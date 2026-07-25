Nemzeti Sportrádió

A Ferrari magára vállalta a felelősséget; Hamilton a legrosszabbra számít a hungaroringi időmérő után

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.07.25. 18:28
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Hamilton lemaradt a pole pozícióról, és a második helye is veszélybe került (Fotó: Szabó Miklós)
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F1 Magyar Nagydíj Charles Leclerc McLaren Formula–1 Lewis Hamilton időmérő Lando Norris Ferrari Frédéric Vasseur
Lando Norris vetett véget a Mercedes idei pole pozíciós menetélésének, és ő várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Magyar Nagydíj versenye előtt. A címvédő bevallotta, meglepte, hogy sikerült megszereznie a rajtelsőséget, és kemény csatára számít a Ferrarikkal vasárnap. A második helyet megszerző, de vizsgálat alatt álló Lewis Hamilton úgy érzi, nem végzett elég jó munkát, míg Charles Leclerc is arról számolt be, hogy nem volt meg a kellő tempója a csapattársához képest sem.
F1
1 órája

Véget ért a Mercedes időmérős egyeduralma: Norrisé a pole pozíció a Hungaroringen!

A címvédő 12 ezreddel előzte meg Hamiltont, a második soron Leclerc és Antonelli osztozik. Verstappen megforgott, Russell alatt megállt a Mercedes.

Noha a 41. Magyar Nagydíjat megelőző napokban arról szóltak a hírek, hogy a Ferrari lehet a fő esélyes a Hungaroringen, és ezt a Scuderia igazolni is látszott a pénteki edzésnapon, Lando Norris a szombati gyakorláson az élre állt, amit követően nem lehetett letaszítani az élről. A címvédő volt a leggyorsabb az időmérő első és második szakaszában, és bár a Q3 elején hátrányba került, a végén 12 ezreddel gyorsabbnak bizonyult Lewis Hamiltonnál, és megszerezte a pole pozíciót. 

A McLaren brit pilótája pályafutása tizenhatodik rajtelsőségével vetett véget a Mercedes idei időmérős sikersorozatának, az „ezüstnyilak” így először nem várhatják az élről a vasárnapi futamot. „Rendkívül boldog vagyok, hogy visszatértem az élre! – mondta mosolyogva Norris a kvalifikáció után. – Nehéz időmérő volt. A Ferrari végig nagyon gyors volt. Egész hétvégén szoros volt a küzdelem, de már az első köröktől kezdve versenyképesnek tűntünk, ráadásul néhány fejlesztést is hoztunk.”

„Nehéz megmondani, hogy az újítások pontosan mennyit érnek köridőben, de egyértelműen segítettek. Nagyon örülök, hogy ismét pole pozíciót szereztem, különösen egy olyan pályán, ahol ez ilyen fontos. Egész nap magabiztosnak éreztem magam. A harmadik szakaszban futott köreim nem voltak a legjobbak, még az utolsó sem, ezért kellemes meglepetés, hogy végül én lettem az első.”

„Jó munkát végzünk. Az autó végig jól viselkedett, és végig megvolt a kellő önbizalmam is. Az utolsó körben még jobban odatettem magam, volt, ami bejött, volt, ami nem annyira, de a legfontosabb, hogy végül sikerült megszereznünk a pole-t. Nagyon örülök a csapat sikerének. Hatalmas köszönet illeti őket a rengeteg munkáért, de vasárnap még egy nagy feladat vár ránk” – tekintett előre a Magyarországon tavaly diadalmaskodó Norris, aki éles csatára számít a futamon. 

„A rajt szempontjából én vagyok a legkedvezőbb helyzetben, de a Ferrari jól szokott rajtolni, és egész szezonban gyors volt. Kemény versenyre számítok. Érdekes lesz látni, ki milyen keveréken indul vasárnap. Bizonyos szempontból talán kedvezőbb helyzetben lehetnek, de ma elvégeztük a feladatunkat, amit kellett, úgyhogy elégedett vagyok. A lehető legjobban felkészülünk a futamra.”

Norris állította meg a Mercedes menetelését (Fotó: Dömötör Csaba)

Hamilton előtt adott volt a lehetőséget, hogy történelmet írjon Magyarországon, hiszen ha pole pozíciót szerzett volna, akkor ő lett volna a Formula–1 történetének első versenyzője, aki egy adott helyszínen tíz rajtelsőséget jegyet. Ehelyett a brit nem tudott tovább gyorsulni a Q3 végén, és végül tizenkét ezredmásodperccel lemaradt az első helyről, miközben nem kizárt, hogy a második pozíciója is veszélybe kerül. 

A hétszeres világbajnok ugyanis a második próbálkozása után útját állta a gyors körét kezdő Oscar Piastrinak. A brit versenyzőt 18 órára idézték be a sportfelügyelőkhöz, döntés viszont még nem született az ügyben. „Először is gratulálok Landónak, nagyszerű kört rakott össze. Mi egész hétvégén csodás munkát végeztünk. Az időmérőn végig magabiztosnak éreztem magam, de valamiért elsőként küldtek ki minket a pályára, ami szerintem nem volt a legjobb döntés.”

