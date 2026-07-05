Leclerc nyert Russell és Hamilton előtt a Brit Nagydíjon – Antonelli pont nélkül maradt!

A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli idénybeli ötödik pole pozícióját szerezte a Brit Nagydíjon, így ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását az év kilencedik versenye előtt. Az olasz előtt remek lehetőség állt, hogy növelje 43 pontos előnyét a bajnoki összetettben, csapattársa, George Russell ugyanis csak a negyedik helyről rugaszkodhatott el hazai pályán, ahol korábban még dobogóra sem tudott állni.

A két Mercedes közé Charles Leclerc és Lewis Hamilton ékelődött be, a Ferrari célja az volt, hogy a két versenyző összedolgozzon, és stratégiailag megszorongassa riválisát. Az első ötöst a márkatársát egy körön legyőző Isack Hadjar zárta, míg a hetedik Max Verstappent Lando Norris és Oscar Piastri fogta közre.

Az időmérőhöz képest két ponton történt változás: Pierre Gasly utólag 3 rajthellyel hátrébb sorolták Lance Stroll feltartásáért, így a tizenkettedik pozíciót a tizenötödikre cserélte, ennek köszönhetően Nico Hülkenberg, Oliver Bearman és Carlos Sainz Jr. lépett egy-egy hellyel előrébb a rajtrácson. Stroll eközben 10 rajthelyes büntetést kapott, amivel az utolsó pozícióba szorult vissza, míg Fernando Alonso a 21. rajtkockára lépett előre. A spanyol alatt azonban rövid időre megállt az Aston Martin a felvezető körön, ezért a bokszutcából volt kénytelen elindulni.

Ami a gumistratégiát illeti, valamennyi versenyző a közepes keveréken vágott neki az 52 körös versenynek.

Antonellit mindkét Ferrari legyorsulta a rajt után, és Leclerc, Hamilton sorrendben az élre állt, míg az olasz visszaszorult a harmadik helyre. Az első ötöst Russell és Hadjar zárta, Norris pozíciót vesztett Verstappennel szemben, Piastri sérülést szedett össze, és a bokszot is kénytelen volt meglátogatni, akárcsak Alexander Albon. Utóbbi Oliver Bearmannel ért össze, és 10 másodperces büntetést kapott az incidens nyomán. Az ausztrál és a thaiföldi az utolsó két helyen folytatta a versenyt.

Leclerc az első körökben apránként lépett el az élen, a 10. körben már 3 másodperc előnnyel vezetett a rajtnál kissé bemozduló, ezért 5 másodperc büntetést kapó Hamilton előtt. A hétszeres bajnok mögött szorosan érkezett Antonelli, Russell azonban nem igazán tudta tartani a lépést az első hármassal. Az ötödik helyre a visszaváltásokra panaszkodó Verstappen jött fel, miután megelőzte Hadjart, míg Norris hiába követte viszonylag szorosan a Red Bullokat, előzési helyzetbe nem került. Közben rövid ideig virtuális biztonsági autós szakasz is érvénybe lépett, mivel a nézőtérről egy esernyő repült be a pálya területére.

Leclerc 5 másodperc fölé növelte előnyét, Hamilton viszont nem tudta tovább maga mögött tartani Antonellit, az olasz a 11. körben vette át a második helyet tőle, de az előzést követően nem tudta jelentősen csökkenteni a különbséget az élen haladó Ferrarihoz képest. Verstappen azonban nemcsak felzárkózott Russellre, hanem a 16. körben meg is előzte, majd a kör végén a bokszutca felé vette az irányt.

A hollandot a csapattárs Hadjar azonnal követte a bokszba, az élmezőny többi tagja viszont tovább nyújtotta az első etapját. Hamilton és Russell a 24. körben egyszerre jött ki, a ferraris ekkor le is töltötte a büntetését, így pozíciót vesztett a Mercedesszel szemben, ráadásul ő és a honfitársa is Verstappen mögött tért vissza a pályára. Leclerc egy körrel később állt ki az élről, Norris meg a 29. körben váltott.

Mialatt Antonelli még tovább nyúzta a közepeseket, és Leclerc senkitől sem zavartatva haladt a második helyen, a kettős mögött egymásra talált Verstappen, Russell és Hamilton. Eleinte a két hazai versenyző csatázott egymással, és nemegyszer oda-vissza előzte egymást, utána Russell megpróbált inkább előre menekülni, és megtámadta Verstappent. A parázs csatának egy lassú defekt vetett véget: a Mercedes britje a 35. körben volt kénytelen újra kiállni kerékcserére, és kapott friss közepeseket a végére.

