Leclerc nyert Russell és Hamilton előtt a Brit Nagydíjon – Antonelli pont nélkül maradt!
A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli idénybeli ötödik pole pozícióját szerezte a Brit Nagydíjon, így ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását az év kilencedik versenye előtt. Az olasz előtt remek lehetőség állt, hogy növelje 43 pontos előnyét a bajnoki összetettben, csapattársa, George Russell ugyanis csak a negyedik helyről rugaszkodhatott el hazai pályán, ahol korábban még dobogóra sem tudott állni.
A két Mercedes közé Charles Leclerc és Lewis Hamilton ékelődött be, a Ferrari célja az volt, hogy a két versenyző összedolgozzon, és stratégiailag megszorongassa riválisát. Az első ötöst a márkatársát egy körön legyőző Isack Hadjar zárta, míg a hetedik Max Verstappent Lando Norris és Oscar Piastri fogta közre.
Az időmérőhöz képest két ponton történt változás: Pierre Gasly utólag 3 rajthellyel hátrébb sorolták Lance Stroll feltartásáért, így a tizenkettedik pozíciót a tizenötödikre cserélte, ennek köszönhetően Nico Hülkenberg, Oliver Bearman és Carlos Sainz Jr. lépett egy-egy hellyel előrébb a rajtrácson. Stroll eközben 10 rajthelyes büntetést kapott, amivel az utolsó pozícióba szorult vissza, míg Fernando Alonso a 21. rajtkockára lépett előre. A spanyol alatt azonban rövid időre megállt az Aston Martin a felvezető körön, ezért a bokszutcából volt kénytelen elindulni.
Ami a gumistratégiát illeti, valamennyi versenyző a közepes keveréken vágott neki az 52 körös versenynek.
Antonellit mindkét Ferrari legyorsulta a rajt után, és Leclerc, Hamilton sorrendben az élre állt, míg az olasz visszaszorult a harmadik helyre. Az első ötöst Russell és Hadjar zárta, Norris pozíciót vesztett Verstappennel szemben, Piastri sérülést szedett össze, és a bokszot is kénytelen volt meglátogatni, akárcsak Alexander Albon. Utóbbi Oliver Bearmannel ért össze, és 10 másodperces büntetést kapott az incidens nyomán. Az ausztrál és a thaiföldi az utolsó két helyen folytatta a versenyt.
Leclerc az első körökben apránként lépett el az élen, a 10. körben már 3 másodperc előnnyel vezetett a rajtnál kissé bemozduló, ezért 5 másodperc büntetést kapó Hamilton előtt. A hétszeres bajnok mögött szorosan érkezett Antonelli, Russell azonban nem igazán tudta tartani a lépést az első hármassal. Az ötödik helyre a visszaváltásokra panaszkodó Verstappen jött fel, miután megelőzte Hadjart, míg Norris hiába követte viszonylag szorosan a Red Bullokat, előzési helyzetbe nem került. Közben rövid ideig virtuális biztonsági autós szakasz is érvénybe lépett, mivel a nézőtérről egy esernyő repült be a pálya területére.
Leclerc 5 másodperc fölé növelte előnyét, Hamilton viszont nem tudta tovább maga mögött tartani Antonellit, az olasz a 11. körben vette át a második helyet tőle, de az előzést követően nem tudta jelentősen csökkenteni a különbséget az élen haladó Ferrarihoz képest. Verstappen azonban nemcsak felzárkózott Russellre, hanem a 16. körben meg is előzte, majd a kör végén a bokszutca felé vette az irányt.
A hollandot a csapattárs Hadjar azonnal követte a bokszba, az élmezőny többi tagja viszont tovább nyújtotta az első etapját. Hamilton és Russell a 24. körben egyszerre jött ki, a ferraris ekkor le is töltötte a büntetését, így pozíciót vesztett a Mercedesszel szemben, ráadásul ő és a honfitársa is Verstappen mögött tért vissza a pályára. Leclerc egy körrel később állt ki az élről, Norris meg a 29. körben váltott.
Mialatt Antonelli még tovább nyúzta a közepeseket, és Leclerc senkitől sem zavartatva haladt a második helyen, a kettős mögött egymásra talált Verstappen, Russell és Hamilton. Eleinte a két hazai versenyző csatázott egymással, és nemegyszer oda-vissza előzte egymást, utána Russell megpróbált inkább előre menekülni, és megtámadta Verstappent. A parázs csatának egy lassú defekt vetett véget: a Mercedes britje a 35. körben volt kénytelen újra kiállni kerékcserére, és kapott friss közepeseket a végére.
