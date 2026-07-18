Nemzeti Sportrádió

A Mercedes továbbra is veretlen az időmérőn: Antonellié a pole pozíció Spában

H. L.H. L.
2026.07.18. 17:20
Fotó: AFP
Címkék
F1 Belga Nagydíj Formula–1
A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Belga Nagydíjon. Az olaszt Max Verstappen (Red Bull) és Lando Norris (McLaren) követte, de utóbbi helyét George Russell veheti át a mclarenes 10 rajthelyes büntetése miatt, így a Ferrari kettőse, Charles Leclerc és Lewis Hamilton is előreléphet egy-egy pozíciót a rajtrácson.

Andrea Kimi Antonelli remek formában van Spa-Francorchamps-ban, azután ugyanis, hogy ő bizonyult a leggyorsabbnak a Belga Nagydíj nyitó napján, a szombati szabadedzés is az ő elsőségével zárult. Az egyéni vb-összetettet 25 pont előnnyel vezető olaszhoz a címvédő Lando Norris került a legközelebb, neki azonban számolnia kell a 10 rajthelyes büntetésével is.

A nyitányon leggyorsabb Max Verstappen a második és a harmadik gyakorlást is a harmadik helyen zárta, és már az első pillanattól kezdve elégedett volt a Red Bull-lal, ráadásul eleinte Isack Hadjar is ott volt a közelében, ám a franciát Norrishoz hasonlóan hátrasorolják vasárnap. A kettősön kívül a két Aston Martin-pilóta is rajtbüntetést kapott: Lance Stroll 10 rajthelyet veszít, Fernando Alonso pedig Hadjarhoz csatlakozik a rajtrács végére.

Noha a Ferrarinál Lewis Hamilton diktálta a tempót házon belül, a hétszeres világbajnok az egyik legrosszabb pillanatban, az utolsó edzés végén összetörte az autóját. George Russell eközben az edzéseken végig hátrányban volt a csapattársához képest, és nagy kérdést jelentett az időmérő előtt, hogy sikerül-e csökkentenie a különbséget.

Az első szakaszban eleinte csak az egymásnak szélárnyékot húzó Cadillac-páros, Sergio Pérez és Valtteri Bottas rendelkezett mért körrel. Azonban ahogyan csatlakoztak a többiek is, úgy esett egyre hátrébb a mexikói, finn kettős. Norris már az első körök után az élre állt, és kisebb meglepetésre meg is tartotta a vezetést, így az ő elsőségével zárult a Q1. A címvédő mögött Verstappen, Hadjar sorrendben a két Red Bull érkezett, majd Hamilton, Russell tette teljessé az első ötöst. A hatodik a továbbfejlesztett Racing Bullsszal versenyző Arvid Lindblad lett, ráadásul még Charles Leclerc is megelőzte a váratlanul hátul kezdő Antonellit.

Az első tízest Oscar Piastri és Liam Lawson zárta, de továbbjutott még Gabriel Bortoleto, az Alpine kettőse, Pierre Gasly és Franco Colapinto, illetve Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. és Oliver Bearman is.

Kiesett: Alexander Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Alonso és Stroll.

Antonelli már a második szakasz elején jelezte, hogy nem tűnt el a Mercedes tempója, és meg is tartotta az első helyet. Leclerc férkőzött hozzá a legközelebb, a hátránya mindössze két és fél tized volt, míg az első ötöst Norris, Hamilton és Verstappen egészítette ki. A hatodik a Racing Bullsszal remeklő Lindblad lett, és Piastri is Russell előtt zárt. Az utolsó két továbbjutó helyet pedig Hadjar és Bortoleto szerezte meg.

A Q2 végén a kieső Hülkenberg volt kénytelen hidraulikus szivárgás miatt félrehúzódni a pályán, és az autómentés miatt némileg csúszott az utolsó szegmens kezdete.

Kiesett: Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz és Bearman.

A harmadik szakasz elején Norris visszavette a vezetést, 39 ezreddel előzve meg Antonellit, míg Leclerc további 53 ezred hátránnyal érkezett a harmadik helyen, ami izgalmas végjátékot vetített előre, főleg úgy, hogy Verstappen és Hamilton is lőtávon belül volt. Russell a hatodik, a kavicságyat elcsípő és ezzel rövid piros zászlós szakaszt is előidéző Piastri a hatodik helyről várta a folytatást.

A Red Bull a végén remekül taktikázott, és a rajtbüntetést kapó Hadjar szélárnyékot húzott Verstappennek, aki rövid ideig az élre is állt. A végén azonban 317 ezreddel elmaradt a pole pozíciót szerző Antonellitől, aki pályafutása során hatodik alkalommal várhatja az élről a piros lámpák kialvását. Norris a harmadik pozícióig szorult vissza, de a hátrasorolása révén Russell örökli meg a helyét. A Mercedes britje Leclerc-rel fog osztozni a második soron, míg az első ötöst Hamilton zárja.

A hatodik Piastri lett, majd Lindblad, Bortoleto, a Q2-ben kieső Lawson és Gasly alkotja az első tízest Hadjar hátrasorolása után. A visszasorolt Norris a 12. rajtkockából várhatja a rajtot.

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.

BELGA NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:44.361átlag: 6.6 km/ó
2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:44.6780.317 mp h.
3.Lando Norris*britMcLaren-Mercedes1:44.8010.440
4.George RussellbritMercedes1:44.8690.508
5.Charles LeclercmonacóiFerrari1:44.8930.532
6.Lewis HamiltonbritFerrari1:44.8950.534
7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:45.0160.655
8.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:45.1430.782
9.Gabriel BortoletobrazilAudi1:45.6281.267
10.Isack Hadjar**franciaRed Bull-Ford- 
11.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:46.1200.978
12.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:46.3311.189
13.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:46.3921.250
14.Nico HülkenbergnémetAudi1:46.6711.529
15.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:46.7771.635
16.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:47.1131.248
17.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:47.1201.255
18.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:47.8011.936
19.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:47.8231.958
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:47.9712.106
21.Fernando Alonso**spanyolAston Martin-Honda1:50.0024.137
22.Lance Stroll*kanadaiAston Martin-Honda1:50.1774.312
*: 10 rajthelyes büntetés motorelemcsere miatt.
**: a mezőny végéről rajtol erőforráscsere miatt.

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Norris1:45.8651.Antonelli1:45.142
2.Verstappen1:45.9302.Leclerc1:45.397
3.Hadjar1:46.0623.Norris1:45.454
4.Hamilton1:46.1244.Hamilton1:45.543
5.Russell1:46.1855.Verstappen1:45.589
6.Lindblad1:46.1916.Lindblad1:45.629
7.Leclerc1:46.2787.Piastri1:45.671
8.Antonelli1:46.3048.Russell1:45.689
9.Piastri1:46.4339.Hadjar1:45.823
10.Lawson1:46.50110.Bortoleto1:46.082
11.Bortoleto1:46.60911.Lawson1:46.120
12.Gasly1:46.67912.Gasly1:46.331
13.Colapinto1:46.79513.Colapinto1:46.392
14.Hülkenberg1:46.89314.Hülkenberg1:46.671
15.Sainz1:47.08015.Sainz1:46.777
16.Bearman1:47.11316.Bearman1:46.779
17.Albon1:47.120  
18.Ocon1:47.801  
19.Bottas1:47.823  
20.Pérez1:47.971  
21.Alonso1:50.002  
22.Stroll1:50.177  

 

 

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