Nemzeti Sportrádió

F1, Katalán Nagydíj, időmérő

H. L.H. L.
2026.06.13. 15:29
Fotó: AFP
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F1 Katalán Nagydíj Formula–1 időmérő
George Russell zárt az élen a Formula–1-es Katalán Nagydíj utolsó edzésen, és ő várhatja a legmagabiztosabban az év hetedik időmérőjét. Igaz, a McLaren duója és Charles Leclerc is viszonylag közel került hozzá, miközben arra lehet számítani, hogy a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli is előre lép. Arról, hogy miként alakul a kvalifikáció, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

 

1. KATALÁN NAGYDÍJ
JÚNIUS 12, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:16.363
2. szabadedzés1. Norris 1:15.426
JÚNIUS 13., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:15.679
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00

 

 

F1 Katalán Nagydíj Formula–1 időmérő
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