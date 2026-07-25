Hamilton büntetést kapott – változott a Magyar Nagydíj rajtsorrendje

Mint ismert, a Magyar Nagydíjra nagy reményekkel készülő Lewis Hamilton nemcsak alulmaradt a pole pozícióért vívott csatában, hanem a második helye is veszélybe került az időmérőt követően. A hétszeres világbajnok a második Q3-as próbálkozása után állta a gyors kört kezdő Oscar Piastri útját az egyes kanyarnál. A brit versenyzőnek 18 órakor volt jelenése a sportfelügyelőknél Mogyoródon, és még az ítélethozatal elmondta, a legrosszabbra számít, és a versenye könnyen kármentéssé alakulhat át.
Noha a Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur bevallotta, hogy túl későn figyelmeztették Hamiltont, így a csapatot terheli a felelősség, a szövetség végül ezt nem találta eléggé enyhítő körülménynek, így három rajthelyes büntetést osztott ki a pályán korábban már nyolc alkalommal győzedelmeskedő és ezzel az örökranglistát vezető versenyzőnek.
A második helyre Charles Leclerc, a harmadikra Andrea Kimi Antonelli, míg a negyedikre Piastri lépett előre a rajtrácson, Hamilton pedig az ötödik pozícióba szorult vissza.
Ezzel ugyanakkor még nincs vége a vizsgálatoknak: a vb-éllovas Antonellinek is volt jelenése a sportfelügyelőknél, miután a gyanú szerint nem lassított kellően a Max Verstappen megforgása miatt érvénybe léptett sárga zászlós jelzés alatt. Ebben az ügyben még nem született ítélet.
MAGYAR NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1. Norris
|McLaren-Mercedes
|1:17.207
|2. Hamilton*
|Ferrari
|1:17.219
|0.012 mp h.
|3. Leclerc
|Ferrari
|1:17.445
|0.238
|4. Antonelli
|Mercedes
|1:17.479
|0.272
|5. Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:17.684
|0.477
|6. Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:17.725
|0.518
|7. Russell
|Mercedes
|1:17.760
|0.553
|8. Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:17.856
|0.649
|9. Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:18.281
|1.074
|10. Hülkenberg
|Audi
|1:18.686
|1.479
|11. Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:18.765
|1.309
|12. Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:18.844
|1.388
|13. Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:19.027
|1.571
|14. Bortoleto
|Audi
|1:19.105
|1.649
|15. Ocon
|Haas-Ferrari
|1:19.734
|2.278
|16. Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:20.126
|2.849
|17. Bearman
|Haas-Ferrari
|1:20.233
|1.956
|18. Sainz
|Williams-Mercedes
|1:20.621
|2.344
|19. Albon
|Williams-Mercedes
|1:20.658
|2.381
|20. Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:20.659
|2.382
|21. Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:20.886
|2.609
|22. Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:21.322
|3.045
|*: 3 rajthelyes büntetés feltartásért.
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Norris
|1:18.277
|1.
|Norris
|1:17.456
|2.
|Verstappen
|1:18.656
|2.
|Leclerc
|1:17.626
|3.
|Antonelli
|1:18.726
|3.
|Hamilton
|1:17.803
|4.
|Hamilton
|1:18.730
|4.
|Hadjar
|1:17.872
|5.
|Hadjar
|1:18.754
|5.
|Piastri
|1:17.928
|6.
|Hülkenberg
|1:18.796
|6.
|Verstappen
|1:18.249
|7.
|Russell
|1:18.856
|7.
|Lindblad
|1:18.360
|8.
|Piastri
|1:18.891
|8.
|Antonelli
|1:18.393
|9.
|Leclerc
|1:18.984
|9.
|Russell
|1:18.445
|10.
|Bortoleto
|1:19.069
|10.
|Hülkenberg
|1:18.639
|11.
|Lawson
|1:19.161
|11.
|Lawson
|1:18.765
|12.
|Lindblad
|1:19.233
|12.
|Gasly
|1:18.844
|13.
|Gasly
|1:19.741
|13.
|Colapinto
|1:19.027
|14.
|Colapinto
|1:19.771
|14.
|Bortoleto
|1:19.105
|15.
|Ocon
|1:20.010
|15.
|Ocon
|1:19.734
|16.
|Alonso
|1:20.126
|16.
|Alonso
|1:19.808
|17.
|Bearman
|1:20.233
|18.
|Sainz
|1:20.621
|19.
|Albon
|1:20.658
|20.
|Stroll
|1:20.659
|21.
|Bottas
|1:20.886
|22.
|Pérez
|1:21.322