A brit a hetedik helyről folytatta, és viszonylag hamar átlépte Hadjart, Antonelli pedig egészen a 36. körig húzta az első etapját. Ekkor keményeket kapott, és a második helyen, nagyjából nyolc másodperc hátrányból kezdte meg a felzárkózást az élre visszaálló Leclerc mögött. A kettős mögött Verstappen és Hamilton csapott össze egymással, és a ferrarisnak sikerült is előznie.

A 39. körben Hülkenberg alatt megadta magát az Audi, ami miatt másodszor is virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe. Ezt kihasználva Verstappen és Norris újra kijött cserélni, miközben Antonelli tovább lopta a távolságot Leclerc mögött. A 42. körben jött a dráma: a Mercedes visszalassult a vb-éllovas alatt, akit a bokszba parancsolt a csapat.

Az olasz pilóta új gumikat és első szárnyat is kapott, de ez nem oldotta meg a problémát, továbbra is alig tudott elfordulni a Mercedesszel, így még egyszer kénytelen volt kijönni, ráadásul közben 5 másodperces időbüntetést is kapott a pályahatárok többszöri átvágása miatt. Antonelli az utolsó pontszerző helyért küzdött, de minden reménye elszállt, amikor a 48. körben Verstappen falba szállt a Red Bull-lal, és pályára küldték a biztonsági autót.

Míg az élmezőny többsége, így az élen haladó Leclerc, illetve Hamilton is kijött friss gumikért, Russell kint maradt, aminek révén beékelődött a két Ferrari közé. Ez remek döntés volt a Mercedes részéről, hiszen hiába írta ki a versenyirányítás az utolsó előtti körben, hogy kijön a biztonsági autó, csak az utolsó körben hajtott ki a mezőny elöl, így már nem történt változás a sorrendben.

Leclerc szelte át elsőként a célvonalat, szezonbeli első, pályafutása kilencedik győzelmét aratva. A monacói versenyző a 2024-es Amerikai Nagydíj után tért vissza újra a dobogó felső fokára, mögötte a hazai közönség előtt először pódiumra álló Russell látta meg a kockás zászlót, a harmadik pedig Hamilton lett. Az első ötöst Norris és Hadjar zárta, majd Lawson vezérletével a két Racing Bulls, Gabriel Bortoleto, illetve Franco Colapinto, Pierre Gasly sorrendben az Alpine kettőse tette teljessé a pontszerzők sorát.

Antonellit az öt másodperces büntetése értelmében a 16. helyen rangsorolták, tehát pont nélkül maradt. Az olasz előnye ezzel 25 pontra olvadt Russell-lel szemben az egyéni összetettben, Hamilton lemaradása további 7 pont a harmadik helyen. A ferrarisnak ugyanakkor még lesz látogatása a sportfelügyelőknél a leintés után.

Folytatás két hét múlva a Belga Nagydíjjal, majd a Magyar GP következik július 26-án.

Leclerc hosszú idő után tért vissza a dobogó felső fokára (Fotó: AFP)

BRIT NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Charles Leclerc monacói Ferrari - 2. George Russell brit Mercedes 0.427 mp h. 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 0.772 mp h. 4. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1.149 mp h. 5. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1.598 mp h. 6. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 2.023 mp h. 7. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 2.214 mp h. 8. Gabriel Bortoleto brazil Audi 2.413 mp h. 9. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 3.229 mp h. 10. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 3.445 mp h. 11. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 4.014 mp h. 12. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 4.391 mp h. 13. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 5.245 mp h. 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 5.512 mp h. 15. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 7.403 mp h. 16. Kimi Antonelli olasz Mercedes 8.005 mp h. 17. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 8.162 mp h. 18. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1 kör h. 19. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Max Verstappen holland Red Bull-Ford 46 feladta Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 43 feladta Nico Hülkenberg német Audi 36 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 5 7 11 179 2. George Russell 2 5 10 154 3. Lewis Hamilton 1 5 12 147 4. Charles Leclerc 1 3 10 108 5. Lando Norris – 2 9 97 6. Max Verstappen – 2 9 76 7. Oscar Piastri – 2 8 72 8. Isack Hadjar – – 6 52 9. Pierre Gasly – 1 8 42 10. Liam Lawson – – 8 39 11. Arvid Lindblad – – 6 20 12. Oliver Bearman – – 4 18 13. Franco Colapinto – – 5 18 14. Gabriel Bortoleto – – 2 6 15. Carlos Sainz – – 3 6 16. Alexander Albon – – 2 5 17. Esteban Ocon – – 2 3 18. Fernando Alonso – – 1 1