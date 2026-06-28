Nemzeti Sportrádió

Verstappen és Antonelli végig kergette, de Russell kitartott az élen Spielbergben

H. L.H. L.
2026.06.28. 16:30
Fotó: AFP
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verseny F1 Formula–1 Osztrák Nagydíj
George Russell aratott győzelmet a Formula–1-es Osztrák Nagydíj versenyén, mögötte Max Verstappen (Red Bull) és Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) szelte át a célvonalat, míg az első ötöst Oscar Piastri (McLaren) és Lewis Hamilton (Ferrari) zárta.

George Russell vitatott körülmények között szerezte meg idénybeli negyedik pole pozícióját, és ő várhatta élről a piros lámpák kialvását a spielbergi hőségben. A brit a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj után kívánt ismét nyerni, és egyúttal csökkenteni 50 pontos lemaradását az egyéni vb-összetettben. Mellőle Charles Leclerc rugaszkodhatott el, míg a második soron a bajnokság első két helyezettje osztozott: a 41 pont hátrányban lévő Lewis Hamilton a harmadik, az éllovas Andrea Kimi Antonelli a negyedik helyet foglalhatta el.

Az ötödik rajtkockából az időmérő végén autót törő Max Verstappen indulhatott, míg a két McLaren a hatodik-hetedik pozícióból célozta meg a pódiumot. Ilyen előzmények után az jelentette a legnagyobb kérdést, hogy Russell visszatér-e a győztesek útjára, illetve hogy a Mercedesszel versenytávon tartani tudja-e valaki a lépést.

A mezőnyt nagy hőség fogadta vasárnap is, a futam kezdete előtt 34 Celsius-fokig kúsztak fel a higanyszálak, míg az aszfalt hőmérséklete 49 Celsius-fok volt.

Ami a gumistratégiát illeti, szinte a teljes mezőny közepes gumin indult, a kivételt a 12. helyről rajtoló Gabriel Bortoleto, illetve a tizenhetedik Carlos Sainz Jr. jelentette, ők ketten a lágy keveréken várták a startolt.

Russell jól jött el, sikerült megtartania a vezetést, mögötte ugyanakkor nagy csata alakult ki a második helyért a két Ferrari-versenyző között. A párharcban Hamilton kerekedett felül, miközben Leclerc megkapta a nyakára Antonellit. A kettős össze is csapott egymással, és az olasz úgy ment el vetélytársa mellett, hogy közben kiszélesítette a pályát. Antonelli így kénytelen volt visszaadni a helyet, ráadásul a csatát páholyból követő Verstappen is elment mellette.

A holland a mercedeses mellett gyorsan letudta a ferrarist is, majd elkezdte üldözőbe venni Hamiltont. Antonelli eközben Leclerc-t próbálta visszaelőzni, és ez sikerült is neki a hetedik körben. Míg a vb-éllovas igyekezett leszakítani magáról a ferrarist, Hamilton és Verstappen keményen megküzdött egymással. Oda-vissza előzték egymást, hosszú kanyarokon keresztül csatáztak, és majdnem össze is ütköztek egymással, de végül maradt a sorrend kettejük között.

A párharcnak az első bokszkiállás vetett véget: a Ferrari ezúttal is kezdeményező szerepet vállalt magára, s a 13. körben Hamiltont, majd a következőben Leclerc-t is kihívta kemény gumiért. Az élmezőny többi tagja nem reagált azonnal: Verstappen a 18., Russell és Piastri a 19., Norris a 22. körben cserélt gumit, Antonelli meg tovább nyújtotta az első etapját.

A 24. körben Sainz volt kénytelen leparkolni a Williamsszel a célegyenesben, ekkor hívta ki Mercedes Antonellit a bokszba, azonban az olasznak nem volt szerencséje, mert csak azt követően léptették érvénybe a virtuális biztonsági autós szakaszt, hogy kihajtott a bokszutcából, így nem nyert időt. A Ferrari viszont kihasználta a lehetőséget, s Hamiltont bokszba rendelte friss lágy gumiért, amivel a hetedik helyről folytatta a küzdelmet. Míg a brit az egymással küzdő Piastrit és Hadjart érte utol, Antonelli igyekezett megelőzni Leclerc-t. Az olasz a 31. körben utasította maga mögé a monacóit, Hamilton pedig ugyanabban a körben vadászta le Hadjart.

