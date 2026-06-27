Nemzeti Sportrádió

Russell megszerezte a pole-t a két Ferrari előtt; Verstappen a falban zárta a spielbergi időmérőt

H. L.H. L.
2026.06.27. 17:10
Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Formula–1 Osztrák Nagydíj
George Russell (Mercedes) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Osztrák Nagydíj időmérőjén. A brit mögött Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben a két Ferrari következett, míg a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) negyedik lett. Az első ötöst Max Verstappen zárta, aki a végén falba tette a Red Bullt.

A szombati időmérőkön idén még veretlen Mercedes bizakodva készülhetett a spielbergi megméretésre is, az első két szabadedzésen a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli, míg a harmadikon George Russell zárt az élen. Az üldözők közül pénteken még Oscar Piastri és a McLaren, szombaton pedig Lewis Hamilton és a Ferrari volt a leggyorsabb, miközben a hazai közönség előtt szereplő Red Bull is feljebb zárkózott az élmezőnyben.

Bár a különbségek végig minimálisak maradtak, az év nyolcadik időmérője előtt a fő kérdést az jelentette, hogy Russell egymás után másodszor felül tudja-e múlni Antonellit egy körön, és ezzel kiegyenlíti-e a Mercedes házon belüli kvalifikációs párharcát.

Az első szakaszban Antonelli már az első gyors körével az élre állt, és onnan már nem is lehetett letaszítani. Az olasz 176 ezreddel előzte meg Lando Norrist, akit további 31 ezred lemaradással követett Hamilton. A negyedik az utolsó pillanatokban előrelépő Liam Lawson lett, majd Russell, Max Verstappen vezérletével a Red Bull kettőse, Piastri, Leclerc és Arvid Lindblad zárta a top 10-et.

Továbbjutott még Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, valamint a jó ideig veszélyzónában lévő Esteban Ocon, aminek értelmében mindkét Williams búcsúzott már a Q1-ben.

Kiesett: Carlos Sainz Jr., Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso és Lance Stroll.

Antonellinél a második szakaszban sem volt gyorsabb, az olaszt Piastri, Norris sorrendben követte a két McLaren, míg az első gyors körén hibázó Russell negyedikként végzett. Az ötödik-hatodik helyen Hamilton vezérletével a két Ferrari foglalt helyet, majd Hadjar, a két Racing Bulls-pilóta, valamint Verstappen zárta a továbbjutók sorát. A négyszeres világbajnok a végén nem jött ki újabb körre, és mindössze négy századon múlt számára a folytatás, ami izgalmassá tette az utolsó perceket.

Kiesett: Gasly, Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Ocon és Colapinto.

A harmadik etap elején Russell felzárkózni látszott a csapattársára, és az első körök parázs csatát is hoztak: a brit csak 43 ezreddel maradt el az ismét élre álló Antonellitől, és nagy kérdést jelentett, hogy tud-e fordítani a végén. A kettőst kisebb meglepetésre Verstappen követte, ráadásul a hátránya 18 ezred volt Russell  mögött, szóval úgy tűnt, akár még a Red Bull is beleszólhat a pole pozícióért zajló csatába. Az első ötöst Piastri és Leclerc tette teljessé, a hibázó Hamilton pedig mért kör nélkül állt, így mindent egy körre kellett feltennie.

Izgalmasan alakultak az utolsó percek: először Hamilton, majd Leclerc vette át a vezetést, aztán Verstappen összetörte a Red Bullt, és úgy tűnt, ezzel vége, de jött Russell, és 236 ezred előnnyel megszerezte a pole pozíciót, miközben a kört elvevő Antonelli a negyedik helyre szorult vissza. A brit pilóta esetét a sportfelügyelők is megnézték, de végül felmentették, mert úgy érezték, megfelelő mértékben lassított a sárga zászlós jelzés alatt. Az autót törő Verstappen az ötödik lett, a hatodik-hetedik helyen Norris, Piastri sorrendben a két McLaren érkezett, utánuk Hadjar, Lawson és Lindblad egészítette ki a top 10-et.

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel. 

OSZTRÁK NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.George RussellbritMercedes1:06.113átlag: 235.560 km/ó
2.Charles LeclercmonacóiFerrari1:06.3490.236 mp h.
3.Lewis HamiltonbritFerrari1:06.4080.295
4.Kimi AntonelliolaszMercedes1:06.4140.301
5.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:06.4750.362
6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:06.5020.389
7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:06.5110.398
8.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:06.6320.519
9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:06.9550.842
10.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:07.0070.894
11.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:07.2230.460
12.Gabriel BortoletobrazilAudi1:07.2930.530
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:07.5230.760
14.Nico HülkenbergnémetAudi1:07.6110.848
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:07.8171.054
16.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:08.1711.408
17.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:08.2521.169
18.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:08.5091.426
19.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:08.9451.862
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:09.0301.947
21.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:09.9422.859
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:10.3633.280

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Antonelli1:07.0831.Antonelli1:06.763
2.Norris1:07.2592.Piastri1:06.890
3.Hamilton1:07.2903.Norris1:06.897
4.Lawson1:07.3854.Russell1:06.979
5.Russell1:07.3985.Hamilton1:06.994
6.Verstappen1:07.4076.Leclerc1:07.030
7.Hadjar1:07.4087.Hadjar1:07.086
8.Piastri1:07.4878.Lawson1:07.136
9.Leclerc1:07.5439.Lindblad1:07.155
10.Lindblad1:07.54910.Verstappen1:07.183
11.Colapinto1:07.89411.Gasly1:07.223
12.Bortoleto1:08.03512.Bortoleto1:07.293
13.Gasly1:08.03813.Bearman1:07.523
14.Bearman1:08.06114.Hülkenberg1:07.611
15.Hülkenberg1:08.06615.Ocon1:07.817
16.Ocon1:08.23116.Colapinto1:08.171
17.Sainz1:08.252  
18.Albon1:08.509  

 

39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
JÚNIUS 26, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Antonelli 1:07.796
2. szabadedzés1. Antonelli 1:07.014
JÚNIUS 27., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:07.096
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 28., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00

 

 

szabadedzés F1 Formula–1 Osztrák Nagydíj
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