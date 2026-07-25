„Gumi helyett az autó kopik” – Verstappen már túl van a kétségbeesésen

A Red Bull arra számított, hogy a Hungaroring kedvezőbb lehet számára, azonban Max Verstappen az első szabadedzésen elért második helye után nem igazán tudott beleszólni az élen zajló küzdelembe. A négyszeres világbajnok több mint fél másodperccel maradt el a pole pozíciós Lando Norristól, ráadásul megpördült az utolsó gyors körén. Az eredetileg a hatodik helyen záró holland Andrea Kimi Antonelli és Lewis Hamilton büntetése révén végül a negyedik rajtkockából várhatja a piros lámpák kialvását.

„Az autó egyre inkább túlkormányzottá vált, és minden probléma egyre súlyosbodott. Az utolsó kanyarhoz érve ismét megpördültem. Egy ponton egyszerűen vezethetetlenné vált” – kezdte az értékelést Verstappen.

A Red Bull eltávolította a Macarena-szárnyat az autóról a pilóta ausztriai időmérőn és silverstone-i versenyen elszenvedett balesete után, és Verstappen Belgiumban dobogóra is állt a korábbi hátsó szárnykonfigurációval. A „vörös bikák” a Magyar Nagydíj előtt viszont visszatették az átforduló hátsó szárnyat, igaz, annak egy kijavított verzióját. Noha ezúttal nem az elemmel volt gond, a holland szerint különösen frusztráló, hogy mindig más probléma üti fel a fejét.

„Mindig valami más történik. Nekem is nehezemre esik értelmezni a helyzetet, mert én magam sem tudom pontosan, mi okozta a hibát. Annyi azonban biztos, hogy megint nem volt minden rendben, mert már az időmérő alatt szóltak, hogy az adatok alapján valami nincs rendben, és azt látják, hogy romlik az autó aerodinamikai teljesítménye. Nyilvánvalóan az ember nem szeretné, hogy ilyesmi történjen a kvalifikáción, ráadásul addigra már az első szárnyon sem lehet változtatni. Onnantól kezdve az egész autó egyensúlya felborul.”

„Ez a hétvége rendkívül nehéz volt, az időmérőn pedig egyszerűen teljesen reménytelen volt a helyzet. Semmit sem lehetett kezdeni a kocsival. Amikor a gumik helyett az autód kopik, elég nagy problémád van – magyarázta, majd amikor arról kérdezték, kétségbeejtő-e számára, hogy minden futamhétvégén más gond hátráltatja, beszédes választ adott. – Kétségbeesés? Ez a szó már nem is létezik számomra, már túl vagyok ezen a szakaszon. Egyszerűen elengedem, és vasárnap újra megpróbálom.”