris osztozhat egymással, ami azt jelenti, hogy az első négy helyen négy különböző istálló pilótái végeztek. Ötödikként Russell végzett, majd Hamilton, Piastri, Colapinto, Hadjar és Gasly zárta az első tízest.

Folytatás vasárnap 22 órakor a versennyel. 
 

MIAMI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:27.798átlag: 221.909 km/ó
2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:27.9640.166 mp h.
3.Charles LeclercmonacóiFerrari1:28.1430.345
4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:28.1830.385
5.George RussellbritMercedes1:28.1970.399
6.Lewis HamiltonbritFerrari1:28.3190.521
7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:28.5000.702
8.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:28.7620.964
9.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:28.7890.991
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:28.8101.012
11.Nico HülkenbergnémetAudi1:29.4391.323
12.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:29.4991.383
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:29.5671.451
14.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:29.5681.452
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:29.7721.656
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:29.9461.830
17.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:30.1331.480
18.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:31.0982.445
19.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:31.1642.511
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:31.6292.976
21.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:31.9673.314
22.Gabriel BortoletobrazilAudi1:33.7375.084

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Antonelli1:28.6531.Verstappen1:28.116
2.Leclerc1:28.9382.Antonelli1:28.289
3.Verstappen1:29.0993.Leclerc1:28.315
4.Norris1:29.1834.Piastri1:28.332
5.Hadjar1:29.3245.Hamilton1:28.477
6.Bearman1:29.3406.Russell1:28.477
7.Hamilton1:29.4837.Norris1:28.920
8.Russell1:29.4928.Hadjar1:28.941
9.Sainz1:29.5409.Doohan1:28.975
10.Doohan1:29.58410.Gasly1:29.070
11.Lawson1:29.59511.Hülkenberg1:29.439
12.Hülkenberg1:29.64512.Lawson1:29.499
13.Albon1:29.72013.Bearman1:29.567
14.Ocon1:29.83814.Sainz1:29.568
15.Gasly1:29.91415.Ocon1:29.772
16.Piastri1:29.92016.Albon1:29.946
17.Lindblad1:30.133  
18.Alonso1:31.098  
19.Stroll1:31.164  
20.Bottas1:31.629  
21.Pérez1:31.967  
22.Bortoleto1:33.737  

 

5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő1. Antonelli 1:27.798
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00

 

 

