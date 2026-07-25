Nemzeti Sportrádió

Hamilton büntetést kapott – változott a Magyar Nagydíj rajtsorrendje

2026.07.25. 18:46
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Hamilton három rajthelyes büntetést kapott feltartás miatt (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
F1 Formula–1 időmérő
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalosan is megerősítette, hogy három rajthelyes büntetéssel sújtja Lewis Hamiltont, miután a brit feltartotta Oscar Piastrit a Formula–1-es Magyar Nagydíj időmérőjének harmadik szakaszában.

Mint ismert, a Magyar Nagydíjra nagy reményekkel készülő Lewis Hamilton nemcsak alulmaradt a pole pozícióért vívott csatában, hanem a második helye is veszélybe került az időmérőt követően. A hétszeres világbajnok a második Q3-as próbálkozása után állta a gyors kört kezdő Oscar Piastri útját az egyes kanyarnál. A brit versenyzőnek 18 órakor volt jelenése a sportfelügyelőknél Mogyoródon, és még az ítélethozatal elmondta, a legrosszabbra számít, és a versenye könnyen kármentéssé alakulhat át. 

Noha a Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur bevallotta, hogy túl későn figyelmeztették Hamiltont, így a csapatot terheli a felelősség, a szövetség végül ezt nem találta eléggé enyhítő körülménynek, így három rajthelyes büntetést osztott ki a pályán korábban már nyolc alkalommal győzedelmeskedő és ezzel az örökranglistát vezető versenyzőnek. 

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A hétszeres bajnok úgy érzi, nem végzett jó munkát, és megjegyezte, csapata volt a leggyorsabb, de nem tudták ezt eredményre váltani.

 

A második helyre Charles Leclerc, a harmadikra Andrea Kimi Antonelli, míg a negyedikre Piastri lépett előre a rajtrácson, Hamilton pedig az ötödik pozícióba szorult vissza. 

Ezzel ugyanakkor még nincs vége a vizsgálatoknak: a vb-éllovas Antonellinek is volt jelenése a sportfelügyelőknél, miután a gyanú szerint nem lassított kellően a Max Verstappen megforgása miatt érvénybe léptett sárga zászlós jelzés alatt. Ebben az ügyben még nem született ítélet. 

MAGYAR NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1. NorrisMcLaren-Mercedes1:17.207 
2. Hamilton*Ferrari1:17.2190.012 mp h.
3. LeclercFerrari1:17.4450.238
4. AntonelliMercedes1:17.4790.272
5. PiastriMcLaren-Mercedes1:17.6840.477
6. VerstappenRed Bull-Ford1:17.7250.518
7. RussellMercedes1:17.7600.553
8. HadjarRed Bull-Ford1:17.8560.649
9. LindbladRacing Bulls-Ford1:18.2811.074
10. HülkenbergAudi1:18.6861.479
11. LawsonRacing Bulls-Ford1:18.7651.309
12. GaslyAlpine-Mercedes1:18.8441.388
13. ColapintoAlpine-Mercedes1:19.0271.571
14. BortoletoAudi1:19.1051.649
15. OconHaas-Ferrari1:19.7342.278
16. AlonsoAston Martin-Honda1:20.1262.849
17. BearmanHaas-Ferrari1:20.2331.956
18. SainzWilliams-Mercedes1:20.6212.344
19. AlbonWilliams-Mercedes1:20.6582.381
20. StrollAston Martin-Honda1:20.6592.382
21. BottasCadillac-Ferrari1:20.8862.609
22. PérezCadillac-Ferrari1:21.3223.045
*: 3 rajthelyes büntetés feltartásért. 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Norris1:18.2771.Norris1:17.456
2.Verstappen1:18.6562.Leclerc1:17.626
3.Antonelli1:18.7263.Hamilton1:17.803
4.Hamilton1:18.7304.Hadjar1:17.872
5.Hadjar1:18.7545.Piastri1:17.928
6.Hülkenberg1:18.7966.Verstappen1:18.249
7.Russell1:18.8567.Lindblad1:18.360
8.Piastri1:18.8918.Antonelli1:18.393
9.Leclerc1:18.9849.Russell1:18.445
10.Bortoleto1:19.06910.Hülkenberg1:18.639
11.Lawson1:19.16111.Lawson1:18.765
12.Lindblad1:19.23312.Gasly1:18.844
13.Gasly1:19.74113.Colapinto1:19.027
14.Colapinto1:19.77114.Bortoleto1:19.105
15.Ocon1:20.01015.Ocon1:19.734
16.Alonso1:20.12616.Alonso1:19.808
17.Bearman1:20.233  
18.Sainz1:20.621  
19.Albon1:20.658  
20.Stroll1:20.659  
21.Bottas1:20.886  
22.Pérez1:21.322  

 

F1 Formula–1 időmérő
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