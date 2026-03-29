F1, Japán Nagydíj, verseny

2026.03.29. 06:47
verseny F1 Formula–1 Japán Nagydíj
Andrea Kimi Antonelli váratja az élről a Formula–1-es Japán Nagydíj versenyét, mellőle a csapattársa, George Russell rugaszkodhat el, a második soron Oscar Piastri és Charles Leclerc, míg a harmadikon Lando Norris és Lewis Hamilton osztozik. Max Verstappen eközben a 11. helyről kíván előrébb kapaszkodni. Arról, hogy miként alakul az év harmadik futama, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

 

JAPÁN NAGYDÍJ, RAJTSORREND

  1.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes
  2.George RussellbritMercedes
  3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
  4.Charles LeclercmonacóiFerrari
  5.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
  6.Lewis HamiltonbritFerrari
  7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes
  8.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford
  9.Gabriel BortoletobrazilAudi
10.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford
11.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
12.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
13.Nico HülkenbergnémetAudi
14.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
16.Carlos Sainz Jr.spanyolWilliams-Mercedes
17.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
18.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
19.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari
21.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda
40. JAPÁN NAGYDÍJ
MÁRCIUS 27., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:31.666
2. szabadedzés1. Piastri 1:30.133
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:29.362
Időmérő1. Antonelli 1:28.778
MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja7.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00

 

 

