F1, Japán Nagydíj, verseny
Andrea Kimi Antonelli váratja az élről a Formula–1-es Japán Nagydíj versenyét, mellőle a csapattársa, George Russell rugaszkodhat el, a második soron Oscar Piastri és Charles Leclerc, míg a harmadikon Lando Norris és Lewis Hamilton osztozik. Max Verstappen eközben a 11. helyről kíván előrébb kapaszkodni. Arról, hogy miként alakul az év harmadik futama, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
JAPÁN NAGYDÍJ, RAJTSORREND
|1.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|5.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|9.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|10.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|11.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|12.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|13.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|14.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|15.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|16.
|Carlos Sainz Jr.
|spanyol
|Williams-Mercedes
|17.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|18.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|19.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|22.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|40. JAPÁN NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 27., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:31.666
|2. szabadedzés
|1. Piastri 1:30.133
|MÁRCIUS 28., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:29.362
|Időmérő
|1. Antonelli 1:28.778
|MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
|A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja
|7.00
Legfrissebb hírek
Mattia Binotto marad az Audi csapatfőnöke
F1
2026.03.27. 13:42
Ezek is érdekelhetik