F1, Katalán Nagydíj, időmérő
George Russell zárt az élen a Formula–1-es Katalán Nagydíj utolsó edzésen, és ő várhatja a legmagabiztosabban az év hetedik időmérőjét. Igaz, a McLaren duója és Charles Leclerc is viszonylag közel került hozzá, miközben arra lehet számítani, hogy a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli is előre lép. Arról, hogy miként alakul a kvalifikáció, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|1. KATALÁN NAGYDÍJ
|JÚNIUS 12, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:16.363
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:15.426
|JÚNIUS 13., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:15.679
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 14., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
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