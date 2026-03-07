Mercedes-uralom az év első időmérőjén; Verstappen már a Q1-ben összetörte a Red Bullt

Noha az első szabadedzésen a Ferrari, míg a másodikon a McLaren volt a leggyorsabb, az év első időmérőjét megelőzően általános vélekedés volt a paddockban, hogy a Mercedes a fő esélyes a pole pozíció megszerzésére. Az „ezüstnyilak” erre a szombati utolsó tréningen rá is erősítettek, amikor George Russell több mint hat tizedmásodpercet vert a másodikként végző Lewis Hamiltonra. Hiába viszont a látszólagos előny, Andrea Kimi Antonelli példája is jól mutatta, hogy rendkívül könnyű rontani, és az Albert Park-i pálya sokszor keményen megbosszulja a hibát.

A Mercedes garázsának két oldalán nem is lehetett volna nagyobb a különbség a Q1 korai szakaszában: Russell magabiztosan vezetett, míg a szerelők lázasan dolgoztak Antonelli autóján. Míg a vetélytársak igyekeztek csökkenteni a különbséget, és fokozatosan lopták a távolságot Russell mögött, jött az első dráma: Verstappen már az első gyors körén elszállt! A Red Bull hátulja kitört, amint a holland a fékre lépett, és onnantól már csak utas volt. Az autó átszántott a kavicságyon, majd a falat is eltalálta.

Az eset miatt azonnal lendült a piros zászló, ami lehetőséget teremtett a Mercedes számára, hogy elvégezze az utolsó simításokat Antonelli autóján, így az olasz is pályára hajtott, amint újra zöld jelzést kapott a mezőny. Ekkor az autót törő Verstappenen kívül Lance Strollnak és Carlos Sainz Jr.-nak sem volt még mért ideje, és ez a folytatásban sem változott.

Russell megtartotta az első helyét, igaz, kezdeti előnye jelentősen csökkent: Piastri 157, míg Hamilton 304 ezredre közelítette meg őt. Az első ötöst Lando Norris és Isack Hadjar zárta, majd Antonelli, Leclerc, az újonc Arvid Lindblad, Liam Lawson, valamint Gabriel Bortoleto egészítette ki a top 10-et, amelyet akkor kevesebb mint egy másodperc választott el egymástól.

Továbbjutott még Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Pierre Gasly, Franco Colapinto, illetve Oliver Bearman, így mindkét Audi, Haas és Alpine is ott lehetett a Q2-ben.

Kiesett (6): Fernando Alonso, a Cadillac párosa: Sergio Pérez és Valtteri Bottas, valamint Verstappen, Sainz és Stroll.

A második szakaszban is folytatódott Russell menetelése, a brit csaknem fél másodperccel előzte meg Leclerc-t, akit Antonelli és Piastri követett szorosan. Az ötödik Hadjar hátránya már több mint 7 tized volt, rajta kívül csak Norris és Hamilton tudott még egy szekundumon belül maradni. A top 10-et Lawson és Bortoleto zárta, de utóbbi nem tudott visszatérni a bokszutcába, miután megadta magát az Audi, így a brazil részt sem tudott venni a Q3-ban.

Kiesett (6): Hülkenberg, Bearman, Ocon, Gasly, Albon és Colapinto, tehát a Haas, az Alpine és a Williams sem volt ott a legjobb tíz között.

A harmadik szakaszban egyedül Piastri jutott el mért körig, amikor piros zászlóval meg kellett szakítani az időmérőt. Az egyik szerelő hagyott fenn egy hűtőelemet Antonelli gépén, amelyik leesett menet közben, és Norris átszáguldott rajta, aminek nyomán megrongálódott a McLaren első szárnya. Az olaszt veszélyes kiengedés miatt vizsgálják a kvalifikáció után.

Russell a Q3-ban is tovább szárnyalt, 1:18.518-as körrel szerezte meg a pole pozíciót, ráadásul ezúttal csapattársa, Antonelli is felért mögé, így a Mercedes bérelte ki az első rajtsort. A harmadik Hadjar lett a Red Bull-lal, a francia lemaradása ugyanakkor már több mint hét tized volt. Leclerc a negyedik, míg Hamilton a hetedik rajkockát szerezte meg, kettejüket Piastri, Norris sorrendben a két McLaren választotta szét egymástól. Az első tízest Lawson, Lindblad és Bortoleto zárta.

Folytatás vasárnap 5 órakor a versennyel.