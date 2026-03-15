F1, Kínai Nagydíj, verseny

2026.03.15. 07:40
Andrea Kimi Antonelli és George Russell az első, míg Lewis Hamilton és Charles Leclerc a második sorból várhatja a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Kínai Nagydíj versenye előtt. Oscar Piastri az ötödik, míg a két Red Bull-pilót a nyolcadik-kilencedik helyről kíván előre törni, miközben a problémába ütköző Lando Norris hatodik pozíciója üresen marad. Arról, hogy miként alakul az év második futama, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

KÍNAI NAGYDÍJ, RAJTSORREND

1.Kimi AntonelliolaszMercedes
2.George RussellbritMercedes
3.Lewis HamiltonbritFerrari
4.Charles LeclercmonacóiFerrari
5.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes
8.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
9.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford
10.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
11.Nico HülkenbergnémetAudi
12.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
14.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
15.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford
17.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
18.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda
19.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari
20.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda
21.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
Bokszutcai rajtAlexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes

 

19. KÍNAI NAGYDÍJ
MÁRCIUS 13., PÉNTEK
Szabadedzés1. Russell 1:32.741
Sprintidőmérő1. Russell 1:31.520
MÁRCIUS 14., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
Időmérő1. Antonelli 1:32.064
MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 305.066 km) rajtja8.00
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Bahreini Nagydíj, Bahreináprilis 12., 17.00
Szaúdi Nagydíj, Dzsiddaáprilis 19., 19.00

 

