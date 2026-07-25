Nemzeti Sportrádió

„Gumi helyett az autó kopik” – Verstappen már túl van a kétségbeesésen

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.07.25. 21:01
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Verstappen újabb küzdelmes időmérőn van túl a Red Bull-lal (Fotó: Szabó Miklós)
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F1 Magyar Nagydíj Max Verstappen Red Bull Formula–1 időmérő Hungaroring
A Red Bull holland versenyzője, Max Verstappen megforgott a Formula–1-es Magyar Nagydíj időmérőjének végén, miután megint gond adódott az autójával.

A Red Bull arra számított, hogy a Hungaroring kedvezőbb lehet számára, azonban Max Verstappen az első szabadedzésen elért második helye után nem igazán tudott beleszólni az élen zajló küzdelembe. A négyszeres világbajnok több mint fél másodperccel maradt el a pole pozíciós Lando Norristól, ráadásul megpördült az utolsó gyors körén. Az eredetileg a hatodik helyen záró holland Andrea Kimi Antonelli és Lewis Hamilton büntetése révén végül a negyedik rajtkockából várhatja a piros lámpák kialvását. 

„Az autó egyre inkább túlkormányzottá vált, és minden probléma egyre súlyosbodott. Az utolsó kanyarhoz érve ismét megpördültem. Egy ponton egyszerűen vezethetetlenné vált” – kezdte az értékelést Verstappen. 

A Red Bull eltávolította a Macarena-szárnyat az autóról a pilóta ausztriai időmérőn és silverstone-i versenyen elszenvedett balesete után, és Verstappen Belgiumban dobogóra is állt a korábbi hátsó szárnykonfigurációval. A „vörös bikák” a Magyar Nagydíj előtt viszont visszatették az átforduló hátsó szárnyat, igaz, annak egy kijavított verzióját. Noha ezúttal nem az elemmel volt gond, a holland szerint különösen frusztráló, hogy mindig más probléma üti fel a fejét. 

„Mindig valami más történik. Nekem is nehezemre esik értelmezni a helyzetet, mert én magam sem tudom pontosan, mi okozta a hibát. Annyi azonban biztos, hogy megint nem volt minden rendben, mert már az időmérő alatt szóltak, hogy az adatok alapján valami nincs rendben, és azt látják, hogy romlik az autó aerodinamikai teljesítménye. Nyilvánvalóan az ember nem szeretné, hogy ilyesmi történjen a kvalifikáción, ráadásul addigra már az első szárnyon sem lehet változtatni. Onnantól kezdve az egész autó egyensúlya felborul.”

„Ez a hétvége rendkívül nehéz volt, az időmérőn pedig egyszerűen teljesen reménytelen volt a helyzet. Semmit sem lehetett kezdeni a kocsival. Amikor a gumik helyett az autód kopik, elég nagy problémád van – magyarázta, majd amikor arról kérdezték, kétségbeejtő-e számára, hogy minden futamhétvégén más gond hátráltatja, beszédes választ adott. – Kétségbeesés? Ez a szó már nem is létezik számomra, már túl vagyok ezen a szakaszon. Egyszerűen elengedem, és vasárnap újra megpróbálom.”

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MAGYAR NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1. NorrisMcLaren-Mercedes1:17.207 
2. Hamilton*Ferrari1:17.2190.012 mp h.
3. LeclercFerrari1:17.4450.238
4. Antonelli*Mercedes1:17.4790.272
5. PiastriMcLaren-Mercedes1:17.6840.477
6. VerstappenRed Bull-Ford1:17.7250.518
7. RussellMercedes1:17.7600.553
8. HadjarRed Bull-Ford1:17.8560.649
9. LindbladRacing Bulls-Ford1:18.2811.074
10. HülkenbergAudi1:18.6861.479
11. LawsonRacing Bulls-Ford1:18.7651.309
12. GaslyAlpine-Mercedes1:18.8441.388
13. ColapintoAlpine-Mercedes1:19.0271.571
14. BortoletoAudi1:19.1051.649
15. OconHaas-Ferrari1:19.7342.278
16. AlonsoAston Martin-Honda1:20.1262.849
17. BearmanHaas-Ferrari1:20.2331.956
18. SainzWilliams-Mercedes1:20.6212.344
19. AlbonWilliams-Mercedes1:20.6582.381
20. StrollAston Martin-Honda1:20.6592.382
21. BottasCadillac-Ferrari1:20.8862.609
22. PérezCadillac-Ferrari1:21.3223.045
*: 3 rajthelyes büntetés feltartásért. 
**: 3 rajthelyes büntetés sárga zászlós szakasz alatti szabálysértésért. 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1. Norris1:18.2771. Norris1:17.456
2. Verstappen1:18.6562. Leclerc1:17.626
3. Antonelli1:18.7263. Hamilton1:17.803
4. Hamilton1:18.7304. Hadjar1:17.872
5. Hadjar1:18.7545. Piastri1:17.928
6. Hülkenberg1:18.7966. Verstappen1:18.249
7. Russell1:18.8567. Lindblad1:18.360
8. Piastri1:18.8918. Antonelli1:18.393
9. Leclerc1:18.9849. Russell1:18.445
10. Bortoleto1:19.06910. Hülkenberg1:18.639
11. Lawson1:19.16111. Lawson1:18.765
12. Lindblad1:19.23312. Gasly1:18.844
13. Gasly1:19.74113. Colapinto1:19.027
14. Colapinto1:19.77114. Bortoleto1:19.105
15. Ocon1:20.01015. Ocon1:19.734
16. Alonso1:20.12616. Alonso1:19.808
17. Bearman1:20.233  
18. Sainz1:20.621  
19. Albon1:20.658  
20. Stroll1:20.659  
21. Bottas1:20.886  
22. Pérez1:21.322  

 

MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1. NorrisMcLaren-Mercedes
2. LeclercFerrari
3. PiastriMcLaren-Mercedes
4. VerstappenRed Bull-Ford
5. Hamilton*Ferrari
6. RussellMercedes
7. Antonelli*Mercedes
8. HadjarRed Bull-Ford
9. LindbladRacing Bulls-Ford
10. HülkenbergAudi
11. LawsonRacing Bulls-Ford
12. GaslyAlpine-Mercedes
13. ColapintoAlpine-Mercedes
14. BortoletoAudi
15. OconHaas-Ferrari
16. AlonsoAston Martin-Honda
17. BearmanHaas-Ferrari
18. SainzWilliams-Mercedes
19. AlbonWilliams-Mercedes
20. StrollAston Martin-Honda
21. BottasCadillac-Ferrari
22. PérezCadillac-Ferrari
*: 3 rajthelyes büntetés feltartásért. 
**: 3 rajthelyes büntetés sárga zászlós szakasz alatti szabálysértésért. 


 

41. MAGYAR NAGYDÍJ
JÚLIUS 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:19.075
2. szabadedzés1. Hamilton 1:18.729
JÚLIUS 25., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.939
Időmérő1. Norris 1:17.207
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00

 

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