Verstappen és Antonelli végig kergette, de Russell kitartott az élen Spielbergben
George Russell vitatott körülmények között szerezte meg idénybeli negyedik pole pozícióját, és ő várhatta élről a piros lámpák kialvását a spielbergi hőségben. A brit a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj után kívánt ismét nyerni, és egyúttal csökkenteni 50 pontos lemaradását az egyéni vb-összetettben. Mellőle Charles Leclerc rugaszkodhatott el, míg a második soron a bajnokság első két helyezettje osztozott: a 41 pont hátrányban lévő Lewis Hamilton a harmadik, az éllovas Andrea Kimi Antonelli a negyedik helyet foglalhatta el.
Az ötödik rajtkockából az időmérő végén autót törő Max Verstappen indulhatott, míg a két McLaren a hatodik-hetedik pozícióból célozta meg a pódiumot. Ilyen előzmények után az jelentette a legnagyobb kérdést, hogy Russell visszatér-e a győztesek útjára, illetve hogy a Mercedesszel versenytávon tartani tudja-e valaki a lépést.
A mezőnyt nagy hőség fogadta vasárnap is, a futam kezdete előtt 34 Celsius-fokig kúsztak fel a higanyszálak, míg az aszfalt hőmérséklete 49 Celsius-fok volt.
Ami a gumistratégiát illeti, szinte a teljes mezőny közepes gumin indult, a kivételt a 12. helyről rajtoló Gabriel Bortoleto, illetve a tizenhetedik Carlos Sainz Jr. jelentette, ők ketten a lágy keveréken várták a startolt.
Russell jól jött el, sikerült megtartania a vezetést, mögötte ugyanakkor nagy csata alakult ki a második helyért a két Ferrari-versenyző között. A párharcban Hamilton kerekedett felül, miközben Leclerc megkapta a nyakára Antonellit. A kettős össze is csapott egymással, és az olasz úgy ment el vetélytársa mellett, hogy közben kiszélesítette a pályát. Antonelli így kénytelen volt visszaadni a helyet, ráadásul a csatát páholyból követő Verstappen is elment mellette.
A holland a mercedeses mellett gyorsan letudta a ferrarist is, majd elkezdte üldözőbe venni Hamiltont. Antonelli eközben Leclerc-t próbálta visszaelőzni, és ez sikerült is neki a hetedik körben. Míg a vb-éllovas igyekezett leszakítani magáról a ferrarist, Hamilton és Verstappen keményen megküzdött egymással. Oda-vissza előzték egymást, hosszú kanyarokon keresztül csatáztak, és majdnem össze is ütköztek egymással, de végül maradt a sorrend kettejük között.
A párharcnak az első bokszkiállás vetett véget: a Ferrari ezúttal is kezdeményező szerepet vállalt magára, s a 13. körben Hamiltont, majd a következőben Leclerc-t is kihívta kemény gumiért. Az élmezőny többi tagja nem reagált azonnal: Verstappen a 18., Russell és Piastri a 19., Norris a 22. körben cserélt gumit, Antonelli meg tovább nyújtotta az első etapját.
A 24. körben Sainz volt kénytelen leparkolni a Williamsszel a célegyenesben, ekkor hívta ki Mercedes Antonellit a bokszba, azonban az olasznak nem volt szerencséje, mert csak azt követően léptették érvénybe a virtuális biztonsági autós szakaszt, hogy kihajtott a bokszutcából, így nem nyert időt. A Ferrari viszont kihasználta a lehetőséget, s Hamiltont bokszba rendelte friss lágy gumiért, amivel a hetedik helyről folytatta a küzdelmet. Míg a brit az egymással küzdő Piastrit és Hadjart érte utol, Antonelli igyekezett megelőzni Leclerc-t. Az olasz a 31. körben utasította maga mögé a monacóit, Hamilton pedig ugyanabban a körben vadászta le Hadjart.
