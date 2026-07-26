Nemzeti Sportrádió

Noel León nyerte a Formula–2-esek versenyét a Magyar Nagydíjon

2026.07.26. 13:07
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Noel León öröme (Fotó: Getty Images)
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A mexikói Noel León nyerte a 41. Magyar Nagydíj keretében vasárnap rendezett Formula–2-es futamot a Hungaroringen.

Az első helyről Kush Maini rajtolt, s bár a 25 éves indiai versenyző a kötelező kerékcserékig magabiztosan vezetett, a harmadik helyről indult León remekül használt ki egy virtuális biztonsági autós szakaszt, és jó ütemű boxkiállásának köszönhetően virtuálisan átvette a vezetést.

A 21 éves pilóta végül a 32. körben állt valóban az élre – ekkor ment ki előle utolsó riválisa is a boxutcába –, s bár a maradék öt körben Maini és a végül harmadikként záró brazil Rafael Camara is üldözte, megőrizte első helyét.

Az újonc León a montreali és a monacói sprintfutamon aratott diadala után első főversenyét nyerte az F2-ben.

Az összetettben éllovas bolgár Nikola Colov ezúttal hetedik, míg a vb-pontversenyben mögötte második helyen álló olasz Gabriele Mini kilencedik helyen zárt.

A Formula–3-asok versenyében a brit Freddie Slater győzött. A 24 körös hungaroringi viadalt több baleset és biztonsági autós fázis nehezítette, a 30 versenyzőből heten nem értek célba.

A pályafutása első F3-as futamgyőzelmét arató, 17 éves Slater a második körben állt az élre azt követően, hogy autója összeért a pole pozícióból rajtoló finn Tuukka Taponen járművével, akinek ezt követően defekt miatt a boxba kellett hajtania kerékcserére.

Slater a sikerével átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben, mögötte az összetettben is második helyen álló amerikai Ugo Ugochukwu ért célba másodikként, míg harmadik helyen az olasz Brando Badoer zárt a mogyoródi viadalon.

A Magyar Nagydíj fő eseménye, a Formula–1-es viadal 15 órakor rajtol.
 

 

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