A brit a hetedik helyről folytatta, és viszonylag hamar átlépte Hadjart, Antonelli pedig egészen a 36. körig húzta az első etapját. Ekkor keményeket kapott, és a második helyen, nagyjából nyolc másodperc hátrányból kezdte meg a felzárkózást az élre visszaálló Leclerc mögött. A kettős mögött Verstappen és Hamilton csapott össze egymással, és a ferrarisnak sikerült is előznie.
A 39. körben Hülkenberg alatt megadta magát az Audi, ami miatt másodszor is virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe. Ezt kihasználva Verstappen és Norris újra kijött cserélni, miközben Antonelli tovább lopta a távolságot Leclerc mögött. A 42. körben jött a dráma: a Mercedes visszalassult a vb-éllovas alatt, akit a bokszba parancsolt a csapat.
Az olasz pilóta új gumikat és első szárnyat is kapott, de ez nem oldotta meg a problémát, továbbra is alig tudott elfordulni a Mercedesszel, így még egyszer kénytelen volt kijönni, ráadásul közben 5 másodperces időbüntetést is kapott a pályahatárok többszöri átvágása miatt. Antonelli az utolsó pontszerző helyért küzdött, de minden reménye elszállt, amikor a 48. körben Verstappen falba szállt a Red Bull-lal, és pályára küldték a biztonsági autót.
Míg az élmezőny többsége, így az élen haladó Leclerc, illetve Hamilton is kijött friss gumikért, Russell kint maradt, aminek révén beékelődött a két Ferrari közé. Ez remek döntés volt a Mercedes részéről, hiszen hiába írta ki a versenyirányítás az utolsó előtti körben, hogy kijön a biztonsági autó, csak az utolsó körben hajtott ki a mezőny elöl, így már nem történt változás a sorrendben.
Leclerc szelte át elsőként a célvonalat, szezonbeli első, pályafutása kilencedik győzelmét aratva. A monacói versenyző a 2024-es Amerikai Nagydíj után tért vissza újra a dobogó felső fokára, mögötte a hazai közönség előtt először pódiumra álló Russell látta meg a kockás zászlót, a harmadik pedig Hamilton lett. Az első ötöst Norris és Hadjar zárta, majd Lawson vezérletével a két Racing Bulls, Gabriel Bortoleto, illetve Franco Colapinto, Pierre Gasly sorrendben az Alpine kettőse tette teljessé a pontszerzők sorát.
Antonellit az öt másodperces büntetése értelmében a 16. helyen rangsorolták, tehát pont nélkül maradt. Az olasz előnye ezzel 25 pontra olvadt Russell-lel szemben az egyéni összetettben, Hamilton lemaradása további 7 pont a harmadik helyen. A ferrarisnak ugyanakkor még lesz látogatása a sportfelügyelőknél a leintés után.
Folytatás két hét múlva a Belga Nagydíjjal, majd a Magyar GP következik július 26-án.
BRIT NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|-
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|0.427 mp h.
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|0.772 mp h.
|4.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1.149 mp h.
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1.598 mp h.
|6.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|2.023 mp h.
|7.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|2.214 mp h.
|8.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|2.413 mp h.
|9.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|3.229 mp h.
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|3.445 mp h.
|11.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|4.014 mp h.
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|4.391 mp h.
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|5.245 mp h.
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|5.512 mp h.
|15.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|7.403 mp h.
|16.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|8.005 mp h.
|17.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|8.162 mp h.
|18.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|19.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|46
|feladta
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|43
|feladta
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|36
|feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|7
|11
|179
|2.
|George Russell
|2
|5
|10
|154
|3.
|Lewis Hamilton
|1
|5
|12
|147
|4.
|Charles Leclerc
|1
|3
|10
|108
|5.
|Lando Norris
|–
|2
|9
|97
|6.
|Max Verstappen
|–
|2
|9
|76
|7.
|Oscar Piastri
|–
|2
|8
|72
|8.
|Isack Hadjar
|–
|–
|6
|52
|9.
|Pierre Gasly
|–
|1
|8
|42
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|8
|39
|11.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|6
|20
|12.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|13.
|Franco Colapinto
|–
|–
|5
|18
|14.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|2
|6
|15.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|16.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|17.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|333
|2.
|Ferrari
|255
|3.
|McLaren-Mercedes
|169
|4.
|Red Bull-Ford
|128
|5.
|Alpine-Mercedes
|60
|6.
|Racing Bulls-Ford
|59
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|6
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|77. BRIT NAGYDÍJ
|JÚLIUS 3., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Hamilton 1:29.260
|Sprintidőmérő
|1. Hamilton 1:28.376
|JÚLIUS 4., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
|Időmérő
|1. Antonelli 1:28.111
|JÚLIUS 5., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Leclerc, 2. Russell, 3. Hamilton
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00