F1, Katalán Nagydíj, időmérő

George Russell zárt az élen a Formula–1-es Katalán Nagydíj utolsó edzésen, és ő várhatja a legmagabiztosabban az év hetedik időmérőjét. Igaz, a McLaren duója és Charles Leclerc is viszonylag közel került hozzá, miközben arra lehet számítani, hogy a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli is előre lép. Arról, hogy miként alakul a kvalifikáció, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

1. KATALÁN NAGYDÍJ JÚNIUS 12, PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Russell 1:16.363 2. szabadedzés 1. Norris 1:15.426 JÚNIUS 13., SZOMBAT 3. szabadedzés 1. Russell 1:15.679 Időmérő 16.00–17.00 JÚNIUS 14., VASÁRNAP A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Osztrák Nagydíj, Spielberg június 28., 15.00 Brit Nagydíj, Silverstone július 5., 16.00 Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps július 19., 15.00