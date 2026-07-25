Hamilton büntetést kapott – változott a Magyar Nagydíj rajtsorrendje

Mint ismert, a Magyar Nagydíjra nagy reményekkel készülő Lewis Hamilton nemcsak alulmaradt a pole pozícióért vívott csatában, hanem a második helye is veszélybe került az időmérőt követően. A hétszeres világbajnok a második Q3-as próbálkozása után állta a gyors kört kezdő Oscar Piastri útját az egyes kanyarnál. A brit versenyzőnek 18 órakor volt jelenése a sportfelügyelőknél Mogyoródon, és még az ítélethozatal elmondta, a legrosszabbra számít, és a versenye könnyen kármentéssé alakulhat át.

Noha a Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur bevallotta, hogy túl későn figyelmeztették Hamiltont, így a csapatot terheli a felelősség, a szövetség végül ezt nem találta eléggé enyhítő körülménynek, így három rajthelyes büntetést osztott ki a pályán korábban már nyolc alkalommal győzedelmeskedő és ezzel az örökranglistát vezető versenyzőnek.