Russell ezalatt nem igazán tudott ellépni az élen, és egy ponton Verstappen elkezdte lopni mögötte a távolságot. Míg Antonelli viszonylag magányosan autózott a második helyen, az olasz mögött parázs csaták alakultak ki: Leclerc és Piastri csatájához Hamilton csatlakozott, mire az ausztrál inkább előremenekült. A két Ferrari megint összecsapott egymással, és a brit ezúttal is tudott előzni, ami után a monacói ki is jött egy újabb cserére.
Nem sokkal később Piastri és Hamilton is követte őt a bokszba, míg Russell a 44. körben állt ki az élről. A brit pilóta előnye közvetlen a kerékcsere előtt csak egy másodperc volt Verstappenhez viszonyítva, aki egészen az 50. körig nyújtotta a második etapját, és vezette a futamot. Az ideiglenesen élre álló Antonelli egy körrel később teljesítette az utolsó cseréjét, így Russell ekkor állt vissza az első helyre.
A brit több mint tíz másodperc előny birtokában kezdte az utolsó etapját a frissebb gumikon érkező Verstappen előtt, akit további bő 5 másodpercre követett Antonelli. Az első ötöst Piastri és Hamilton zárta – mindketten újra megelőzték Leclerc-t. A frusztrált monacói ráadásul később újabb pozíciókat vesztett: először Hadjar, majd Norris is elment mellette, így egészen a nyolcadik helyig esett vissza.
Russell előnye a hajrában fokozatosan csökkent Verstappen és Antonelli előtt, a körök viszont gyorsabban elfogytak, mint a különbség, így a brit Ausztrália után visszatért a dobogó felső fokára, és szezonbeli második győzelmét aratta, amivel feljött a második helyre az egyéni összetettben.
Verstappen 1.6 másodperccel Russell mögött szelte át a célvonalat, és az utolsó körben védekezni is kényszerült, ugyanis Antonelli teljesen felért rá – a hollandot csupán 3 tized választotta el a vb-listavezetőtől a befutónál. A pódium alsó fokára álló olasz előnye 40 pontra csökkent a bajnokság élén.
Az első öt között végzett még Piastri és Hamilton, utánuk Hadjar, Norris, Leclerc, valamint Liam Lawson, Arvid Lindblad sorrendben a két Racing Bulls következett a pontszerző helyeken.
Folytatás jövő hétvégén a Brit Nagydíjjal.
OSZTRÁK NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|-
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1.611 mp h.
|3.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1.986 mp h.
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|21.809 mp h.
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|26.393 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|29.399 mp h.
|7.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|31.505 mp h.
|8.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|45.659 mp h.
|9.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|10.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1 kör h.
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1 kör h.
|13.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|14.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|15.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|16.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|17.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|18.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|3 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|45
|feladta
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|23
|feladta
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|4
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|2
|feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|7
|10
|171
|2.
|George Russell
|2
|4
|9
|131
|3.
|Lewis Hamilton
|1
|4
|11
|125
|4.
|Lando Norris
|–
|2
|8
|79
|5.
|Charles Leclerc
|–
|2
|9
|79
|6.
|Max Verstappen
|–
|2
|8
|73
|7.
|Oscar Piastri
|–
|2
|7
|70
|8.
|Isack Hadjar
|–
|–
|5
|42
|9.
|Pierre Gasly
|–
|1
|7
|41
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|7
|30
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|4
|16
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|5
|14
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|302
|2.
|Ferrari
|204
|3.
|McLaren-Mercedes
|149
|4.
|Red Bull-Ford
|115
|5.
|Alpine-Mercedes
|57
|6.
|Racing Bulls-Ford
|44
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
|JÚNIUS 26, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Antonelli 1:07.796
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:07.014
|JÚNIUS 27., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:07.096
|Időmérő
|1. Russell 1:06.113
|JÚNIUS 28., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Russell, 2. Verstappen, 3. Antonelli
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00