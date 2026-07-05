Nemzeti Sportrádió

Leclerc nyert Russell és Hamilton előtt a Brit Nagydíjon – Antonelli pont nélkül maradt!

H. L.H. L.
2026.07.05. 17:35
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Charles Leclerc először nyert futamot idén (Fotó: Getty Images)
Címkék
verseny F1 Formula–1 Brit Nagydíj
Charles Leclerc (Ferrari) aratott győzelmet a Formula–1-es Brit Nagydíj versenyén, mögötte George Russell (Mercedes) és Lewis Hamilton (Ferrari) futott be, míg az első ötöst Lando Norris (McLaren) és Isack Hadjar (Red Bull) tette teljessé. Max Verstappen (Red Bull) kiesett, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pedig pont nélkül maradt.

A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli idénybeli ötödik pole pozícióját szerezte a Brit Nagydíjon, így ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását az év kilencedik versenye előtt. Az olasz előtt remek lehetőség állt, hogy növelje 43 pontos előnyét a bajnoki összetettben, csapattársa, George Russell ugyanis csak a negyedik helyről rugaszkodhatott el hazai pályán, ahol korábban még dobogóra sem tudott állni.

A két Mercedes közé Charles Leclerc és Lewis Hamilton ékelődött be, a Ferrari célja az volt, hogy a két versenyző összedolgozzon, és stratégiailag megszorongassa riválisát. Az első ötöst a márkatársát egy körön legyőző Isack Hadjar zárta, míg a hetedik Max Verstappent Lando Norris és Oscar Piastri fogta közre.

Az időmérőhöz képest két ponton történt változás: Pierre Gasly utólag 3 rajthellyel hátrébb sorolták Lance Stroll feltartásáért, így a tizenkettedik pozíciót a tizenötödikre cserélte, ennek köszönhetően Nico Hülkenberg, Oliver Bearman és Carlos Sainz Jr. lépett egy-egy hellyel előrébb a rajtrácson. Stroll eközben 10 rajthelyes büntetést kapott, amivel az utolsó pozícióba szorult vissza, míg Fernando Alonso a 21. rajtkockára lépett előre. A spanyol alatt azonban rövid időre megállt az Aston Martin a felvezető körön, ezért a bokszutcából volt kénytelen elindulni.

Ami a gumistratégiát illeti, valamennyi versenyző a közepes keveréken vágott neki az 52 körös versenynek.

Antonellit mindkét Ferrari legyorsulta a rajt után, és Leclerc, Hamilton sorrendben az élre állt, míg az olasz visszaszorult a harmadik helyre. Az első ötöst Russell és Hadjar zárta, Norris pozíciót vesztett Verstappennel szemben, Piastri sérülést szedett össze, és a bokszot is kénytelen volt meglátogatni, akárcsak Alexander Albon. Utóbbi Oliver Bearmannel ért össze, és 10 másodperces büntetést kapott az incidens nyomán. Az ausztrál és a thaiföldi az utolsó két helyen folytatta a versenyt.

Leclerc az első körökben apránként lépett el az élen, a 10. körben már 3 másodperc előnnyel vezetett a rajtnál kissé bemozduló, ezért 5 másodperc büntetést kapó Hamilton előtt. A hétszeres bajnok mögött szorosan érkezett Antonelli, Russell azonban nem igazán tudta tartani a lépést az első hármassal. Az ötödik helyre a visszaváltásokra panaszkodó Verstappen jött fel, miután megelőzte Hadjart, míg Norris hiába követte viszonylag szorosan a Red Bullokat, előzési helyzetbe nem került. Közben rövid ideig virtuális biztonsági autós szakasz is érvénybe lépett, mivel a nézőtérről egy esernyő repült be a pálya területére.

Leclerc 5 másodperc fölé növelte előnyét, Hamilton viszont nem tudta tovább maga mögött tartani Antonellit, az olasz a 11. körben vette át a második helyet tőle, de az előzést követően nem tudta jelentősen csökkenteni a különbséget az élen haladó Ferrarihoz képest. Verstappen azonban nemcsak felzárkózott Russellre, hanem a 16. körben meg is előzte, majd a kör végén a bokszutca felé vette az irányt.

A hollandot a csapattárs Hadjar azonnal követte a bokszba, az élmezőny többi tagja viszont tovább nyújtotta az első etapját. Hamilton és Russell a 24. körben egyszerre jött ki, a ferraris ekkor le is töltötte a büntetését, így pozíciót vesztett a Mercedesszel szemben, ráadásul ő és a honfitársa is Verstappen mögött tért vissza a pályára. Leclerc egy körrel később állt ki az élről, Norris meg a 29. körben váltott.

Mialatt Antonelli még tovább nyúzta a közepeseket, és Leclerc senkitől sem zavartatva haladt a második helyen, a kettős mögött egymásra talált Verstappen, Russell és Hamilton. Eleinte a két hazai versenyző csatázott egymással, és nemegyszer oda-vissza előzte egymást, utána Russell megpróbált inkább előre menekülni, és megtámadta Verstappent. A parázs csatának egy lassú defekt vetett véget: a Mercedes britje a 35. körben volt kénytelen újra kiállni kerékcserére, és kapott friss közepeseket a végére.

