Verstappen és Antonelli végig kergette, de Russell kitartott az élen Spielbergben

George Russell vitatott körülmények között szerezte meg idénybeli negyedik pole pozícióját, és ő várhatta élről a piros lámpák kialvását a spielbergi hőségben. A brit a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj után kívánt ismét nyerni, és egyúttal csökkenteni 50 pontos lemaradását az egyéni vb-összetettben. Mellőle Charles Leclerc rugaszkodhatott el, míg a második soron a bajnokság első két helyezettje osztozott: a 41 pont hátrányban lévő Lewis Hamilton a harmadik, az éllovas Andrea Kimi Antonelli a negyedik helyet foglalhatta el.

Az ötödik rajtkockából az időmérő végén autót törő Max Verstappen indulhatott, míg a két McLaren a hatodik-hetedik pozícióból célozta meg a pódiumot. Ilyen előzmények után az jelentette a legnagyobb kérdést, hogy Russell visszatér-e a győztesek útjára, illetve hogy a Mercedesszel versenytávon tartani tudja-e valaki a lépést.

A mezőnyt nagy hőség fogadta vasárnap is, a futam kezdete előtt 34 Celsius-fokig kúsztak fel a higanyszálak, míg az aszfalt hőmérséklete 49 Celsius-fok volt.

Ami a gumistratégiát illeti, szinte a teljes mezőny közepes gumin indult, a kivételt a 12. helyről rajtoló Gabriel Bortoleto, illetve a tizenhetedik Carlos Sainz Jr. jelentette, ők ketten a lágy keveréken várták a startolt.

Russell jól jött el, sikerült megtartania a vezetést, mögötte ugyanakkor nagy csata alakult ki a második helyért a két Ferrari-versenyző között. A párharcban Hamilton kerekedett felül, miközben Leclerc megkapta a nyakára Antonellit. A kettős össze is csapott egymással, és az olasz úgy ment el vetélytársa mellett, hogy közben kiszélesítette a pályát. Antonelli így kénytelen volt visszaadni a helyet, ráadásul a csatát páholyból követő Verstappen is elment mellette.

A holland a mercedeses mellett gyorsan letudta a ferrarist is, majd elkezdte üldözőbe venni Hamiltont. Antonelli eközben Leclerc-t próbálta visszaelőzni, és ez sikerült is neki a hetedik körben. Míg a vb-éllovas igyekezett leszakítani magáról a ferrarist, Hamilton és Verstappen keményen megküzdött egymással. Oda-vissza előzték egymást, hosszú kanyarokon keresztül csatáztak, és majdnem össze is ütköztek egymással, de végül maradt a sorrend kettejük között.

A párharcnak az első bokszkiállás vetett véget: a Ferrari ezúttal is kezdeményező szerepet vállalt magára, s a 13. körben Hamiltont, majd a következőben Leclerc-t is kihívta kemény gumiért. Az élmezőny többi tagja nem reagált azonnal: Verstappen a 18., Russell és Piastri a 19., Norris a 22. körben cserélt gumit, Antonelli meg tovább nyújtotta az első etapját.

A 24. körben Sainz volt kénytelen leparkolni a Williamsszel a célegyenesben, ekkor hívta ki Mercedes Antonellit a bokszba, azonban az olasznak nem volt szerencséje, mert csak azt követően léptették érvénybe a virtuális biztonsági autós szakaszt, hogy kihajtott a bokszutcából, így nem nyert időt. A Ferrari viszont kihasználta a lehetőséget, s Hamiltont bokszba rendelte friss lágy gumiért, amivel a hetedik helyről folytatta a küzdelmet. Míg a brit az egymással küzdő Piastrit és Hadjart érte utol, Antonelli igyekezett megelőzni Leclerc-t. Az olasz a 31. körben utasította maga mögé a monacóit, Hamilton pedig ugyanabban a körben vadászta le Hadjart.

Russell ezalatt nem igazán tudott ellépni az élen, és egy ponton Verstappen elkezdte lopni mögötte a távolságot. Míg Antonelli viszonylag magányosan autózott a második helyen, az olasz mögött parázs csaták alakultak ki: Leclerc és Piastri csatájához Hamilton csatlakozott, mire az ausztrál inkább előremenekült. A két Ferrari megint összecsapott egymással, és a brit ezúttal is tudott előzni, ami után a monacói ki is jött egy újabb cserére.

Nem sokkal később Piastri és Hamilton is követte őt a bokszba, míg Russell a 44. körben állt ki az élről. A brit pilóta előnye közvetlen a kerékcsere előtt csak egy másodperc volt Verstappenhez viszonyítva, aki egészen az 50. körig nyújtotta a második etapját, és vezette a futamot. Az ideiglenesen élre álló Antonelli egy körrel később teljesítette az utolsó cseréjét, így Russell ekkor állt vissza az első helyre.

A brit több mint tíz másodperc előny birtokában kezdte az utolsó etapját a frissebb gumikon érkező Verstappen előtt, akit további bő 5 másodpercre követett Antonelli. Az első ötöst Piastri és Hamilton zárta – mindketten újra megelőzték Leclerc-t. A frusztrált monacói ráadásul később újabb pozíciókat vesztett: először Hadjar, majd Norris is elment mellette, így egészen a nyolcadik helyig esett vissza.

Russell előnye a hajrában fokozatosan csökkent Verstappen és Antonelli előtt, a körök viszont gyorsabban elfogytak, mint a különbség, így a brit Ausztrália után visszatért a dobogó felső fokára, és szezonbeli második győzelmét aratta, amivel feljött a második helyre az egyéni összetettben.

Verstappen 1.6 másodperccel Russell mögött szelte át a célvonalat, és az utolsó körben védekezni is kényszerült, ugyanis Antonelli teljesen felért rá – a hollandot csupán 3 tized választotta el a vb-listavezetőtől a befutónál. A pódium alsó fokára álló olasz előnye 40 pontra csökkent a bajnokság élén.

Az első öt között végzett még Piastri és Hamilton, utánuk Hadjar, Norris, Leclerc, valamint Liam Lawson, Arvid Lindblad sorrendben a két Racing Bulls következett a pontszerző helyeken.

Folytatás jövő hétvégén a Brit Nagydíjjal.

OSZTRÁK NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes - 2. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1.611 mp h. 3. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1.986 mp h. 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 21.809 mp h. 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 26.393 mp h. 6. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 29.399 mp h. 7. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 31.505 mp h. 8. Charles Leclerc monacói Ferrari 45.659 mp h. 9. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1 kör h. 10. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1 kör h. 11. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1 kör h. 12. Nico Hülkenberg német Audi 1 kör h. 13. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1 kör h. 14. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1 kör h. 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1 kör h. 16. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 2 kör h. 17. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 2 kör h. 18. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 3 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 45 feladta Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 23 feladta Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 4 feladta Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 2 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 5 7 10 171 2. George Russell 2 4 9 131 3. Lewis Hamilton 1 4 11 125 4. Lando Norris – 2 8 79 5. Charles Leclerc – 2 9 79 6. Max Verstappen – 2 8 73 7. Oscar Piastri – 2 7 70 8. Isack Hadjar – – 5 42 9. Pierre Gasly – 1 7 41 10. Liam Lawson – – 7 30 11. Oliver Bearman – – 4 18 12. Franco Colapinto – – 4 16 13. Arvid Lindblad – – 5 14 14. Carlos Sainz – – 3 6 15. Alexander Albon – – 2 5 16. Esteban Ocon – – 2 3 17. Gabriel Bortoleto – – 1 2 18. Fernando Alonso – – 1 1