Russell ezalatt nem igazán tudott ellépni az élen, és egy ponton Verstappen elkezdte lopni mögötte a távolságot. Míg Antonelli viszonylag magányosan autózott a második helyen, az olasz mögött parázs csaták alakultak ki: Leclerc és Piastri csatájához Hamilton csatlakozott, mire az ausztrál inkább előremenekült. A két Ferrari megint összecsapott egymással, és a brit ezúttal is tudott előzni, ami után a monacói ki is jött egy újabb cserére.

Nem sokkal később Piastri és Hamilton is követte őt a bokszba, míg Russell a 44. körben állt ki az élről. A brit pilóta előnye közvetlen a kerékcsere előtt csak egy másodperc volt Verstappenhez viszonyítva, aki egészen az 50. körig nyújtotta a második etapját, és vezette a futamot. Az ideiglenesen élre álló Antonelli egy körrel később teljesítette az utolsó cseréjét, így Russell ekkor állt vissza az első helyre.

A brit több mint tíz másodperc előny birtokában kezdte az utolsó etapját a frissebb gumikon érkező Verstappen előtt, akit további bő 5 másodpercre követett Antonelli. Az első ötöst Piastri és Hamilton zárta – mindketten újra megelőzték Leclerc-t. A frusztrált monacói ráadásul később újabb pozíciókat vesztett: először Hadjar, majd Norris is elment mellette, így egészen a nyolcadik helyig esett vissza.

Russell előnye a hajrában fokozatosan csökkent Verstappen és Antonelli előtt, a körök viszont gyorsabban elfogytak, mint a különbség, így a brit Ausztrália után visszatért a dobogó felső fokára, és szezonbeli második győzelmét aratta, amivel feljött a második helyre az egyéni összetettben.

Verstappen 1.6 másodperccel Russell mögött szelte át a célvonalat, és az utolsó körben védekezni is kényszerült, ugyanis Antonelli teljesen felért rá – a hollandot csupán 3 tized választotta el a vb-listavezetőtől a befutónál. A pódium alsó fokára álló olasz előnye 40 pontra csökkent a bajnokság élén.

Az első öt között végzett még Piastri és Hamilton, utánuk Hadjar, Norris, Leclerc, valamint Liam Lawson, Arvid Lindblad sorrendben a két Racing Bulls következett a pontszerző helyeken.

Folytatás jövő hétvégén a Brit Nagydíjjal.

OSZTRÁK NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.George RussellbritMercedes- 
2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1.611 mp h. 
3.Kimi AntonelliolaszMercedes1.986 mp h. 
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes21.809 mp h. 
5.Lewis HamiltonbritFerrari26.393 mp h. 
6.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford29.399 mp h. 
7.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes31.505 mp h. 
8.Charles LeclercmonacóiFerrari45.659 mp h. 
9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h. 
10.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
11.Gabriel BortoletobrazilAudi1 kör h. 
12.Nico HülkenbergnémetAudi1 kör h. 
13.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h. 
14.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
16.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari2 kör h. 
17.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes2 kör h. 
18.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda3 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda45feladta
 Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes23feladta
 Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari4feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari2feladta

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli5710171
2. George Russell249131
3. Lewis Hamilton1411125
4. Lando Norris2879
5. Charles Leclerc2979
6. Max Verstappen2873
7. Oscar Piastri2770
8. Isack Hadjar542
9. Pierre Gasly1741
10. Liam Lawson730
11. Oliver Bearman418
12. Franco Colapinto416
13. Arvid Lindblad514
14. Carlos Sainz36
15. Alexander Albon25
16. Esteban Ocon23
17. Gabriel Bortoleto12
18. Fernando Alonso11

 

KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes302
2. Ferrari204
3. McLaren-Mercedes149
4. Red Bull-Ford115
5. Alpine-Mercedes57
6. Racing Bulls-Ford44
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi2
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0

 

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23 órája

Ferrari: Kissé furcsa, amikor sárga zászló mellett szerzed meg a pole pozíciót

Antonelli magát hibáztatta a negyedik hely miatt, Russell megtarthatta a rajtelsőséget Spielbergben.

 

39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
JÚNIUS 26, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Antonelli 1:07.796
2. szabadedzés1. Antonelli 1:07.014
JÚNIUS 27., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:07.096
Időmérő1. Russell 1:06.113
JÚNIUS 28., VASÁRNAP
A verseny1. Russell, 2. Verstappen, 3. Antonelli
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00

 

 

verseny F1 Formula–1 Osztrák Nagydíj
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