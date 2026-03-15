F1, Kínai Nagydíj, verseny

Andrea Kimi Antonelli és George Russell az első, míg Lewis Hamilton és Charles Leclerc a második sorból várhatja a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Kínai Nagydíj versenye előtt. Oscar Piastri az ötödik, míg a két Red Bull-pilót a nyolcadik-kilencedik helyről kíván előre törni, miközben a problémába ütköző Lando Norris hatodik pozíciója üresen marad. Arról, hogy miként alakul az év második futama, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
KÍNAI NAGYDÍJ, RAJTSORREND
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|6.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|8.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|9.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|10.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|12.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|14.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|15.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|16.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|17.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|18.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|19.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|20.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|21.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|Bokszutcai rajt
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|19. KÍNAI NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 13., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Russell 1:32.741
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:31.520
|MÁRCIUS 14., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
|Időmérő
|1. Antonelli 1:32.064
|MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 305.066 km) rajtja
|8.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Bahreini Nagydíj, Bahrein
|április 12., 17.00
|Szaúdi Nagydíj, Dzsidda
|április 19., 19.00
Ezek is érdekelhetik