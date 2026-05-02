Antonelli Miamiban is pole pozícióban; Verstappen az első rajtsorba repítette a Red Bullt

A McLaren versenykörülmények között is megtartotta a remek formát Miamiban, ráadásul amellett, hogy Lando Norris győzelemre váltotta a pole pozícióját a szombati sprintfutamon, a címvédő csapat kettős sikerét Oscar Piastri tette teljessé a második helyével. A wokingiak kettőse mögött Charles Leclerc futott be a Ferrarival, így az idén először a Mercedes egyik autójával sem zárt a top 3-ban.

A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli ráadásul az utólagos büntetése okán az első ötösből is kiszorult, a hátrányát 7 pontra csökkentő George Russell a negyedik, míg Max Verstappen az ötödik helyet örökölte meg, ami mindenképpen biztató volt a Red Bull számára a folytatás előtt. A hetedikként befutó Lewis Hamilton a eközben csalódást keltő sprintesemények után az időmérőn kívánt javítani, melynek legnagyobb kérdése az volt, hogy a McLaren tovább folytatja-e a menetelését Floridában.

Az első szakasz kezdetén több mint 50 Celsius-fokos aszfalt fogadta a mezőnyt, a pilóták nagy része a lágy gumin kezdte meg a körözést, a kivételt Nico Hülkenberg jelentette, aki közepes keveréken hagyta el az Audi garázsát, amelyben még lázas munka folyt, hiszen a sprintversenyről utólag kizárt Gabriel Bortoleto autója nem állt készen a kvalifikációra. Bár a brazil pilóta a végén ki tudott jönni egy mért körre, nem tudott elmozdulni az utolsó helyről, ráadásul a hátsó fék is lángra kapott az autóján.

Ami a végeredményt illeti, több meglepetést is hozott a Q1: eleinte Verstappen diktálta a tempót, de a végén Antonelli és Leclerc is megelőzte őt, miközben a negyedik pozícióba Norris ért oda, így az első négy helyen négy különböző csapat versenyzői osztoztak. A top 5-öt Isack Hadjar egészítette ki, ami igazolta a Red Bull nagy mértékű javulását, miközben hatodikként meglepetésre Oliver Bearman érkezett a Haasszal.

Az első tízest Hamilton, a csapattársától közel 9 tizedet kapó Russell, Carlos Sainz Jr. és Franco Colapinto zárta, de a továbbjutók táborát erősítette Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Esteban Ocon, Pierre Gasly, illetve Oscar Piastri is. Utóbbi nem igazán találta a tempót, és az utolsó pillanatokban sem tudott előrébb lépni, de a tizenhatodik hely elég volt a továbbmenetelhez.

Kiesett: Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez és Bortoleto.

A második szakaszban tovább fokozódtak az izgalmak: ezúttal bár Antonelli vezetett sokáig, a végén Verstappen lilult be, és futotta meg a leggyorsabb kört. A Red Bull-os 173 ezreddel előzte meg a mercedesest, míg a harmadik helyre Leclerc fért oda. Negyedikként a tempót találó Piastri érkezett, majd Hamilton zárta az első ötöst.

Russell továbbra is nagy lemaradásban volt házon belül, igaz, a végén ő nem tudott javítani. A top 10-et a szegmens elején hibázó, majd sokáig mért kör nélkül álló Norris, Hadjar, illetve az Alpine kettőse, Colapinto és Gasly tette teljessé.

Kiesett: Hülkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon és Albon.

A harmadik, mindent eldöntő szakaszban Antonelli tört az élre az első próbálkozások után, méghozzá magabiztos előnnyel, hiszen közel három és fél tizedet adott a hozzá legközelebb kerülő Leclerc-nek. A monacói mögött ugyanakkor rendkívül szorosan alakult a küzdelem: Verstappen, Norris és Russell 54 ezreden belül érkezett a ferrarishoz képest, ami izgalmas végjátékot ígért. A hatodik Hamilton lemaradása eközben már több mint fél másodperc volt, míg Piastri a hétszeres bajnoktól is kikapott bő három tizeddel.

A végén Verstappen kivételével senki sem tudott javítani az élcsapatok versenyzői közül, s noha a holland végül 166 ezreddel elmaradt a Mercedes olasz pilótájától, így is nagy meglepetést okozott azzal, hogy az első rajtsorba kvalifikálta magát a Red Bull-lal. Antonelli eközben tovább írta a történelmet, hiszen Ayrton Senna és Michael Schumacher után ő lett a harmadik versenyző, aki az első három pole pozícióját három egymást követő versenyhétvégén szerezte meg.

A második soron Leclerc és Norris osztozhat egymással, ami azt jelenti, hogy az első négy helyen négy különböző istálló pilótái végeztek. Ötödikként Russell végzett, majd Hamilton, Piastri, Colapinto, Hadjar és Gasly zárta az első tízest.

Folytatás vasárnap 22 órakor a versennyel.