A brit a hetedik helyről folytatta, és viszonylag hamar átlépte Hadjart, Antonelli pedig egészen a 36. körig húzta az első etapját. Ekkor keményeket kapott, és a második helyen, nagyjából nyolc másodperc hátrányból kezdte meg a felzárkózást az élre visszaálló Leclerc mögött. A kettős mögött Verstappen és Hamilton csapott össze egymással, és a ferrarisnak sikerült is előznie.

A 39. körben Hülkenberg alatt megadta magát az Audi, ami miatt másodszor is virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe. Ezt kihasználva Verstappen és Norris újra kijött cserélni, miközben Antonelli tovább lopta a távolságot Leclerc mögött. A 42. körben jött a dráma: a Mercedes visszalassult a vb-éllovas alatt, akit a bokszba parancsolt a csapat.

Az olasz pilóta új gumikat és első szárnyat is kapott, de ez nem oldotta meg a problémát, továbbra is alig tudott elfordulni a Mercedesszel, így még egyszer kénytelen volt kijönni, ráadásul közben 5 másodperces időbüntetést is kapott a pályahatárok többszöri átvágása miatt. Antonelli az utolsó pontszerző helyért küzdött, de minden reménye elszállt, amikor a 48. körben Verstappen falba szállt a Red Bull-lal, és pályára küldték a biztonsági autót.

Míg az élmezőny többsége, így az élen haladó Leclerc, illetve Hamilton is kijött friss gumikért, Russell kint maradt, aminek révén beékelődött a két Ferrari közé. Ez remek döntés volt a Mercedes részéről, hiszen hiába írta ki a versenyirányítás az utolsó előtti körben, hogy kijön a biztonsági autó, csak az utolsó körben hajtott ki a mezőny elöl, így már nem történt változás a sorrendben.

Leclerc szelte át elsőként a célvonalat, szezonbeli első, pályafutása kilencedik győzelmét aratva. A monacói versenyző a 2024-es Amerikai Nagydíj után tért vissza újra a dobogó felső fokára, mögötte a hazai közönség előtt először pódiumra álló Russell látta meg a kockás zászlót, a harmadik pedig Hamilton lett. Az első ötöst Norris és Hadjar zárta, majd Lawson vezérletével a két Racing Bulls, Gabriel Bortoleto, illetve Franco Colapinto, Pierre Gasly sorrendben az Alpine kettőse tette teljessé a pontszerzők sorát.

Antonellit az öt másodperces büntetése értelmében a 16. helyen rangsorolták, tehát pont nélkül maradt. Az olasz előnye ezzel 25 pontra olvadt Russell-lel szemben az egyéni összetettben, Hamilton lemaradása további 7 pont a harmadik helyen. A ferrarisnak ugyanakkor még lesz látogatása a sportfelügyelőknél a leintés után.

Folytatás két hét múlva a Belga Nagydíjjal, majd a Magyar GP következik július 26-án.

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Leclerc hosszú idő után tért vissza a dobogó felső fokára (Fotó: AFP)

 

BRIT NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Charles LeclercmonacóiFerrari- 
2.George RussellbritMercedes0.427 mp h. 
3.Lewis HamiltonbritFerrari0.772 mp h. 
4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1.149 mp h. 
5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1.598 mp h. 
6.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford2.023 mp h. 
7.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford2.214 mp h. 
8.Gabriel BortoletobrazilAudi2.413 mp h. 
9.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes3.229 mp h. 
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes3.445 mp h. 
11.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes4.014 mp h. 
12.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes4.391 mp h. 
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari5.245 mp h. 
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari5.512 mp h. 
15.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari7.403 mp h. 
16.Kimi AntonelliolaszMercedes8.005 mp h. 
17.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari8.162 mp h. 
18.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1 kör h. 
19.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Max VerstappenhollandRed Bull-Ford46feladta
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes43feladta
 Nico HülkenbergnémetAudi36feladta

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli5711179
2. George Russell2510154
3. Lewis Hamilton1512147
4. Charles Leclerc1310108
5. Lando Norris2997
6. Max Verstappen2976
7. Oscar Piastri2872
8. Isack Hadjar652
9. Pierre Gasly1842
10. Liam Lawson839
11. Arvid Lindblad620
12. Oliver Bearman418
13. Franco Colapinto518
14. Gabriel Bortoleto26
15. Carlos Sainz36
16. Alexander Albon25
17. Esteban Ocon23
18. Fernando Alonso11
      

 

KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes333
2. Ferrari255
3. McLaren-Mercedes169
4. Red Bull-Ford128
5. Alpine-Mercedes60
6. Racing Bulls-Ford59
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi6
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0

 

77. BRIT NAGYDÍJ
JÚLIUS 3., PÉNTEK
Szabadedzés1. Hamilton 1:29.260
Sprintidőmérő1. Hamilton 1:28.376
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Sprintverseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
Időmérő1. Antonelli 1:28.111
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
A verseny 1. Leclerc, 2. Russell, 3. Hamilton
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00

 

 

verseny F1 Formula–1 Brit Nagydíj
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