Russell megszerezte a pole-t a két Ferrari előtt; Verstappen a falban zárta a spielbergi időmérőt

A szombati időmérőkön idén még veretlen Mercedes bizakodva készülhetett a spielbergi megméretésre is, az első két szabadedzésen a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli, míg a harmadikon George Russell zárt az élen. Az üldözők közül pénteken még Oscar Piastri és a McLaren, szombaton pedig Lewis Hamilton és a Ferrari volt a leggyorsabb, miközben a hazai közönség előtt szereplő Red Bull is feljebb zárkózott az élmezőnyben.

Bár a különbségek végig minimálisak maradtak, az év nyolcadik időmérője előtt a fő kérdést az jelentette, hogy Russell egymás után másodszor felül tudja-e múlni Antonellit egy körön, és ezzel kiegyenlíti-e a Mercedes házon belüli kvalifikációs párharcát.

Az első szakaszban Antonelli már az első gyors körével az élre állt, és onnan már nem is lehetett letaszítani. Az olasz 176 ezreddel előzte meg Lando Norrist, akit további 31 ezred lemaradással követett Hamilton. A negyedik az utolsó pillanatokban előrelépő Liam Lawson lett, majd Russell, Max Verstappen vezérletével a Red Bull kettőse, Piastri, Leclerc és Arvid Lindblad zárta a top 10-et.

Továbbjutott még Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, valamint a jó ideig veszélyzónában lévő Esteban Ocon, aminek értelmében mindkét Williams búcsúzott már a Q1-ben.

Kiesett: Carlos Sainz Jr., Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso és Lance Stroll.

Antonellinél a második szakaszban sem volt gyorsabb, az olaszt Piastri, Norris sorrendben követte a két McLaren, míg az első gyors körén hibázó Russell negyedikként végzett. Az ötödik-hatodik helyen Hamilton vezérletével a két Ferrari foglalt helyet, majd Hadjar, a két Racing Bulls-pilóta, valamint Verstappen zárta a továbbjutók sorát. A négyszeres világbajnok a végén nem jött ki újabb körre, és mindössze négy századon múlt számára a folytatás, ami izgalmassá tette az utolsó perceket.

Kiesett: Gasly, Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Ocon és Colapinto.

A harmadik etap elején Russell felzárkózni látszott a csapattársára, és az első körök parázs csatát is hoztak: a brit csak 43 ezreddel maradt el az ismét élre álló Antonellitől, és nagy kérdést jelentett, hogy tud-e fordítani a végén. A kettőst kisebb meglepetésre Verstappen követte, ráadásul a hátránya 18 ezred volt Russell mögött, szóval úgy tűnt, akár még a Red Bull is beleszólhat a pole pozícióért zajló csatába. Az első ötöst Piastri és Leclerc tette teljessé, a hibázó Hamilton pedig mért kör nélkül állt, így mindent egy körre kellett feltennie.

Izgalmasan alakultak az utolsó percek: először Hamilton, majd Leclerc vette át a vezetést, aztán Verstappen összetörte a Red Bullt, és úgy tűnt, ezzel vége, de jött Russell, és 236 ezred előnnyel megszerezte a pole pozíciót, miközben a kört elvevő Antonelli a negyedik helyre szorult vissza. A brit pilóta esetét a sportfelügyelők is megnézték, de végül felmentették, mert úgy érezték, megfelelő mértékben lassított a sárga zászlós jelzés alatt. Az autót törő Verstappen az ötödik lett, a hatodik-hetedik helyen Norris, Piastri sorrendben a két McLaren érkezett, utánuk Hadjar, Lawson és Lindblad egészítette ki a top 10-et.

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.

OSZTRÁK NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes 1:06.113 átlag: 235.560 km/ó 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:06.349 0.236 mp h. 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:06.408 0.295 4. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:06.414 0.301 5. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:06.475 0.362 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:06.502 0.389 7. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:06.511 0.398 8. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:06.632 0.519 9. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:06.955 0.842 10. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:07.007 0.894 11. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:07.223 0.460 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:07.293 0.530 13. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:07.523 0.760 14. Nico Hülkenberg német Audi 1:07.611 0.848 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:07.817 1.054 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:08.171 1.408 17. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:08.252 1.169 18. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:08.509 1.426 19. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:08.945 1.862 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:09.030 1.947 21. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:09.942 2.859 22. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:10.363 3.280

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Antonelli 1:07.083 1. Antonelli 1:06.763 2. Norris 1:07.259 2. Piastri 1:06.890 3. Hamilton 1:07.290 3. Norris 1:06.897 4. Lawson 1:07.385 4. Russell 1:06.979 5. Russell 1:07.398 5. Hamilton 1:06.994 6. Verstappen 1:07.407 6. Leclerc 1:07.030 7. Hadjar 1:07.408 7. Hadjar 1:07.086 8. Piastri 1:07.487 8. Lawson 1:07.136 9. Leclerc 1:07.543 9. Lindblad 1:07.155 10. Lindblad 1:07.549 10. Verstappen 1:07.183 11. Colapinto 1:07.894 11. Gasly 1:07.223 12. Bortoleto 1:08.035 12. Bortoleto 1:07.293 13. Gasly 1:08.038 13. Bearman 1:07.523 14. Bearman 1:08.061 14. Hülkenberg 1:07.611 15. Hülkenberg 1:08.066 15. Ocon 1:07.817 16. Ocon 1:08.231 16. Colapinto 1:08.171 17. Sainz 1:08.252 18. Albon 1:08.509