„Ráadásul az utolsó körben valamiért sem Charlesnak, sem nekem nem volt meg a kellő  tapadás. Imádom ezt a pályát,  Versenyképesek vagyunk, de úgy gondolom, kemény futam vár ránk. Összességében végig mi voltunk a leggyorsabbak a kvalifikáción, azonban végül kicsúszott a kezünkből” – magyarázta a helyszínen már nyolc alkalommal győzedelmeskedő Hamilton, aki elárulta, az elvesztett pole pozíciót után leginkább az foglalkoztatta, feltartott-e valakit az időmérő végén. 

„Őszintén szólva teljesen máshol járnak a gondolataim, mert miután befejeztem a körömet, nem tudom, hogy esetleg feltartottam-e valakit. Próbálom végiggondolni, mi történt, mert nem is tudtam róla, hogy valaki érkezett mögöttem” – tette hozzá a ferraris, aki a Sky Sports kamerái előtt elmondta, büntetéssel számol. 

„Nem végeztem jó munkát. Az utolsó körömön nem tudtam javítani. Az egész időmérő során jól teljesítettem, és úgy gondolom, ezen a hétvégén jó munkát végeztünk. Most minden a sportfelügyelők döntésétől függ. Fél órán belül meglátjuk, mi lesz az ítélet, de én mindig a legrosszabbra készülök, így könnyen lehet, hogy a versenyem a kármentésről fog szólni.”

A Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur bevallotta, későn figyelmeztették Hamiltont. „Ezt majd a sportfelügyelők eldöntik. Szóltunk neki Piastriról, de már túl későn. Ha történt hiba, akkor az a mi hibánk volt. Egyelőre nincs semmi értelmi jóslatokba bocsátkozni. Lando az egész időmérőn gyors volt, kemény csata vár ránk vasárnap.”

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A nyitányon még leggyorsabb Leclerc 238 ezreddel maradt el a pole pozíciót szerző Norristól, és a harmadik helyet szerezte meg. A monacói bevallotta, az első edzés után nem volt meg a kellő tempója a csapattársához képest. „A szélirány eléggé megváltozott, és úgy érzem, nem sikerült ezt megfelelően figyelembe vennem az autó beállításánál. Már a ma délelőtti edzésen is kissé idegennek éreztem az autót, az időmérő pedig eléggé kaotikusan alakult.”

„A Q2-ben balszerencsés voltam a sárga zászló miatt, utána pedig minden arról szól, hogy próbáltam felzárkózni, de a tempóm egyszerűen nem volt Lewis szintjén. Ma az volt a legfontosabb, hogy kihozzuk a maximumot a lehetőségeinkből, és úgy érzem, ezt sikerült is megtennem.”

MAGYAR NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1. NorrisMcLaren-Mercedes1:17.207 
2. HamiltonFerrari1:17.2190.012 mp h.
3. LeclercFerrari1:17.4450.238
4. AntonelliMercedes1:17.4790.272
5. PiastriMcLaren-Mercedes1:17.6840.477
6. VerstappenRed Bull-Ford1:17.7250.518
7. RussellMercedes1:17.7600.553
8. HadjarRed Bull-Ford1:17.8560.649
9. LindbladRacing Bulls-Ford1:18.2811.074
10. HülkenbergAudi1:18.6861.479
11. LawsonRacing Bulls-Ford1:18.7651.309
12. GaslyAlpine-Mercedes1:18.8441.388
13. ColapintoAlpine-Mercedes1:19.0271.571
14. BortoletoAudi1:19.1051.649
15. OconHaas-Ferrari1:19.7342.278
16. AlonsoAston Martin-Honda1:20.1262.849
17. BearmanHaas-Ferrari1:20.2331.956
18. SainzWilliams-Mercedes1:20.6212.344
19. AlbonWilliams-Mercedes1:20.6582.381
20. StrollAston Martin-Honda1:20.6592.382
21. BottasCadillac-Ferrari1:20.8862.609
22. PérezCadillac-Ferrari1:21.3223.045


 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1. Norris1:18.2771. Norris1:17.456
2. Verstappen1:18.6562. Leclerc1:17.626
3. Antonelli1:18.7263. Hamilton1:17.803
4. Hamilton1:18.7304. Hadjar1:17.872
5. Hadjar1:18.7545. Piastri1:17.928
6. Hülkenberg1:18.7966. Verstappen1:18.249
7. Russell1:18.8567. Lindblad1:18.360
8. Piastri1:18.8918. Antonelli1:18.393
9. Leclerc1:18.9849. Russell1:18.445
10. Bortoleto1:19.06910. Hülkenberg1:18.639
11. Lawson1:19.16111. Lawson1:18.765
12. Lindblad1:19.23312. Gasly1:18.844
13. Gasly1:19.74113. Colapinto1:19.027
14. Colapinto1:19.77114. Bortoleto1:19.105
15. Ocon1:20.01015. Ocon1:19.734
16. Alonso1:20.12616. Alonso1:19.808
17. Bearman1:20.233  
18. Sainz1:20.621  
19. Albon1:20.658  
20. Stroll1:20.659  
21. Bottas1:20.886  
22. Pérez1:21.322  

 

41. MAGYAR NAGYDÍJ
JÚLIUS 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:19.075
2. szabadedzés1. Hamilton 1:18.729
JÚLIUS 25., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.939
Időmérő1. Norris 1:17.207
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00

 

 

F1 Magyar Nagydíj Charles Leclerc McLaren Formula–1 Lewis Hamilton időmérő Lando Norris Ferrari Frédéric Vasseur
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